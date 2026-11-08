TPHCM: Tìm lời giải cho bài toán khả thi phát triển nhà ở xã hội, nhà cho thuê

Ngày 08/11, Thường trực Hội đồng nhân dân TPHCM phối hợp Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố tổ chức chương trình “Dân hỏi - Chính quyền trả lời” tháng 11/2026 với chủ đề “Cơ chế, chính sách phát triển nhà ở xã hội (NƠXH), nhà ở cho thuê”. Ông Hoàng Tùng, Trưởng Ban Đô thị HĐND Thành phố điều hành chương trình. Tham dự có ông Nguyễn Văn Dũng, Phó Chủ tịch HĐND Thành phố; đại diện các sở, ban, ngành, chuyên gia, doanh nghiệp và cử tri.

Nguồn lực ra sao để phát triển 181.257 căn NƠXH?

Quang cảnh chương trình

Cử tri đặt câu hỏi về việc TPHCM chuẩn bị nguồn lực ra sao để thực hiện mục tiêu phát triển 181.257 căn NƠXH và nhà ở cho thuê trong giai đoạn 2026-2030, cao gấp gần 10 lần chỉ tiêu giai đoạn 2021-2025.

Trả lời vấn đề này, Phó Giám đốc Sở Xây dựng Trần Chí Trung cho biết, thành phố đang hoàn thiện quy hoạch quỹ đất phát triển NƠXH đến năm 2030, định hướng đến năm 2040, bảo đảm khoảng 1.800ha. Sở Xây dựng đã rà soát 191 khu đất, quy mô 600ha, có mục tiêu đầu tư NƠXH, trong đó đã báo cáo UBND TPHCM 31 khu đất do cơ quan, tổ chức Nhà nước quản lý, diện tích khoảng 69,6ha, với khoảng 39.000 căn hộ làm cơ sở lựa chọn chủ đầu tư.

Cụ thể, giai đoạn 2026-2030, thành phố được giao chỉ tiêu phát triển 181.257 căn nhà ở xã hội và nhà ở cho thuê. Thành phố đang rà soát, hoàn thiện quy hoạch quỹ đất phát triển nhà ở xã hội đến năm 2040, với yêu cầu bảo đảm khoảng 1.800 ha. Qua rà soát, có khoảng 191 khu đất, quy mô 600,43 ha có mục tiêu đầu tư xây dựng nhà ở xã hội; trong đó, 31 khu đất do cơ quan Nhà nước quản lý, quy mô khoảng 69,6 ha, tương ứng khoảng 39.000 căn hộ, đã được báo cáo UBND TPHCM để lựa chọn chủ đầu tư theo quy định.

Các đại biểu tham dự chương trình

Về nguồn lực, ông Trần Chí Trung cho biết thành phố kết hợp nguồn lực địa phương, vốn doanh nghiệp và tín dụng ưu đãi; đã ban hành cơ chế quản lý khoản tiền chủ đầu tư dự án nhà ở thương mại, khu đô thị nộp để thực hiện nghĩa vụ NƠXH. Thành phố phối hợp triển khai gói vay 145.000 tỷ đồng và gói vay HFIC.

Về nguồn vốn, ông Nguyễn Thanh Toàn, đại diện Sở Tài chính, thông tin thành phố đang thực hiện chính sách hỗ trợ lãi suất với mức vốn hỗ trợ tối đa 200 tỷ đồng/dự án, thời gian hỗ trợ tối đa 7 năm. Sở Tài chính đang tham mưu phương án chính sách mới theo hướng nâng mức hỗ trợ lên 300 tỷ đồng/dự án, kéo dài thời gian lên 10 năm. Đây là phương án dự thảo, chưa phải chính sách được HĐND Thành phố ban hành.

Đại diện Quỹ Phát triển nhà ở Thành phố cho biết chương trình cho vay ưu đãi hiện có hạn mức tối đa 900 triệu đồng/hồ sơ, thời hạn vay tối đa 20 năm, lãi suất 4,4%/năm. Qua hơn 20 năm triển khai, chương trình đã hỗ trợ trên 7.200 lượt người vay, giải ngân hơn 4.200 tỷ đồng. Quỹ đang nghiên cứu điều chỉnh hạn mức trong khả năng cân đối nguồn vốn và theo thẩm quyền, đồng thời cải tiến quy trình cho vay.

Phát triển nhà ở cho thuê để tạo thêm cơ hội an cư cho người lao động

Trưởng Ban Đô thị HĐND TPHCM Hoàng Tùng (trái) điều hành chương trình

Cử tri công nhân phản ánh, nhiều lao động phải thuê trọ xa nơi làm việc, tốn thời gian và chi phí, nên rất cần nhà lưu trú công nhân để ở cho tiện. Ông Nguyễn Bá Khải, Phó Trưởng Ban Quản lý các khu chế xuất và công nghiệp TPHCM, cho biết thành phố có 58 khu chế xuất, khu công nghiệp đang hoạt động; 9 dự án nhà lưu trú với khoảng 9.000 căn đã hoạt động. Đến năm 2030, đơn vị được giao chỉ tiêu 10.000 căn và hiện đang hỗ trợ 5 dự án với khoảng 3.100 căn, đồng thời rà soát 23 ha tại 11 khu công nghiệp để bố trí nhà lưu trú phù hợp quy hoạch.

Ông Phùng Thái Quang, Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động TPHCM, thông tin Liên đoàn Lao động Thành phố đã hợp tác với 9 doanh nghiệp, hướng đến mục tiêu 128.000 căn cho công nhân thuê đến năm 2030, trong đó dự án Hoa Sen An Hạ dự kiến khởi công quý 1-2027. Liên đoàn đề xuất chuyển đổi 953 căn tại Vĩnh Lộc B thành nhà cho công nhân thuê, chờ cấp có thẩm quyền quyết định. Người thuê NƠXH phải thuộc đối tượng theo quy định, nhưng không phải đáp ứng điều kiện nhà ở và thu nhập như người mua hoặc thuê mua.

Về việc cho phép doanh nghiệp sản xuất liên kết với đơn vị đủ năng lực đầu tư, vận hành nhà lưu trú, Phó giám đốc Sở Xây dựng Trần Chí Trung cho biết UBND TPHCM đã giao Sở Xây dựng tham mưu cơ chế lựa chọn chủ đầu tư; Bộ Xây dựng đang rà soát Luật Nhà ở để trình Quốc hội xem xét mở rộng các chủ thể tham gia.

Trước băn khoăn của doanh nghiệp về chi phí đầu tư nhà cho thuê, ông Trần Chí Trung cho biết, thành phố định hướng phát huy Quỹ Phát triển nhà ở để tạo lập, tiếp nhận, quản lý quỹ nhà cho thuê. Đồng thời nghiên cứu đề xuất chính sách tín dụng ưu đãi, hỗ trợ hạ tầng, miễn giảm nghĩa vụ tài chính đất đai và thực hiện cơ chế "luồng xanh", "luồng ưu tiên" đối với các dự án NƠXH, nhà cho thuê.

Xung quanh ý kiến cử tri quan tâm đến giá thuê, phí dịch vụ và việc sử dụng nhà tái định cư chưa khai thác, ông Trần Chí Trung cho biết, giá thuê NƠXH phải công khai, phù hợp khung giá Nhà nước; hợp đồng và phí dịch vụ phải minh bạch, người dân có quyền phản ánh khoản thu không phù hợp.

Phó Giám đốc Sở Xây dựng Trần Chí Trung trả lời ý kiến

Phát biểu kết luận, Trưởng Ban Đô thị HĐND TPHCM Hoàng Tùng nhấn mạnh giai đoạn 2026-2030, với chỉ tiêu 181.257 căn nhà ở xã hội, Thành phố xác định đây là nhiệm vụ trọng tâm, cần gắn với từng dự án, lộ trình, nguồn lực và trách nhiệm cụ thể. Thành phố phải tiếp tục tháo gỡ vướng mắc về đất đai, quy hoạch, thủ tục, nguồn vốn; đồng thời ưu tiên phát triển nhà ở cho thuê để tạo thêm cơ hội an cư cho người lao động.

HĐND TPHCM sẽ đồng hành trong hoàn thiện chính sách, giám sát tiến độ và chất lượng triển khai, bảo đảm các mục tiêu được cụ thể hóa thành những căn nhà thực tế. Đặc biệt, thông tin về dự án, giá bán, giá thuê, điều kiện và thủ tục đăng ký cần được công khai, cập nhật đầy đủ trên ứng dụng Công dân số TPHCM giúp người dân thuận tiện theo dõi và tra cứu.

Qua chương trình, những ý kiến, kiến nghị từ cử tri, doanh nghiệp và chuyên gia tiếp tục là cơ sở để các cơ quan chức năng nghiên cứu, hoàn thiện cơ chế, chính sách, hướng đến mục tiêu phát triển nhà ở xã hội, nhà ở cho thuê với chi phí phù hợp, đáp ứng nhu cầu an cư của người dân Thành phố.