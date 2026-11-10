TPHCM tiếp tục tinh gọn bộ máy, tăng hiệu quả hoạt động cấp xã

UBND TPHCM vừa ban hành kế hoạch tiếp tục hoàn thiện, vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp. Theo kế hoạch, TPHCM xác định 31 nhiệm vụ thuộc 7 nhóm nội dung nhằm xây dựng bộ máy tinh gọn, hoạt động hiệu quả, bảo đảm phục vụ người dân, doanh nghiệp thông suốt. Các nhiệm vụ tập trung vào sắp xếp tổ chức, kiện toàn cán bộ, xử lý tài sản công và ứng dụng công nghệ số.

TPHCM tiếp tục phân cấp, phân quyền, ủy quyền theo phương châm “địa phương quyết, địa phương làm, địa phương chịu trách nhiệm”, gắn với phân bổ nguồn lực và tăng cường giám sát. Các lĩnh vực ưu tiên gồm quản lý đô thị, đầu tư, đất đai, xây dựng, tài chính - ngân sách và dịch vụ công.

Trụ sở UBND TPHCM. Ảnh: Nguyễn Huế

Thành phố rà soát, đơn giản hóa thủ tục hành chính, tăng tái sử dụng dữ liệu số, cắt giảm các khâu xác nhận, xác minh và xin ý kiến không cần thiết, hạn chế đùn đẩy trách nhiệm cho người dân, doanh nghiệp.

TPHCM tiếp tục kiện toàn cơ quan chuyên môn, đơn vị sự nghiệp công lập và tổ chức hành chính cấp xã, bảo đảm không chồng chéo, bỏ sót nhiệm vụ; đồng thời nghiên cứu mô hình phù hợp với đặc thù đô thị và không gian phát triển mới theo hướng dẫn của Trung ương.

Kế hoạch cũng xác định năng lực thực thi của cán bộ cấp xã là yếu tố then chốt để vận hành hiệu quả mô hình chính quyền mới.

TPHCM đổi mới công tác đánh giá, đào tạo, bố trí cán bộ; tăng cường điều động nhân sự có năng lực về cơ sở, nhất là trong các lĩnh vực đất đai, quy hoạch, đầu tư, tài chính, tư pháp và chuyển đổi số. Thành phố cũng chú trọng phát triển cán bộ trẻ, cán bộ nữ và nhân lực khoa học - công nghệ.

Đồng thời, thành phố xây dựng cơ chế thu hút, giữ chân nhân lực chất lượng cao, bảo vệ cán bộ dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung; siết chặt kỷ luật, kỷ cương và xử lý tình trạng né tránh, đùn đẩy công việc.

Thành phố cũng yêu cầu xử lý hiệu quả trụ sở, nhà đất và tài sản công dôi dư sau sắp xếp, tránh bỏ hoang, sử dụng lãng phí. Hồ sơ, tài liệu phải được tiếp nhận, chỉnh lý, số hóa và quản lý tập trung.

Các địa phương có trách nhiệm rà soát cơ sở vật chất, trang thiết bị, đường truyền, phần mềm chuyên ngành và bộ phận một cửa, bảo đảm hoạt động thông suốt.

TPHCM tiếp tục tổ chức lại hệ thống giáo dục, y tế công lập TPHCM tiếp tục sắp xếp mạng lưới đơn vị sự nghiệp công lập, đẩy mạnh tự chủ, xã hội hóa và chuyển giao các dịch vụ công Nhà nước không cần trực tiếp thực hiện cho khu vực ngoài nhà nước theo quy định. Trong lĩnh vực giáo dục, Sở Giáo dục và Đào tạo phải hoàn thành sắp xếp mạng lưới trường mầm non, phổ thông và tổ chức lại các cơ sở giáo dục nghề nghiệp, giáo dục thường xuyên công lập trong năm 2026. Việc sắp xếp các cơ sở giáo dục đại học công lập thuộc thành phố dự kiến hoàn thành vào tháng 4/2027. Ở lĩnh vực y tế, Sở Y tế được giao xây dựng đề án sắp xếp hệ thống bệnh viện theo hướng giảm đầu mối, phù hợp quy mô dân số và nhu cầu khám, chữa bệnh; đồng thời hợp nhất Trung tâm Giám định y khoa và Trung tâm Pháp y.