Theo đại diện Sở, các hoạt động hưởng ứng Ngày Văn hóa Việt Nam hướng đến việc lấy người dân làm chủ thể sáng tạo, tham gia và thụ hưởng các giá trị văn hóa; đồng thời giới thiệu tiềm năng, thế mạnh của các ngành công nghiệp văn hóa TPHCM.

Nhiều hoạt động văn hóa diễn ra tại 168 phường, xã, đặc khu

Từ đầu tháng 11 đến hết tháng 12, các nhà hát, bảo tàng, di tích và thiết chế văn hóa tại 168 phường, xã, đặc khu tổ chức nhiều hoạt động phục vụ người dân như biểu diễn nghệ thuật, trưng bày, giáo dục di sản và thể dục thể thao quần chúng.

Các chương trình thể thao, văn hóa cộng đồng gồm đồng diễn, võ thuật cổ truyền, Lân - Sư - Rồng, đua thuyền rồng và thả diều nghệ thuật.

Đa dạng các hoạt động tại TPHCM chào mừng Ngày Văn hóa Việt Nam. Ảnh: Nguyễn Huế

Trong Tuần Văn hóa - Đại đoàn kết, các bảo tàng, di tích, nhà hát do Nhà nước quản lý thực hiện miễn hoặc giảm giá vé cho học sinh, sinh viên, người lao động và du khách.

Tại các xã, phường, đặc khu, khu dân cư, cơ quan, đơn vị, trường học và doanh nghiệp, các hoạt động kỷ niệm Ngày truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Tuần Văn hóa - Đại đoàn kết và Ngày Văn hóa Việt Nam được tổ chức từ ngày 18 đến 24/11.

Công tác tuyên truyền, giáo dục, cổ động và truyền thông về Ngày Văn hóa Việt Nam năm 2026 được triển khai trên toàn địa bàn thành phố từ ngày 15/10 đến 25/11.

Triển lãm tranh cổ động và triển lãm nghệ thuật Tuần Văn hóa - Đại đoàn kết khai mạc lúc 7h30 ngày 18/11 tại Công viên Chi Lăng, kéo dài đến ngày 25/11. Hoạt động được tổ chức tại 3 khu vực gồm đường Đồng Khởi (phường Sài Gòn), phường Thủ Dầu Một và phường Vũng Tàu.

Đường đi bộ Nguyễn Huệ trở thành không gian nghệ thuật của Ngày Văn hóa

Một trong những điểm nhấn của chuỗi hoạt động là Ngày hội Đại đoàn kết - Sắc màu văn hóa Việt tại đường đi bộ Nguyễn Huệ, dự kiến khai mạc tối 22/11.

Từ 8h đến 22h hằng ngày, tại đây diễn ra các hoạt động giới thiệu tiềm năng và sản phẩm tiêu biểu của những ngành công nghiệp văn hóa như điện ảnh, nghệ thuật biểu diễn, phần mềm và trò chơi giải trí, thủ công mỹ nghệ, quảng cáo, du lịch văn hóa và chuyển đổi số.

Khu vực đường Nguyễn Huệ trở thành không gian nghệ thuật chính của Ngày Văn hóa Việt Nam tại TPHCM. Ảnh: Nguyễn Huế

Không gian sự kiện được thiết kế với các mô hình nón lá, kết hợp trưng bày, trình diễn và trải nghiệm. Người dân, du khách có thể tham gia Tuần phim Bối cảnh TPHCM, tìm hiểu dấu ấn sân khấu thành phố, thưởng thức Liên hoan Nghệ thuật truyền thống Sắc màu văn hóa Việt Nam, trải nghiệm trò chơi điện tử và làm sản phẩm làng nghề cùng nghệ nhân.

Các chương trình trình diễn drone, mapping nước và ánh sáng nghệ thuật cũng được tổ chức trong khuôn khổ sự kiện.

Bên cạnh hoạt động giới thiệu công nghiệp văn hóa, Ngày hội Đại đoàn kết - Sắc màu văn hóa Việt còn có các chương trình giao lưu văn hóa giữa các dân tộc, tôn giáo, vùng miền và các tầng lớp nhân dân; giới thiệu di sản, ẩm thực, sản phẩm văn hóa đặc trưng. Thành phố cũng biểu dương các tập thể, cá nhân và mô hình tiêu biểu, gắn với kỷ niệm 96 năm Ngày truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.

Từ 18h đến 21h45 trong các ngày 22-24/11, tại sân khấu Quảng trường Sắc màu Việt Nam trên đường đi bộ Nguyễn Huệ diễn ra chuỗi chương trình nghệ thuật. Trong đó, ngày 22/11 giới thiệu hát bội, cải lương; ngày 23/11 là nghệ thuật các dân tộc và đờn ca tài tử; ngày 24/11 tổ chức giao lưu văn hóa quốc tế.

Các nhà hát của thành phố tham gia biểu diễn tại không gian nghệ thuật. Sân khấu Kết nối cộng đồng giới thiệu các tiết mục văn nghệ của đồng bào dân tộc, tôn giáo, trình diễn di sản văn hóa phi vật thể, trò chơi dân gian và áo dài.

Chiều 24/11, Triển lãm và Diễn đàn Cấp phép Bản quyền Văn hóa Việt Nam 2026 được tổ chức. Khu vực phía trước trụ sở UBND TPHCM cũng có chương trình trình diễn 3D Mapping.

Tháp Tam Thắng (Vũng Tàu) - 1 trong 3 điểm cầu bắn pháo hoa nghệ thuật mừng Ngày Văn hóa Việt Nam. Ảnh: Tư liệu

Tối 24/11, chương trình nghệ thuật đặc biệt chào mừng Ngày Văn hóa Việt Nam sẽ diễn ra tại đường đi bộ Nguyễn Huệ, kết hợp cầu truyền hình trực tiếp và bắn pháo hoa nghệ thuật tại 3 điểm cầu: Đường đi bộ Nguyễn Huệ, phường Bình Dương và Quảng trường Tháp Tam Thắng (phường Vũng Tàu). Chương trình được truyền hình trực tiếp trên sóng Đài Truyền hình TPHCM.

Ngoài ra, thành phố còn tổ chức nhiều hoạt động văn hóa khác như Lễ hội Nhiếp ảnh quốc tế TPHCM, Triển lãm mỹ thuật TPHCM - Văn hóa sáng tạo, kiến tạo tương lai và Hội sách Huyền thoại Côn Đảo...

Các doanh nghiệp du lịch, cơ sở lưu trú trên địa bàn cũng được vận động tham gia chương trình ưu đãi, kích cầu, kết hợp tổ chức các hoạt động trải nghiệm văn hóa truyền thống Việt Nam.