TPHCM tổ chức chương trình nghệ thuật đặc biệt 'Đêm tri ân'

Đây là hoạt động có ý nghĩa chính trị, lịch sử và nhân văn sâu sắc, thể hiện lòng thành kính, sự tri ân của Đảng, Nhà nước, Quân đội, Đảng bộ, chính quyền, lực lượng vũ trang và Nhân dân Thành phố đối với các Anh hùng liệt sĩ đã anh dũng chiến đấu, hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc; đồng thời tiếp tục phát huy truyền thống yêu nước, đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”, “Đền ơn đáp nghĩa” của dân tộc Việt Nam.

Quang cảnh chương trình sơ duyệt Lễ viếng, Lễ truy điệu và an táng hài cốt liệt sĩ tại Công viên Lê Thị Riêng vào ngày 10/10 vừa qua. Ảnh: Lê Giang.

Theo Ban Chỉ đạo về tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ TPHCM, chương trình nghệ thuật nằm trong chuỗi các hoạt động của Lễ viếng, Lễ truy điệu và an táng hài cốt liệt sĩ được tìm kiếm, quy tập tại Công viên văn hóa Lê Thị Riêng.

Trong đó, Lễ dâng hoa, dâng hương tại Tượng đài Cố Tổng Bí thư Trần Phú, Nhà Bia Liệt sĩ và các địa điểm trong Công viên văn hóa Lê Thị Riêng được diễn ra từ sáng 14/10. Sau Lễ truy điệu, các đoàn xe sẽ đưa hài cốt liệt sĩ từ Công viên văn hóa Lê Thị Riêng đến Nghĩa trang Liệt sĩ Thành phố.

Ngay sau đó, TPHCM sẽ tổ chức trang trọng lễ an táng tổng cộng 731 bộ hài cốt liệt sĩ (gồm 698 bộ hài cốt liệt sĩ riêng lẻ và 1 bộ hài cốt tập thể gồm 33 hài cốt liệt sĩ) tại Nghĩa trang Liệt sĩ Thành phố.

Tham dự các hoạt động quan trọng này có đại diện lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Bộ Quốc phòng; Trưởng Ban Chỉ đạo Quốc gia; thành viên Ban Chỉ đạo Quốc gia và đại diện các cơ quan chức năng thuộc Bộ Quốc phòng, Quân khu 7, TPHCM và các cơ quan, đơn vị có liên quan.

Chương trình được truyền hình trực tiếp trên kênh HTV9; phát thanh trực tiếp trên kênh VOH FM 99.9 MHz và trên các nền tảng số của Đài Phát thanh và Truyền hình TPHCM từ 8 giờ đến 10 giờ ngày 14/10/2026.