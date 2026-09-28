TPHCM: Tìm nhân chứng vụ xe máy tông tử vong người phụ nữ đi bộ băng qua đường

Theo điều tra ban đầu, khoảng 16 giờ 15 ngày 1/9, ông Nguyễn Văn Đ. (SN 1981, quê tỉnh An Giang) lái xe máy chở theo bà L.T.H. lưu thông trên đường Nguyễn Văn Lộng hướng từ đại lộ Bình Dương đi đường Huỳnh Văn Cù.

Hiện trường vụ tai nạn.

Khi di chuyển trên đường, xe máy của ông Đ. va chạm với bà Đ.T.T (SN 1965, ngụ phường Chánh Hiệp) đang đi bộ băng qua đường. Cú va chạm khiến bà T. bị thương được đưa đi cấp cứu, sau đó tử vong tại bệnh viện. Qua làm việc, ông Đ. khai báo chưa có giấy phép lái xe theo quy định.

Qua Ban Chuyên đề Công an TPHCM, Cơ quan CSĐT Công an TPHCM thông báo, ai là người biết việc, chứng kiến vụ tai nạn trên, các hộ kinh doanh, cơ quan đơn vị, chủ phương tiện có camera hành trình lưu thông qua khu vực tuyến đường Nguyễn Văn Lộng, nếu còn lưu giữ hình ảnh, video ghi lại được vào khoảng thời gian từ 15 giờ 00 đến 17 giờ 00 ngày 1/9 đề nghị cung cấp, giao nộp cho Cơ quan CSĐT thông qua ĐTV Hoàng Minh Tuấn (SĐT 0985.936.667) để hỗ trợ, phục vụ công tác điều tra.