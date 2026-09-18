TPHCM tiếp tục củng cố y tế cơ sở, đẩy mạnh chuyển đổi số

Phó Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Mạnh Cường phát biểu tại buổi làm việc

Hơn 30 triệu lượt khám trong 8 tháng đầu năm

Báo cáo tại buổi làm việc, TS-BS Nguyễn Văn Vĩnh Châu, Phó Giám đốc Sở Y tế TPHCM, cho biết trong 8 tháng đầu năm 2026, các cơ sở y tế trên địa bàn thực hiện hơn 30 triệu lượt khám ngoại trú, tăng 13,92% so với cùng kỳ năm 2025; trong đó gần 19,8 triệu lượt khám BHYT, tăng 24,83%. Điều trị nội trú đạt hơn 1,69 triệu lượt, tăng 12,71%.

Trong quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy sau hợp nhất, hệ thống y tế thành phố cơ bản ổn định, bảo đảm khám chữa bệnh cho hơn 14 triệu dân; công tác phòng chống dịch được triển khai đồng bộ, không để xảy ra bùng phát dịch bệnh nguy hiểm. Thành phố cũng đẩy nhanh chương trình khám sức khỏe, khám sàng lọc miễn phí và sắp xếp mạng lưới y tế theo mô hình chính quyền 2 cấp.

Trong 4 tháng cuối năm, ngành y tế TPHCM tập trung 17 nhiệm vụ trọng tâm, trong đó tiếp tục chương trình khám sức khỏe toàn dân, hướng tới 100% người dân được khám và sàng lọc; mở rộng hồ sơ sức khỏe điện tử, liên thông và phân tích dữ liệu theo nguy cơ. Ngành y tế cũng củng cố y tế cơ sở, phấn đấu mỗi trạm y tế có ít nhất 5 bác sĩ, mở rộng chăm sóc sức khỏe liên tục tại cộng đồng, tăng cường đào tạo, hội chẩn từ xa và luân phiên bác sĩ.

Cùng với đó, TPHCM tiếp tục tái cấu trúc mạng lưới bệnh viện theo hướng đa cực, phát triển mô hình “một bệnh viện - nhiều cơ sở” ở một số chuyên khoa; hoàn thành Kho dữ liệu ngành y tế vào cuối năm 2026; triển khai chính sách đào tạo bác sĩ nội trú, phát triển nhân lực chất lượng cao và đẩy nhanh các dự án đầu tư công.

Ngành y tế cũng tăng cường giám sát sốt xuất huyết, tay chân miệng, các bệnh lây truyền từ động vật; triển khai đề án phát triển cơ sở chăm sóc sức khỏe người cao tuổi, sắp xếp các trung tâm bảo trợ xã hội, xây dựng thành phố không ma túy đến năm 2030 và xử lý các tồn đọng sau khi giải thể một số trung tâm y tế.

Ảnh bài: Người dân đăng ký khám chữa bệnh BHYT tại Bệnh viện An Bình, TPHCM (ẢNH: NGỌC HUYỀN)

Nâng cao chất lượng hoạt động các cơ sở sau sắp xếp

Phát biểu tại buổi làm việc, Phó Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Mạnh Cường ghi nhận và đánh giá cao nỗ lực của tập thể lãnh đạo, cán bộ, nhân viên ngành y tế trong bối cảnh khối lượng công việc lớn, yêu cầu ngày càng cao và ngành đang thực hiện nhiều nhiệm vụ liên quan đến sắp xếp tổ chức, cơ sở vật chất và mạng lưới y tế.

Đồng chí Nguyễn Mạnh Cường đề nghị ngành y tế tiếp tục nghiên cứu, tham mưu các chính sách phù hợp với thực tiễn phát triển của thành phố, nhất là những vấn đề mới phát sinh trong quá trình tổ chức lại hệ thống y tế. Chủ động nghiên cứu những chính sách liên quan đến nhân lực, chế độ đối với đội ngũ y tế, bảo hiểm y tế và hỗ trợ những nhóm người dân còn khó khăn trong tiếp cận dịch vụ chăm sóc sức khỏe. Chính sách cần hướng đến đúng đối tượng, tập trung nguồn lực hỗ trợ những người thực sự khó khăn, không nên dàn trải.

Bên cạnh đó, đẩy mạnh tăng cường đầu tư cho y tế cơ sở. Đây là nền tảng để giải quyết các vấn đề về chăm sóc sức khỏe ban đầu, quản lý sức khỏe người dân và giảm áp lực cho các bệnh viện tuyến trên. “Đầu tư cho cơ sở y tế phải được quan tâm đúng mức. Nếu cơ sở không có đủ nguồn lực, trang thiết bị, nhân lực thì sẽ tiếp tục tạo áp lực cho tuyến trên. Vì vậy, phải có giải pháp để các cơ sở y tế sử dụng hiệu quả nguồn lực hiện có, đồng thời từng bước mở rộng năng lực phục vụ”, đồng chí Nguyễn Mạnh Cường nhấn mạnh.

Phó Chủ tịch UBND TPHCM cũng lưu ý ngành y tế quan tâm đến việc nâng cao chất lượng hoạt động của các cơ sở y tế sau sắp xếp. Việc hình thành các mô hình bệnh viện nhiều cơ sở, tổ chức lại trung tâm y tế và trạm y tế cần đi kèm với quy trình quản lý, chuyên môn, đào tạo, điều phối nhân lực và dữ liệu thống nhất. Chủ động ứng phó với những vấn đề mới, trong đó có tác động của biến đổi khí hậu, tình hình dịch bệnh và những thay đổi về mô hình bệnh tật. Công tác dự báo, chuẩn bị phương án và điều phối nguồn lực cần được thực hiện từ sớm, không để đến khi phát sinh tình huống mới bắt đầu xử lý.

Cùng với đó, đẩy mạnh nghiên cứu khoa học, ứng dụng công nghệ và khai thác dữ liệu y tế. “Nghiên cứu khoa học cần gắn với những vấn đề thực tiễn của thành phố, qua đó tạo ra các giải pháp có khả năng ứng dụng trực tiếp trong công tác khám chữa bệnh, quản lý y tế và hoạch định chính sách. Ngành y tế cần phát huy thế mạnh của các bệnh viện, cơ sở nghiên cứu và đội ngũ chuyên gia để tạo ra năng lực nghiên cứu, đào tạo và chuyển giao kỹ thuật”, đồng chí Nguyễn Mạnh Cường yêu cầu.

Liên quan đến các dự án đầu tư, cơ sở vật chất và tài sản công, đồng chí Nguyễn Mạnh Cường đề nghị ngành y tế rà soát kỹ, xác định rõ nhu cầu và hiệu quả sử dụng trước khi đề xuất đầu tư, tránh tình trạng đầu tư dàn trải hoặc cơ sở được xây dựng nhưng chưa khai thác hết công năng. Các dự án phải gắn với định hướng phát triển mạng lưới y tế của thành phố và nhu cầu thực tế của từng khu vực.

“Khối lượng công việc từ nay đến cuối năm còn rất lớn. Sở Y tế cần tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các sở, ngành, địa phương trong quá trình thực hiện các nhiệm vụ; đối với những vấn đề vượt thẩm quyền cần chủ động báo cáo, đề xuất để thành phố xem xét, giải quyết kịp thời. Cái đích cuối cùng của tất cả các nhiệm vụ là người dân được chăm sóc sức khỏe tốt hơn, được tiếp cận dịch vụ y tế thuận lợi hơn; đội ngũ y tế có điều kiện làm việc tốt hơn và các nguồn lực đầu tư cho y tế được sử dụng hiệu quả hơn”, Phó Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Mạnh Cường nhấn mạnh.