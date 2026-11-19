Chương trình tuyên truyền biển đảo và phục hồi rạn san hô năm 2026 có chủ đề “Vì biển đảo xanh”, mang thông điệp “Không rác thải nhựa – San hô hồi sinh”. Hoạt động hướng đến nâng cao nhận thức của người dân, ngư dân, học sinh, cán bộ, chiến sĩ và du khách về bảo vệ chủ quyền biển đảo gắn với gìn giữ môi trường sinh thái, thúc đẩy tăng trưởng xanh tại Côn Đảo.

Chương trình dự kiến có khoảng 500 học sinh, đoàn viên, cán bộ, chiến sĩ, người dân, du khách và các nghệ sĩ, người đẹp dự lễ phát động và tham gia hoạt động cộng đồng.

Phong phú các loài san hô tại khu vực biển đặc khu Côn Đảo

Theo kế hoạch, ngày 28-11, tại khu vực Bãi Giông (Hòn Bảy Cạnh) và Bãi Cát Lớn (Hòn Cau), các chuyên gia, nhân sự kỹ thuật của Vườn quốc gia Côn Đảo và tình nguyện viên đã qua đào tạo dự kiến lặn ở độ sâu từ 4 đến 12m để cấy ghép san hô giống lên nền đáy tự nhiên tại các rạn suy thoái hoặc trên giá thể nhân tạo.

Danh mục phục hồi gồm 12 loài san hô cứng thuộc 7 giống, 4 họ, có khả năng thích nghi với điều kiện thủy văn Côn Đảo. Sau khi cấy ghép, các khu vực phục hồi sẽ được bảo vệ, tuần tra và quan trắc định kỳ; chương trình cũng dự kiến mở rộng tại nhiều địa điểm khác.

Các loài sinh vật biển tại khu vực biển Côn Đảo

Bên cạnh đó, chương trình còn có chuỗi các hoạt động văn hóa, khoa học và cộng đồng gồm: tọa đàm về bảo tồn rạn san hô, hệ sinh thái biển và rùa biển vào chiều 27-11; triển lãm ảnh, mô hình “Biển xanh Côn Đảo – Giữ gìn cho muôn đời sau” tại Công viên Tôn Đức Thắng (diễn ra trong hai ngày 28 và 29-11); lễ phát động “Vì biển đảo xanh”, trải nghiệm phục hồi san hô và ra quân làm sạch bãi biển (diến ra sáng 28-11).

Mô hình Vườn san hô tái chế tuyên truyền giữ gìn môi trường sinh thái xanh Côn Đảo

Với triển lãm ảnh, mô hình “Biển xanh Côn Đảo – Giữ gìn cho muôn đời sau” khai mạc 28-11 và kéo dài đến ngày 29-11) tại không gian mở Công viên Tôn Đức Thắng sẽ giới thiệu 150 tác phẩm ảnh và mô hình.

Để duy trì sự đóng góp lâu dài, sắp tới Sở Du lịch TPHCM sẽ phối hợp với Saigontourist Group thiết kế, giới thiệu các tour du lịch tình nguyện, tạo điều kiện để du khách cùng cộng đồng địa phương chung tay làm sạch biển và góp sức phục hồi rạn san hô.