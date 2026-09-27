TPHCM: Tìm nhân chứng vụ thanh niên ngã ra đường, bị xe tải tông tử vong trên đường Đỗ Mười

Liên quan đến vụ nam thanh niên ngã ra đường ở gần nút giao Gò Dưa, bị xe tải cán tử vong mà CAO đã thông tin, ngày 27/9, Cơ quan CSĐT Công an TPHCM vẫn đang làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn, đồng thời thông báo tìm nhân chứng hoặc người liên quan.

Hiện trường vụ tai nạn.

Như đã thông tin, khoảng 17 giờ 15 cùng ngày, anh Nguyễn Văn Hiếu (25 tuổi, ngụ TPHCM) điều khiển xe máy BS: 59G2-811.23 trên đường Đỗ Mười, theo hướng từ Suối Tiên đi Tân Thới Hiệp.

Khi đến trước địa chỉ 169 đường Đỗ Mười (phường Tam Bình, TPHCM), nam thanh niên bất ngờ ngã xuống đường.

Vụ việc khiến anh Hiếu văng vào làn ô tô. Thời điểm này, tài xế P.V.Q. (38 tuổi, ngụ TP Đồng Nai) điều khiển xe tải mang BS: 60H-412.67 chạy cùng chiều trong làn ô tô đã va trúng anh Hiếu khiến nạn nhân tử vong.

Nhận tin báo, các đơn vị nghiệp vụ Công an TPHCM đến hiện trường điều tra nguyên nhân tai nạn.

Để phục vụ công tác điều tra, Công an TPHCM đề nghị ai là người liên quan hoặc chứng kiến vụ tai nạn; phương tiện có camera hành trình ghi lại diễn biến va chạm, liên hệ Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM (số 9 xa lộ Hà Nội, phường Tăng Nhơn Phú) gặp ĐTV Nguyễn Khánh để cung cấp thông tin, hỗ trợ điều tra làm rõ vụ việc.