TPHCM tính phương án phát hành trái phiếu quốc tế nhiều đợt

Chuyên gia phát biểu ý kiến tại cuộc họp

Cuộc tham vấn diễn ra trong quá trình VIFC-HCMC phối hợp với các cơ quan liên quan xây dựng dự thảo Nghị quyết của HĐND TPHCM về phát hành trái phiếu đô thị, trái phiếu công trình tại Trung tâm tài chính quốc tế tại Việt Nam.

Các chuyên gia tập trung trao đổi về cơ chế phát hành, năng lực vay và trả nợ của TPHCM, lựa chọn dự án sử dụng vốn cũng như những yêu cầu của nhà đầu tư quốc tế.

Tại cuộc họp, ông Nguyễn Hữu Huân, Phó Chủ tịch Cơ quan điều hành VIFC-HCMC, đề xuất nghiên cứu phương án tổ chức nhiều đợt phát hành trong một chương trình trung hạn.

Theo phương án này, hồ sơ và các công việc chuẩn bị chung được xây dựng ngay từ đầu. Đối với từng đợt phát hành, các nội dung sẽ được cập nhật theo nhu cầu giải ngân, khả năng trả nợ và điều kiện thị trường.

Cách tiếp cận này được kỳ vọng giúp TPHCM chủ động hơn trong huy động vốn, tránh tình trạng huy động vốn vượt quá nhu cầu sử dụng, đồng thời có thể lựa chọn thời điểm phát hành phù hợp với diễn biến của thị trường vốn quốc tế.

Từ góc nhìn nhà đầu tư, ông Pavel Kochanov, Chuyên gia cao cấp về tài chính đô thị của IFC, cho rằng năng lực vay nợ của TPHCM cần được đánh giá trên nhiều yếu tố, gồm nền tảng kinh tế, cơ cấu thu - chi, thanh khoản, nghĩa vụ nợ và chất lượng quản trị tài chính.

Việc đánh giá cần dựa trên mô hình tài chính cho toàn bộ kỳ hạn khoản vay, đồng thời tính đến các kịch bản bất lợi. Một trong những yêu cầu quan trọng là thành phố phải chứng minh được khả năng trả nợ bằng nguồn lực tự tạo, cùng mức dự phòng an toàn phù hợp.

Theo chuyên gia IFC, báo cáo tài chính, dữ liệu ngân sách và thông tin về các nghĩa vụ nợ tiềm ẩn cần được công khai, minh bạch và đủ rõ để nhà đầu tư có thể đánh giá. Chính sách vay nợ cũng cần kiểm soát các rủi ro liên quan đến lãi suất, tỷ giá và tái cấp vốn.

Đối với việc lựa chọn dự án sử dụng nguồn vốn huy động, ông Neeraj Gupta, Chuyên gia đầu tư trưởng của IFC, đề xuất ưu tiên các dự án đã hoàn thành nghiên cứu khả thi, có mặt bằng, giấy phép và hồ sơ hợp đồng cần thiết, đủ điều kiện triển khai và có khả năng sớm tạo ra kết quả.

Theo ông Neeraj Gupta, tiến độ sử dụng vốn là yếu tố đặc biệt quan trọng. Nguồn vốn đã huy động nhưng chưa được đưa vào công trình vẫn phát sinh chi phí, qua đó làm giảm hiệu quả tài chính của đợt phát hành.

Do đó, việc chuẩn bị danh mục dự án không chỉ cần đáp ứng yêu cầu về pháp lý và hiệu quả đầu tư mà còn phải bảo đảm khả năng giải ngân phù hợp với tiến độ huy động vốn.

Phát biểu định hướng tại cuộc họp, ông Trương Minh Huy Vũ, Phó Chủ tịch UBND TPHCM, Chủ tịch Cơ quan điều hành VIFC-HCMC, ví trái phiếu quốc tế như một “cây cầu” kết nối thành phố với các nhà đầu tư toàn cầu.

Ông Vũ nhấn mạnh, đợt phát hành đầu tiên sẽ là nhịp cầu đặt nền móng cho uy tín của TPHCM trên thị trường vốn quốc tế. Từ nền tảng này, thành phố có thể mở đường cho các đợt phát hành tiếp theo, từng bước hình thành một kênh huy động vốn dài hạn.

Việc xây dựng cơ chế phát hành trái phiếu quốc tế cũng được kỳ vọng tạo thêm cơ hội để doanh nghiệp Việt Nam tiếp cận nguồn vốn quốc tế thông qua VIFC-HCMC, qua đó góp phần mở rộng khả năng huy động nguồn lực cho các dự án phát triển kinh tế - xã hội.