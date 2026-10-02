TPHCM tổ chức Ngày hội sách và văn hóa đêm 'dệt gấm thêu hoa'

Ngày hội nhằm thiết thực kỷ niệm Ngày truyền thống ngành xuất bản, In và phát hành Việt Nam (10/10) và Ngày phụ nữ Việt Nam (20/10) sắp tới.

Những trò chơi gắn với ký ức tuổi thơ và đời sống cộng đồng được đưa vào không gian ngày hội. Ảnh: Đ.S

Ngay trong ngày khai mạc, chương trình biểu diễn với chủ đề “Em Và Mùa thu” diễn ra tại sân khấu A của Đường sách TPHCM, sẽ đưa người xem hòa mình vào những giai điệu mùa thu giàu cảm xúc. Tại đây, chương trình biểu diễn có sự tham gia của những nạn nhân da cam truyền cảm hứng, do Hội Nạn nhân chất độc da cam TPHCM và Bảo tàng Áo Dài thành phố phối hợp tổ chức.

Tối 3/10, chương trình Play to Learn Culture, với chủ đề “Dấu mực thời gian”, sẽ khám phá hành trình phía sau những trang sách, từ ngành in ấn đến xuất bản và những công việc góp phần đưa một ý tưởng đến với người đọc.

Đặc biệt, Chương trình đọc sách cộng đồng vào tối 4/10 sẽ mở ra sân chơi gặp gỡ và kết nối cùng Curiousity Circle và cộng đồng những người yêu sách. Không chỉ đọc, các hoạt động thảo luận và chia sẻ sẽ đem đến những góc nhìn về sách được mở ra trong mỗi người.

Ngày hội cũng bế mạc cùng Talkshow & Workshop với chủ đề “Con đường thu êm đi – và Thư pháp cho nàng”, giúp người xem bước vào thế giới của những trang sách và nét mực - Nơi cảm xúc và câu chuyện được gửi gắm qua từng con chữ.

Theo Ban tổ chức, ngày hội hướng đến hành trình khám phá những sợi tơ văn hóa được kết nối từ sách, nghệ thuật, thủ công, sáng tạo và đời sống. Từ những giá trị được gìn giữ qua nhiều thế hệ đến những cách kể mới của hôm nay, mỗi người sẽ hiểu thêm về giá trị của sách và văn hóa đọc trong kỷ nguyên số hiện nay.