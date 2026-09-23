TPHCM: Tìm người nhà của một thanh niên tử vong gần cầu Phú Mỹ

Ngày 22-9, cơ quan chức năng đang điều tra nguyên nhân nam thanh niên tử vong dưới rạch Đầu Ngựa, đồng thời xác minh nhân thân lai lịch của nạn nhân.

Hiện trường phát hiện thi thể nạn nhân.

Trước đó, khoảng 9 giờ 45 ngày 16-9, người dân phát hiện một thi thể trên rạch Đầu Ngựa, gần cầu Phú Mỹ (phường Tân Thuận) nên trình báo.

Công an phường Tân Thuận đã đến hiện trường, phối hợp cùng các đơn vị nghiệp vụ Công an TPHCM vớt thi thể nạn nhân lên bờ, điều tra vụ việc.

Qua ghi nhận ban đầu, nạn nhân là nam giới, khoảng 25-35 tuổi, mặc áo dài tay màu đen, màu tây màu đen. Thi thể đang trong giai đoạn phân hủy và không có giấy tờ tùy thân.

Thi thể nạn nhân sau đó được chuyển về nhà xác để khám nghiệm tử thi. Công an phường Tân Thuận thông báo ai có người thân mất tích hoặc biết thông tin về nạn nhân, liên hệ Công an phường Tân Thuận để trình báo (số điện thoại 039.253.0949)