TPHCM: Tìm nhân chứng khu chôn cất hơn 100 liệt sĩ hy sinh trong Tết Mậu Thân 1968 tại Gò Vấp

Theo thông tin và ghi nhận từ các nhân chứng lịch sử trực tiếp tham gia và chứng kiến sự việc cho biết thời điểm dịp Tết Mậu Thân năm 1968, nhiều cán bộ, chiến sĩ thuộc các đơn vị bộ đội chủ lực và lực lượng Biệt động Sài Gòn đã anh dũng hy sinh trong quá trình tiến công các mục tiêu trọng yếu như: Sân bay Tân Sơn Nhất, Bộ Tổng Tham mưu, khu vực ngã ba Chú Ía/ngã ba Cây Dừa...

Thiếu tướng Nguyễn Thành Trung - Chính ủy Bộ tư lệnh TPHCM khảo sát khu vực nghi vấn chôn cất hơn 100 liệt sĩ hy sinh trong Tết Mậu Thân 1968

Thi thể các liệt sĩ ước tính trên 100 người, khi thu gom vẫn còn nguyên quân trang, quần áo, dép râu hoặc giày… được vận chuyển bằng xe quân sự “Hồng Thập Tự” về tập kết và chôn tại các rãnh đất dọc tuyến đường phía trước Thành Cổ Loa (cũ) nay là Đài tưởng niệm liệt sĩ quận Gò Vấp ở địa chỉ số 182 Nguyễn Văn Lượng, phường An Nhơn, TPHCM và một số khu vực giếng nước cũ trên địa bàn.

Để có thêm cơ sở phục vụ công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ, Bộ Tư lệnh TPHCM cùng các đơn vị liên quan kêu gọi các cựu chiến binh, cựu Biệt động Sài Gòn, nhân chứng lịch sử, người dân từng sinh sống lâu năm trên địa bàn và thân nhân các liệt sĩ cung cấp những thông tin còn lưu giữ về trận đánh, danh sách cán bộ, chiến sĩ, đơn vị bộ đội và biệt động tham gia tiến công các mục tiêu khu vực Tân Sơn Nhất, Bộ Tổng Tham mưu, ngã ba Chú Ía... trong Tết Mậu Thân 1968.

Thiếu tướng Nguyễn Thành Trung trao đổi cùng một nhân chứng

Cơ quan chức năng cũng đặc biệt mong nhận được thông tin có thể giúp xác định vị trí cụ thể của các hố gom, rãnh đất, giếng nước từng chôn lấp thi thể liệt sĩ tại khu vực Đài tưởng niệm liệt sĩ quận Gò Vấp và một số khu vực lân cận; Bản đồ, sơ đồ, nhật ký, hình ảnh, tài liệu hoặc những ký ức, manh mối liên quan...

Mọi thông tin, tài liệu và manh mối liên quan xin cung cấp cho Ban Chỉ huy quân sự phường Gò Vấp, Bộ Tư lệnh TPHCM. Người trực tiếp tiếp nhận thông tin: Thiếu tá Đặng Trần Hải Nam, CTVP Ban CHQS phường Gò Vấp. Điện thoại/Zalo: 0903.910.958. Hoặc Trung tá Nguyễn Hoàng Hiệp, Phó trưởng Ban Chính sách, Phòng Chính trị, Bộ Tư lệnh TPHCM. Điện thoại/Zalo: 0986.548.181.

Khu vực nghi vấn chôn cất các liệt sĩ nay là Đài tưởng niệm liệt sĩ quận Gò Vấp

Bộ Tư lệnh TPHCM cho biết sau gần 60 năm, thời gian khiến địa hình thay đổi, nhiều dấu tích không còn và số nhân chứng trực tiếp ngày càng ít. Vì vậy, mỗi lời kể, ký ức hay tài liệu còn được lưu giữ đều có ý nghĩa đặc biệt đối với công tác xác minh. Một thông tin dù nhỏ cũng có thể trở thành mắt xích quan trọng giúp cơ quan chức năng xác định nơi an nghỉ, tìm kiếm và đưa hài cốt các liệt sĩ về với đồng đội, gia đình; qua đó góp phần thực hiện đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”, “Đền ơn đáp nghĩa” của dân tộc.