TPHCM tính toán cơ chế phát hành trái phiếu tại Trung tâm tài chính quốc tế

Nghị quyết 09-NQ/TW của Bộ Chính trị xác định TPHCM được quyền huy động vốn cho dự án trọng điểm thông qua phát hành trái phiếu đô thị, trái phiếu công trình và vay các tổ chức tài chính trong nước, quốc tế. Luật Phát triển đô thị giao HĐND TPHCM quy định việc phát hành trái phiếu tại Trung tâm tài chính quốc tế.

Trung tâm Tài chính quốc tế Việt Nam tại TPHCM nhìn từ bến Bạch Đằng. Ảnh: HOÀNG HÙNG

Thông tin tại tờ trình, UBND TPHCM cho biết, giai đoạn 2026-2030, thành phố dự kiến vay tối đa 49.291 tỷ đồng để bù đắp bội chi ngân sách. Trong đó, khoản vay từ nguồn Chính phủ cho vay lại là 17.559 tỷ đồng. Vay trong nước là 31.732 tỷ đồng, dự kiến từ phát hành trái phiếu chính quyền địa phương.

Giữa tháng 6-2026, Đảng ủy UBND TPHCM cũng có tờ trình về định hướng, nguyên tắc và danh mục dự án trọng điểm để kêu gọi đầu tư theo phương thức đối tác công tư (PPP) giai đoạn 2026-2031 gồm 90 dự án, tổng mức đầu tư 1.273.179 tỷ đồng.

Nhiều dự án có thể đáp ứng điều kiện để thành phố xem xét huy động vốn qua phát hành trái phiếu trong và ngoài nước. Nhu cầu vốn tập trung vào giao thông, chỉnh trang đô thị, môi trường, chống ngập, chuyển đổi số, năng lượng, logistics và hạ tầng xã hội.

Theo UBND TPHCM, các dự án hạ tầng quy mô lớn, kéo dài thời gian thi công và khai thác cần nguồn vốn trung, dài hạn, đáp ứng yêu cầu về quy mô, kỳ hạn và tiến độ. Nguồn ngân sách, vốn đầu tư công truyền thống và tín dụng thông thường có thể khó đáp ứng đầy đủ nhu cầu này. Thị trường trái phiếu có khả năng thu hút nhiều nhóm nhà đầu tư và gắn dòng vốn với từng dự án cụ thể.

Tại dự thảo nghị quyết, UBND TPHCM là tổ chức phát hành trái phiếu đô thị, trái phiếu công trình tại Trung tâm tài chính quốc tế để huy động vốn cho các dự án trọng điểm. Trái phiếu được phát hành tại Trung tâm tài chính quốc tế tại Việt Nam, không phát hành ở nước ngoài. Đồng tiền phát hành và thanh toán là đồng Việt Nam hoặc ngoại tệ tự do, chuyển đổi theo đề án được phê duyệt.

Trong trường hợp phát hành trái phiếu bằng ngoại tệ, UBND TPHCM phải lấy ý kiến của Ngân hàng Nhà nước và các cơ quan liên quan về cơ chế quản lý dòng tiền, tài khoản, đồng tiền thanh toán, nghĩa vụ đăng ký, báo cáo và quản trị rủi ro.

Về cơ chế đề án phát hành, HĐND TPHCM phê duyệt các nội dung cơ bản của đề án; trong phạm vi được phê duyệt. UBND TPHCM quyết định thời điểm, khối lượng, đồng tiền, kỳ hạn, giá, lãi suất, hình thức chào bán, phương thức phát hành, tổ chức cung cấp dịch vụ, hạ tầng…