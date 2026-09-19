TPHCM: Tình trạng sức khỏe người phụ nữ bị cây đè trên đường An Dương Vương

Chiều 19/9, Bệnh viện Chợ Rẫy đã cung cấp thông tin mới nhất về sức khỏe người phụ nữ bị cây đè trúng trên đường An Dương Vương, P. Chợ Quán, TPHCM.

Theo báo cáo từ Khoa Cấp cứu - Bệnh viện Chợ Rẫy, nạn nhân là bà D.T.L (sinh năm 1969, quê tại xã Bình An, Ninh Bình). Tai nạn xảy ra khi bệnh nhân cùng chồng đang di chuyển trên đường An Dương Vương, P. Chợ Quán (TPHCM) thì bất ngờ bị cây đổ đè trúng.

Ngay sau sự cố, nạn nhân đã được đưa vào Bệnh viện An Bình để sơ cứu khẩn cấp, sau đó thân nhân xin chuyển tuyến đến Bệnh viện Chợ Rẫy lúc 23h40 ngày 18/9.

Bà L. đang được theo dõi chuyên sâu tại Khoa Chấn thương Sọ não Bệnh viện Chợ Rẫy. Ảnh: BVCC.

Thời điểm nhập Khoa Cấp cứu Bệnh viện Chợ Rẫy, bệnh nhân trong tình trạng tỉnh táo, các chỉ số sinh hiệu bao gồm mạch 102 lần/phút, huyết áp 150/90 mmHg.

Qua kiểm tra lâm sàng, các bác sĩ ghi nhận bệnh nhân bị sưng nề, biến dạng cổ tay phải, cẳng chân phải và ấn đau vùng cột sống ngực, mạn sườn phải.

Sau khi thăm khám và thực hiện các cận lâm sàng, bác sĩ Nguyễn Đức Duy chẩn đoán bệnh nhân bị tụ ít máu dọc liềm não, gãy lún thân sống T6, gãy xương sườn từ 3 đến 6 bên phải, xẹp một phần thuỳ dưới hai phổi, gãy kín 1/3 dưới xương mác phải và gãy chỏm đốt gần ngón III bàn chân phải.

Bệnh nhân bị đa chấn thương do cây đè, đang được các bác sĩ Bệnh viện Chợ Rẫy theo dõi sát sao. Ảnh: BVCC.

Các bác sĩ đã tiến hành nẹp bột cẳng bàn chân phải cho bệnh nhân, đồng thời chuyển bệnh nhân nhập Khoa Chấn thương Sọ não để tiếp tục theo dõi và điều trị chuyên sâu.