TPHCM tìm nhân chứng về địa điểm nghi có mộ liệt sĩ tập thể gần sân vận động Thống Nhất

Bộ Tư lệnh TPHCM, UBND phường Diên Hồng và các cơ quan chức năng đang kêu gọi người dân, các nhân chứng lịch sử và những cá nhân có thông tin liên quan phối hợp cung cấp manh mối về địa điểm nghi có mộ liệt sĩ tập thể tại khu vực phía Tây Sân vận động Thống Nhất.

Ảnh vệ tinh khu vực xung quanh Sân vận động Thống Nhất (TPHCM). Ảnh chụp từ ứng dụng Google Map.

Theo thông tin từ Bộ Tư lệnh TPHCM, khu vực phía Tây của sân vận động Thống Nhất (TPHCM) được ghi nhận có thông tin ban đầu về một địa điểm nghi là mộ liệt sĩ tập thể từ trước năm 1975.

Thông tin này liên quan đến trận đánh trong cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân năm 1968. Theo đó, tại khu vực trên có thể từng tồn tại một rãnh mộ chôn cất liệt sĩ. Tuy nhiên, những thông tin này chưa được kiểm chứng độc lập và đang cần tiếp tục thu thập, xác minh.

Để góp phần làm rõ thông tin, Bộ Tư lệnh thành phố và UBND phường Diên Hồng kêu gọi các nhân chứng lịch sử, cựu chiến binh, gia đình chính sách và người dân từng sinh sống, làm việc tại khu vực này, đặc biệt là những người có hiểu biết về tình hình địa bàn trong giai đoạn năm 1968 và những năm sau đó.

Các thông tin có giá trị phục vụ xác minh có thể bao gồm: ký ức về trận đánh, địa điểm chôn cất, những thay đổi về địa hình, công trình xây dựng qua các thời kỳ; lời kể của người từng chứng kiến sự việc hoặc tài liệu, hình ảnh có liên quan.

Mỗi thông tin, dù nhỏ, đều có thể là manh mối quan trọng giúp các cơ quan chức năng từng bước xác định vị trí, làm rõ những dấu tích lịch sử và phục vụ công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ theo quy định.

Lực lượng làm nhiệm vụ tìm kiếm hài cốt tại công viên Lê Thị Riêng. Ảnh: BTL

Ngoài khu vực kể trên, hiện nay Bộ Tư lệnh TPHCM đang nỗ lực mở rộng 8 vị trí tại Công viên Lê Thị Riêng, nằm trên địa bàn phường Hòa Hưng để quy tập hài cốt liệt sĩ, sớm đưa các anh trở về quê hương an táng. Theo Bộ Tư lệnh thành phố, lũy kế ngày thực hiện đợt 2 (từ ngày 15/10 đến ngày 22/10) đã phát hiện, tìm kiếm quy tập được 79 bộ hài cốt liệt sĩ đơn (có 21 bộ có di vật kèm theo) tại công viên này. Theo đó, lũy kế tổng từ ngày 23/6 đến hết ngày 22/10, các lực lượng đã phát hiện, quy tập được 810 hài cốt liệt sĩ (328 bộ có di vật) tại Công viên Lê Thị Riêng.

Công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ đang tiếp tục được triển khai với tinh thần trách nhiệm cao, thể hiện sự tri ân sâu sắc đối với các anh hùng liệt sĩ đã hy sinh vì sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

THÔNG TIN ĐẦU MỐI NHẬN CUNG CẤP THÔNG TIN VỀ MỘ LIỆT SĨ TẬP THỂ TẠI KHU VỰC SÂN VẬN ĐỘNG THỐNG NHẤT

Người dân, nhân chứng có thông tin liên quan chủ động liên hệ, cung cấp về Phòng Chính trị, Bộ Tư lệnh TPHCM, qua Ban Chính sách, trước ngày 30/10/2026. Địa chỉ tại số 291 Cách Mạng Tháng Tám, phường Hòa Hưng, TPHCM.

Việc tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ không chỉ là trách nhiệm của các cơ quan chức năng mà còn cần sự chung tay của cộng đồng. Sự đóng góp thông tin của người dân sẽ góp phần thực hiện tốt công tác đền ơn đáp nghĩa, thể hiện đạo lý “Uống nước nhớ nguồn” và lòng tri ân sâu sắc đối với những người đã hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc.