Chiều 23/11, Ban Nghiên cứu phát triển TPHCM phối hợp với các ban của HĐND TPHCM và sở, ngành tổ chức tọa đàm về phát triển mô hình khu đô thị khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo trên địa bàn.

Tham dự và chủ trì tọa đàm có Bộ trưởng KH-CN Vũ Hải Quân; Chủ tịch HĐND TPHCM Võ Văn Minh; Giám đốc Đại học Quốc gia TPHCM Nguyễn Thị Thanh Mai và Phó Chủ tịch UBND TPHCM Trương Minh Huy Vũ.

Phát biểu khai mạc, Phó Chủ tịch UBND TPHCM Trương Minh Huy Vũ nhấn mạnh, thành phố đang đứng trước cơ hội phát triển mang tính chiến lược. Để duy trì vai trò đầu tàu kinh tế và nâng cao năng lực cạnh tranh quốc tế, TPHCM cần chuyển mạnh từ mô hình tăng trưởng theo chiều rộng sang dựa trên khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo.

Phó Chủ tịch UBND TPHCM Trương Minh Huy Vũ phát biểu khai mạc tọa đàm chiều 23/11. Ảnh: Lan Phương

Định hướng này được xác định tại Nghị quyết 09-NQ/TW của Bộ Chính trị và Quy hoạch tổng thể TPHCM thời kỳ 2025-2050, tầm nhìn 100 năm. Trong đó, khu đô thị khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo được xác định là một mô hình trọng tâm, kết nối hoạt động nghiên cứu, sản xuất thử nghiệm và thương mại hóa sản phẩm.

Ông Trương Minh Huy Vũ cho biết, tọa đàm nhằm tham vấn ý kiến để hoàn thiện dự thảo Nghị quyết của HĐND TPHCM về tiêu chí, cơ chế và chính sách phát triển mô hình này, tập trung vào khung pháp lý, phân cấp, phân quyền và kết nối Nhà nước, nhà trường, viện nghiên cứu với doanh nghiệp.

Không để khu đô thị khoa học trở thành dự án bất động sản

Chủ tịch HĐND TPHCM Võ Văn Minh cho biết, tọa đàm nhận được 50 bài tham luận của các chuyên gia, nhà khoa học, trường đại học, viện nghiên cứu và doanh nghiệp, tập trung làm rõ mô hình, không gian liên kết đa cực, cơ chế quản trị, nguồn lực, nhân lực chất lượng cao và những vướng mắc trong triển khai.

Ông Minh đề nghị thành phố tập trung 6 nhóm vấn đề, trước hết là xác định đúng bản chất mô hình. Theo đó, khu đô thị khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo phải là hệ sinh thái liên kết nghiên cứu, đào tạo, sản xuất, kinh doanh và đời sống đô thị, thay vì chỉ là khu chức năng hay dự án hạ tầng.

Về tổ chức không gian, thành phố cần phát huy thế mạnh của Đại học Quốc gia TPHCM, các trường đại học, viện nghiên cứu, khu công nghệ cao, khu công nghiệp và doanh nghiệp để hình thành mạng lưới nghiên cứu, phát triển công nghệ, sản xuất và thương mại hóa.

Đáng chú ý, Chủ tịch HĐND TPHCM yêu cầu khẩn trương hoàn thiện dự thảo Nghị quyết của HĐND TPHCM về tiêu chí, cơ chế và chính sách phát triển khu đô thị khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo theo Luật Phát triển đô thị năm 2026.

Chủ tịch HĐND TPHCM Võ Văn Minh phát biểu tại tọa đàm

Các chính sách cần tháo gỡ vướng mắc về đầu tư, đất đai, tài sản công, sở hữu trí tuệ, chuyển giao công nghệ và thử nghiệm có kiểm soát; đồng thời đơn giản hóa thủ tục hành chính, áp dụng mô hình một đầu mối quản lý tại chỗ, giảm các khâu trung gian và chuyển mạnh từ tiền kiểm sang hậu kiểm dựa trên dữ liệu số, kết quả đầu ra.

Thành phố cũng cần ưu tiên bố trí quỹ đất phù hợp để phát triển phòng thí nghiệm, trung tâm thử nghiệm, cơ sở đào tạo nhân lực, hạ tầng dữ liệu và không gian đổi mới sáng tạo.

Về nguồn lực, ngân sách thành phố được định hướng đóng vai trò vốn mồi đầu tư hạ tầng thiết yếu, phòng thí nghiệm dùng chung, trung tâm dữ liệu, hạ tầng mạng tốc độ cao và không gian ươm tạo. Song song đó là thu hút vốn tư nhân, thúc đẩy hợp tác công - tư và phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao.

Đặc biệt, ông Minh lưu ý không hình thành những khu đô thị chỉ mang danh nghĩa khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo để hưởng ưu đãi nhưng thiếu hoạt động nghiên cứu, phát triển công nghệ thực chất.

“Chính sách phải thúc đẩy sáng tạo nhưng minh bạch, có điều kiện, kiểm soát rủi ro, không để phát triển lệch sang bất động sản”, Chủ tịch HĐND TPHCM nhấn mạnh.

Các chuyên gia, nhà khoa học trình bày tham luận tại tọa đàm

Theo định hướng, mô hình cần có bộ tiêu chí đánh giá năng lực nghiên cứu, kết quả thương mại hóa, mức độ liên kết, hiệu quả quản trị và đóng góp vào tăng trưởng. Thành phố đặt mục tiêu xác định lộ trình đến năm 2030, lựa chọn mô hình, địa bàn và nhiệm vụ ưu tiên có tính khả thi.

Ông Minh đề nghị UBND TPHCM giao các cơ quan chuyên môn, trong đó Sở KH-CN làm đầu mối, tiếp thu ý kiến, hoàn thiện dự thảo Nghị quyết để trình HĐND TP xem xét tại kỳ họp thường lệ tháng 12/2026.

Ngoài ra, thành phố cần tập trung hoàn thiện hồ sơ dự thảo Nghị quyết, định hướng mô hình và không gian phát triển phù hợp quy hoạch, đồng thời xây dựng kế hoạch triển khai với nhiệm vụ, đầu mối, tiến độ và kết quả cụ thể.

Tham luận tại tọa đàm, đại diện doanh nghiệp đề xuất phát triển Đô thị khoa học công nghệ Bắc TPHCM theo mô hình tích hợp, gồm vùng lõi nghiên cứu, đào tạo, đổi mới sáng tạo; vành đai sản xuất công nghệ cao và hệ thống kết nối đa tầng. Mô hình hướng đến liên kết trường đại học, viện nghiên cứu, khu công nghệ cao và doanh nghiệp, hình thành chuỗi từ nghiên cứu, thử nghiệm đến sản xuất, thương mại hóa công nghệ, tập trung vào các lĩnh vực như vi mạch bán dẫn, trí tuệ nhân tạo, robot và tự động hóa. Để hiện thực hóa, tham luận kiến nghị bốn chương trình đột phá về giao thông, dịch chuyển công nghiệp, phát triển khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo, huy động nguồn lực, nâng cao chất lượng nhân lực. Đồng thời, cần phát triển hạ tầng xã hội, nhà ở và tiện ích đô thị nhằm thu hút chuyên gia, lao động chất lượng cao.