TPHCM tổ chức chuỗi hoạt động 'Tuần Văn hóa - Đại đoàn kết'

Theo Sở Văn hóa và Thể thao TPHCM, chuỗi hoạt động lấy người dân làm chủ thể sáng tạo, tham gia và thụ hưởng các giá trị văn hóa; lấy địa bàn cơ sở, khu dân cư làm hạt nhân; khuyến khích sự tham gia của cộng đồng, văn nghệ sĩ, nghệ nhân, tổ chức, cá nhân và các lực lượng xã hội. Từ đó, tạo không gian giao lưu, sáng tạo và lan tỏa các giá trị văn hóa trong đời sống.

Hoạt động Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc năm 2026 tại Khu phố 11, phường Phú Định (TPHCM) sáng 1/11. Ảnh: Quang Thế.

Đáng chú ý, triển lãm tranh cổ động, triển lãm nghệ thuật "Tuần Văn hóa - Đại đoàn kết", diễn ra từ 18/11 đến 25/11, do Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM và Sở Văn hóa và Thể thao thành phố phối hợp tổ chức tại 3 khu vực, bao gồm: Công viên Chi Lăng và đường Đồng Khởi (đoạn từ đường Nguyễn Du đến đường Lê Thánh Tôn); Nhà triển lãm tại số 158D và 158E (phường Sài Gòn); Nhà truyền thống cách mạng (số 01 đường Ba Cu, phường Vũng Tàu) và Công viên đường Nguyễn Du (phường Thủ Dầu Một).

Nội dung trưng bày, triển lãm về các tác phẩm tranh cổ động xuất sắc, có nội dung và thông điệp trực quan, sinh động về hệ giá trị quốc gia, hệ giá trị văn hóa, hệ giá trị gia đình và chuẩn mực con người Việt Nam; các tác phẩm mỹ thuật, nhiếp ảnh tiêu biểu phản ánh vẻ đẹp, bản sắc văn hóa, đời sống đô thị, hoạt động thể thao, các sự kiện văn hóa, nghệ thuật, lễ hội, điểm đến và sản phẩm du lịch đặc sắc của TPHCM.

Nhiều hình ảnh, tác phẩm nghệ thuật về những sản phẩm và hoạt động tiêu biểu của các ngành công nghiệp văn hóa, như điện ảnh, âm nhạc, nghệ thuật biểu diễn, mỹ thuật, nhiếp ảnh, quảng cáo, thời trang, thiết kế, xuất bản, du lịch văn hóa và các lĩnh vực sáng tạo khác cũng được giới thiệu tại chuỗi triển lãm, trưng bày.

Trước, trong và sau "Tuần Văn hóa - Đại đoàn kết", UBND TPHCM và Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM cũng phối hợp tổ chức nhiều hoạt động văn hóa, nghệ thuật, thể dục, thể thao và các hoạt động hưởng ứng. Trong đó, “Ngày hội Đại đoàn kết - Sắc màu văn hóa Việt” cấp thành phố sẽ diễn ra từ 18 đến 24/11 tại đường đi bộ Nguyễn Huệ.

Dịp này, Sở Văn hóa và Thể thao TPHCM khai mạc Hội sách Côn Đảo chủ đề “Huyền thoại Côn Đảo” tại đặc khu Côn Đảo, diễn ra từ ngày 19 đến 22/11. Nội dung triển lãm gắn hoạt động đọc sách với lịch sử, ký ức và giáo dục truyền thống; nội dung trọng tâm lấy cảm hứng từ tuyển tập “Những lá thư thời chiến Việt Nam”.

Tại sự kiện, Ban Tổ chức cũng tổ chức tọa đàm “Thư viện người - Human Library”, với sự tham gia của các cựu tù chính trị Côn Đảo; trưng bày, triển lãm sách, tư liệu, hình ảnh về Côn Đảo; giao lưu, đọc sách và các hoạt động lan tỏa văn hóa đọc; ứng dụng công nghệ số thông qua mã QR, số hóa tư liệu và xây dựng thư viện số “Huyền thoại Côn Đảo”; trao tặng tủ sách cộng đồng, góp phần hình thành nguồn tài nguyên đọc có giá trị, phục vụ lâu dài nhu cầu tìm hiểu, học tập và giáo dục truyền thống.