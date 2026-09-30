TPHCM tìm giải pháp thu hút nhân tài toàn cầu

Ông Quách Ngọc Tuấn, Phó Giám đốc Sở Tài chính TPHCM cho biết, cấu trúc phát triển mới đang hình thành những cực tăng trưởng với chức năng rõ hơn. Khu vực trung tâm tiếp tục là đầu não về tài chính, thương mại, dịch vụ chuyên môn, giáo dục, nghiên cứu và đổi mới sáng tạo. Không gian phía Bắc, gồm khu vực TPHCM và Bình Dương trước đây, được định hướng chuyển mạnh sang công nghiệp sinh thái, thông minh và đổi mới sáng tạo.

Các diễn giả tham gia thảo luận tại tọa đàm

Trong khi đó, khu vực Đông Nam phát huy thế mạnh kinh tế biển, logistics và năng lượng sạch. Các ngành bán dẫn, AI, nghiên cứu và phát triển (R&D) đang được định hướng trở thành những lĩnh vực quan trọng ở cực phía Bắc.

Phó Giám đốc Sở Tài chính TPHCM Quách Ngọc Tuấn phát biểu

Lãnh đạo Sở Tài chính TPHCM thông tin thêm, trong 9 tháng năm 2026, TPHCM thu hút hơn 17,2 tỷ USD vốn FDI đăng ký, tăng hơn 4 lần so với cùng kỳ, vượt 56,6% mục tiêu năm. Tổng vốn FDI lũy kế đạt hơn 156,72 tỷ USD. Các dự án chiến lược gồm Cảng trung chuyển quốc tế Cần Giờ; Trung tâm dữ liệu AI Factory, Khu đô thị Đại học Quốc tế...

TPHCM đang tăng cường phối hợp cơ quan quản lý, cơ sở đào tạo và doanh nghiệp để xác định nhu cầu nhân lực theo từng ngành, từng dự án; cải thiện môi trường làm việc, sinh sống và tạo thuận lợi hơn cho chuyên gia nước ngoài trong các thủ tục thuộc thẩm quyền.

Các đại biểu tập trung thảo luận các giải pháp về việc làm, hạ tầng, nhà ở, giáo dục, y tế và chất lượng sống thành một hệ sinh thái đủ sức cạnh tranh để TPHCM trở thành nơi nhân tài toàn cầu đến làm việc và từng bước xây dựng những điều kiện để họ muốn sống, muốn gắn bó.