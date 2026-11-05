TPHCM tổ chức vận hành thử nghiệm tăng định mức tiết dạy của giáo viên các cấp

TPHCM tổ chức vận hành thử nghiệm tăng định mức tiết dạy của giáo viên

Cụ thể, Bộ GD-ĐT hiện đang lấy ý kiến dự thảo Thông tư chế độ làm việc đối với giáo viên phổ thông, dự bị đại học và Thông tư quy định định mức số lượng người làm việc. Nhằm kịp thời tổng hợp ý kiến thực tiễn, đánh giá tác động của các quy định dự kiến thay thế văn bản hiện hành, Sở GD-ĐT TPHCM yêu cầu các cơ sở giáo dục tổ chức nghiên cứu, lấy ý kiến đầy đủ 2 dự thảo Thông tư, đồng thời thực hiện vận hành thử nghiệm dự thảo định mức và đánh giá tác động.

Theo đó, Sở GD-ĐT TPHCM cho biết mỗi phường, xã lựa chọn một số cơ sở giáo dục đại diện cho từng cấp học để vận hành thử nghiệm dự thảo định mức. Việc lựa chọn cần lưu ý sự khác nhau về quy mô học sinh, số lớp, phân hiệu/điểm trường và điều kiện tổ chức hoạt động. Nhà trường tổng hợp kết quả tăng/giảm theo từng vị trí việc làm và kiến nghị phương án xử lý.

Đối với các cơ sở giáo dục trực thuộc, Sở GD-ĐT cho biết đã lựa chọn 7 đơn vị để thực hiện vận hành thử nghiệm định mức theo 2 dự thảo Thông tư, tính toán tăng/giảm theo từng vị trí việc làm, gồm: Trường THPT chuyên Lê Quý Đôn; Trường THPT Nguyễn Hữu Thọ; Trường THCS-THPT Thạnh An; Trường Chuyên biệt Bình Minh; Trường Phổ thông năng khiếu thể dục, thể thao Nguyễn Thị Định; Trung tâm Hỗ trợ phát triển giáo dục hòa nhập cho người khuyết tật; Trung tâm GDNN-GDTX Bình Chánh.

Theo Sở GD-ĐT TPHCM, các cơ sở giáo dục được lựa chọn vận hành thử nghiệm căn cứ quy định tại 2 dự thảo Thông tư để tính toán nhu cầu theo từng vị trí việc làm; đối chiếu với số lượng hiện có và xác định rõ số tăng/giảm đối với giáo viên, cán bộ quản lý, tổ trưởng, tổ phó và từng nhóm nhân sự hỗ trợ giáo dục.

Số liệu phải thể hiện căn cứ tính toán, số lượng hiện có, số lượng theo dự thảo, chênh lệch tăng/giảm, nguyên nhân và ảnh hưởng dự kiến đến việc tổ chức hoạt động của cơ sở giáo dục. Trên cơ sở kết quả tính toán, nhà trường đề xuất phương án xử lý phù hợp thực tiễn, như bố trí, điều tiết, đào tạo/bồi dưỡng, bổ sung hoặc sắp xếp nhân sự, nêu rõ các trường hợp cần hướng dẫn chuyển tiếp hoặc cần nghiên cứu điều chỉnh quy định.

Dù vậy, Sở GD-ĐT nêu rõ, kết quả đánh giá tác động phục vụ góp ý dự thảo, không thay thế quyết định giao hoặc điều chỉnh số lượng người làm việc của cấp có thẩm quyền.

Đối với việc lấy ý kiến, Sở GD-ĐT TPHCM nhấn mạnh công tác lấy ý kiến phải được tổ chức thực chất, phù hợp điều kiện từng cơ sở giáo dục, có sự tham gia của cán bộ quản lý, giáo viên và nhân sự hỗ trợ giáo dục chịu tác động. Ý kiến cần tập trung vào tính phù hợp, tính khả thi, tác động đến tổ chức dạy học và hoạt động giáo dục; những nội dung còn bất cập, chưa rõ hoặc khó thực hiện. Đối với góp ý cụ thể, đề nghị ghi rõ điều, khoản/nội dung dự thảo, phương án đề xuất điều chỉnh, lý do và căn cứ thực tiễn, hạn chế ý kiến chung chung, không có luận cứ.

Theo dự thảo thông tư quy định chế độ làm việc đối với giáo viên phổ thông, dự bị đại học, định mức tiết dạy trung bình trong một tuần của giáo viên ở bậc tiểu học được quy định là 24 tiết/tuần, với giáo viên THCS là 20 tiết/tuần, giáo viên THPT là 19 tiết/tuần. Như vậy, so với quy định hiện hành, số tiết định mức tiết dạy/tuần của giáo viên các cấp học đều tăng, tăng lần lượt 1 tiết/tuần đối với bậc tiểu học, THCS và 2 tiết/tuần với bậc THPT. Bên cạnh đó dự thảo cũng giảm định mức tiết dạy đối với phó hiệu trưởng tại các cơ sở giáo dục có phân hiệu, từ 4 tiết/tuần theo quy định hiện hành còn 3 tiết/tuần.

Với Dự thảo Thông tư quy định định mức số lượng người làm việc trong cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông công lập, dự bị đại học, định mức giáo viên/lớp được quy định như sau: Cấp Tiểu học và THCS dao động từ 1,2 đến 2,2 giáo viên/lớp tùy theo số buổi học, hình thức trường (bán trú, nội trú) và lớp dành cho người khuyết tật. Cấp THPT tối đa từ 2,15 đến 3 giáo viên/lớp tùy theo mô hình trường học.