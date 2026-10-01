TPHCM tiếp tục có mưa dông, mưa lớn cục bộ trong những ngày đầu tháng 10

Theo Đài Khí tượng Thủy văn Nam Bộ, sáng sớm ngày 1/10, một số khu vực tại TP Hồ Chí Minh, Tây Ninh và Đồng Nai có mưa rào kèm dông, sét. Dự báo lượng mưa trong những giờ tiếp theo phổ biến từ 5 - 20 mm, có nơi trên 30 mm; trong cơn dông có thể xuất hiện lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh cấp 5 - 8.

Riêng tại TP Hồ Chí Minh, mây dông phát triển ở các xã Trừ Văn Thố, Long Hòa, Thanh An, Dầu Tiếng và Minh Thạnh. Trong vài giờ tới, mây dông được dự báo tiếp tục gây mưa tại những khu vực này, sau đó mở rộng sang Bến Cát, Tây Nam và các khu vực lân cận. Gió giật trong cơn dông có thể đạt cấp 5 - 7, mưa lớn gây ngập úng cục bộ.

Đường phố tại TPHCM ngập sâu trong đợt mưa lớn những ngày qua - Ảnh: CTV

Thời tiết trong ngày 1/10 cho thấy lượng mưa tại các khu vực: Sài Gòn, Chợ Lớn, Bình Thạnh và Gò Vấp khoảng 8 mm; Hóc Môn, Bình Tân khoảng 10 mm; Thủ Đức, Thủ Dầu Một khoảng 13 mm; Dĩ An, Thuận An khoảng 15 mm và Bến Cát khoảng 16 mm. Lượng mưa tại từng điểm có thể khác với mức mưa lớn cục bộ được cảnh báo trong các cơn dông.

Nhiệt độ cao nhất trong ngày phổ biến từ 32 - 33 độ C, thấp nhất trong đêm từ 25 - 27 độ C. Trong ngày 2 và 3/10, nhiệt độ cao nhất dao động từ 32 - 34 độ C.

Từ ngày 1 đến 5/10, Nam Bộ và Lâm Đồng có xu hướng ban ngày có nắng, cường độ nắng khá mạnh; chiều và tối xuất hiện mưa rào, dông rải rác. Một số nơi có thể có mưa to cục bộ kèm sét.

Theo bản tin dự báo 10 ngày của Đài Khí tượng Thủy văn Nam Bộ, trong 24 - 48 giờ đầu, gió mùa Tây Nam hoạt động yếu, trong khi áp cao cận nhiệt đới trên cao tiếp tục lấn về phía Tây và nâng trục lên phía Bắc. Nhiễu động gió Đông yếu cũng tác động đến thời tiết khu vực.

Khoảng ngày 5 đến 6/10, phía Nam có khả năng hình thành một rãnh áp thấp và rãnh này có xu hướng hoạt động mạnh dần. Các luồng gió và hơi ẩm tập trung nhiều hơn sẽ làm gia tăng điều kiện hình thành mây dông.

Trong khoảng thời gian tiếp theo, Nam Bộ có xu hướng nhiều mây, nắng giảm, mưa tăng cả về phạm vi và lượng; có khả năng xuất hiện ngày mưa lớn.

Đài Khí tượng Thủy văn Nam Bộ cảnh báo, mưa dông kèm lốc, sét và gió giật mạnh có thể ảnh hưởng đến sản xuất nông nghiệp, làm gãy đổ cây cối, hư hại nhà cửa và các công trình hạ tầng. Mưa lớn cục bộ có nguy cơ gây ngập tại những khu vực đô thị thoát nước kém, vùng trũng thấp; khu vực ven sông cần đề phòng ngập lụt và sạt lở.