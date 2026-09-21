TPHCM tìm cách giữ chân cán bộ, hạn chế 'chảy máu chất xám'

Tại kỳ họp thứ 5 (kỳ họp chuyên đề) sáng 21/9, UBND TPHCM trình HĐND TP dự thảo nghị quyết quy định nội dung chi từ nguồn thực hiện chính sách tiền lương, nguồn tăng thu ngân sách thành phố, nguồn thưởng vượt dự toán các khoản thu phân chia giữa ngân sách Trung ương và thành phố, cùng nguồn bổ sung có mục tiêu từ ngân sách Trung ương.

Theo UBND TP, nghị quyết nhằm tạo cơ sở pháp lý để chủ động sử dụng các nguồn lực cho những nhiệm vụ phát sinh khi Luật Phát triển đô thị có hiệu lực từ 1/10, đáp ứng yêu cầu tăng trưởng kinh tế hai con số, đầu tư phát triển, chính sách thu nhập cán bộ và các dự án liên kết vùng.

TPHCM muốn dùng ngân sách tiền lương dư, tiền thưởng vượt thu để đầu tư phát triển. Ảnh minh họa: Nguyễn Huế

Từ năm 2023 đến nay, thành phố đã sử dụng nguồn cải cách tiền lương còn dư để chi thu nhập tăng thêm cho cán bộ, công chức với mức tăng dần qua các năm: 182 tỷ đồng (2023), 12.939 tỷ đồng (2024), 22.453 tỷ đồng (2025) và 27.487 tỷ đồng (2026); đồng thời dành 8.917 tỷ đồng (2024) và 4.000 tỷ đồng (2025) từ nguồn này cho đầu tư phát triển.

Đối với nguồn thưởng vượt dự toán thu phân chia giữa ngân sách Trung ương và địa phương, giai đoạn 2007-2025, tổng số thu vượt dự toán của TPHCM hơn 175.800 tỷ đồng. Thành phố đề nghị được thưởng và bổ sung có mục tiêu hơn 123.600 tỷ đồng, nhưng thực nhận từ Trung ương chỉ khoảng 37.380 tỷ đồng, thấp hơn hơn 86.200 tỷ đồng so với đề nghị.

Về các nội dung chi mới, dự thảo bổ sung: nguồn cải cách tiền lương còn dư sau khi bảo đảm đủ kinh phí cải cách tiền lương, an sinh xã hội được dùng cho đầu tư phát triển, chính sách thu nhập đối với cán bộ, công chức, viên chức và một số đối tượng làm việc trên địa bàn theo Luật Phát triển đô thị, cùng một số chính sách an sinh xã hội thuộc thẩm quyền địa phương.

Phó chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Mạnh Cường trình bày các tờ trình tại kỳ họp. Ảnh: Nguyễn Huế

Nguồn tăng thu ngân sách thành phố được bổ sung cho chi đầu tư phát triển. Nguồn thưởng vượt dự toán và bổ sung có mục tiêu từ Trung ương được dùng để hỗ trợ các dự án, công trình ngoài địa bàn và các dự án liên kết, phát triển vùng theo Luật Phát triển đô thị. Riêng nguồn bổ sung có mục tiêu từ Trung ương được đề xuất dùng để thưởng cho ngân sách cấp xã.

Dự thảo nghị quyết gồm 4 điều, quy định về phạm vi điều chỉnh, đối tượng áp dụng, nội dung sử dụng nguồn, tổ chức thực hiện và hiệu lực thi hành. Hồ sơ đã được lấy ý kiến các sở, ngành, Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM, Trường Đại học Luật TPHCM và được Sở Tư pháp thẩm định; không ghi nhận ý kiến phản đối trong quá trình góp ý từ tháng 7 đến giữa tháng 9/2026.

UBND TPHCM cho biết nghị quyết không làm phát sinh khoản chi ngân sách mới, mà tạo hành lang pháp lý để thành phố chủ động sử dụng các nguồn lực hiện có cho những nhiệm vụ phát sinh từ Luật Phát triển đô thị, trong đó có chính sách thu hút, giữ chân cán bộ, hạn chế chảy máu chất xám trong khu vực công.