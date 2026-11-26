Cô, trò Trường THCS Võ Trường Toản, phường Tân Định trong một tiết học

Đây là những nhiệm vụ trọng tâm được Sở GD-ĐT TPHCM xác định trong kế hoạch tiếp tục hoàn thiện, vận hành hiệu quả mô hình chính quyền địa phương 2 cấp trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo trên địa bàn thành phố.

Theo đó, ngành giáo dục thành phố tiếp tục rà soát, kiện toàn tổ chức cơ quan sở và các đơn vị sự nghiệp công lập theo hướng tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả; bảo đảm không chồng chéo, không bỏ trống nhiệm vụ. Đồng thời, tiếp tục sắp xếp, tổ chức lại mạng lưới đơn vị sự nghiệp công lập, đẩy mạnh cơ chế tự chủ và xã hội hóa.

Cùng với sắp xếp tổ chức bộ máy, thành phố chú trọng xây dựng đội ngũ công chức, viên chức đáp ứng yêu cầu của mô hình tổ chức mới theo phương châm “Đúng cơ cấu - đủ năng lực - giỏi thực thi - quản trị hiện đại - trách nhiệm cao”. Trong đó, tập trung rà soát, cơ cấu lại đội ngũ theo vị trí việc làm, khung năng lực và yêu cầu nhiệm vụ; xác định năng lực thực thi của đội ngũ cán bộ cấp xã là yếu tố quyết định hiệu quả vận hành mô hình mới.

Ngành giáo dục cũng đổi mới công tác đánh giá, quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, bố trí và sử dụng cán bộ, gắn với yêu cầu chuyển đổi số, cải cách hành chính và nâng cao chất lượng quản trị đô thị. Thành phố chú trọng đào tạo cán bộ trẻ, cán bộ nữ, cán bộ khoa học - công nghệ, cán bộ quản lý cơ sở; đồng thời tăng cường luân chuyển, điều động công chức có năng lực về cơ sở giáo dục.

Bên cạnh đó, xây dựng cơ chế phát hiện, thu hút, trọng dụng và giữ chân nguồn nhân lực chất lượng cao; hoàn thiện chính sách khuyến khích, bảo vệ công chức, viên chức năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung. Công tác cán bộ được tăng cường kỷ luật, kỷ cương, kiểm soát quyền lực, phòng chống tham nhũng, tiêu cực.

Sở GD-ĐT TPHCM yêu cầu thực hiện nghiêm nguyên tắc “quyền hạn giao đến đâu, trách nhiệm giải trình và cơ chế kiểm soát đến đó”; hoàn thiện cơ chế kiểm tra, giám sát thường xuyên, liên tục, từ sớm, từ xa. Đồng thời, xây dựng hệ thống chỉ tiêu, tiêu chí đánh giá dựa trên kết quả đầu ra, gắn với chất lượng, tiến độ và hiệu quả thực hiện nhiệm vụ.

Trách nhiệm người đứng đầu được đề cao trong lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện. Ngành giáo dục thực hiện nghiêm chế độ báo cáo, giải trình; tăng cường kiểm tra việc thực hiện chức trách, nhiệm vụ, kịp thời chấn chỉnh, xử lý tình trạng né tránh, đùn đẩy trách nhiệm, chậm trễ hoặc để xảy ra sai phạm.

Đặc biệt, chuyển đổi số, dữ liệu và trí tuệ nhân tạo được xác định là phương thức đột phá trong vận hành mô hình mới. Thành phố đẩy mạnh chuyển đổi số toàn diện, hoàn thiện hạ tầng số, các nền tảng dùng chung và cơ sở dữ liệu; chuẩn hóa, số hóa quy trình nghiệp vụ, bảo đảm dữ liệu được kết nối, liên thông, chia sẻ theo yêu cầu “đúng - đủ - sạch - sống - thống nhất - dùng chung”. Xây dựng, vận hành hệ thống chỉ đạo, điều hành trên môi trường số; chuyển mạnh sang phương thức quản trị dựa trên dữ liệu và kết quả, tăng cường ứng dụng trí tuệ nhân tạo, dữ liệu lớn và công nghệ số trong thực thi công vụ.

Tiếp tục hoàn thiện thể chế, chức năng, nhiệm vụ; đẩy mạnh phân cấp, phân quyền, ủy quyền gắn với bảo đảm nguồn lực và kiểm soát quyền lực; đổi mới phương thức lãnh đạo, quản lý, điều hành, hướng đến cơ chế vận hành đồng bộ, chủ động và thông suốt.

Sau sắp xếp, TPHCM còn 1.486 cơ sở giáo dục công lập, giảm 702 cơ sở so với tổng số 2.188 cơ sở trước sắp xếp, tương đương 32,08%.