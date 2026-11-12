TPHCM tiếp nhận thiết bị 'siêu âm' lòng đất phục vụ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ

Chiều 12/11, Bộ Tư lệnh TPHCM tổ chức tiếp nhận, bàn giao phương tiện, trang bị máy radar xuyên đất phục vụ công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ.

Các thiết bị do Quỹ Thiện Tâm (Tập đoàn Vingroup) trao tặng, với trị giá hơn 4,9 tỷ đồng, nhằm góp phần cùng với Bộ Tư lệnh TPHCM nâng cao hiệu quả công tác tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ. Các thiết bị giúp tăng cường phương tiện kỹ thuật, nâng cao khả năng khảo sát, phát hiện các dấu hiệu, vị trí nghi có hài cốt liệt sĩ nằm sâu trong lòng đất.

Lãnh đạo TPHCM, Bộ Tư lệnh TPHCM tiếp nhận 2 máy radar xuyên đất phục vụ công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ. Ảnh: Ngô Tùng

Bà Phùng Thị Mỹ Lệ - đại diện Quỹ Thiện Tâm khu vực miền Nam, nhìn nhận, hiện nay trên địa bàn TPHCM còn nhiều địa điểm tiếp tục khảo sát, tìm kiếm hài cốt liệt sĩ. Do đó, Quỹ Thiện Tâm tiếp tục hỗ trợ các máy radar xuyên đất nhằm hỗ trợ TPHCM trong công tác tìm kiếm và quy tập hài cốt liệt sĩ.

Đây là thiết bị hiện đại có khả năng khảo sát, phát hiện các cấu trúc dưới lòng đất, hỗ trợ khoanh vùng những khu vực nghị ngờ có hài cốt liệt sĩ. Qua đó góp phần giảm phạm vi đào tìm, tiết kiệm nhân lực, thời gian và nâng cao hiệu quả công tác tìm kiếm.

Phó Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Mạnh Cường phát biểu tại buổi lễ. Ảnh: Ngô Tùng

Ông Nguyễn Mạnh Cường - Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch UBND TPHCM, Trưởng Ban Chỉ đạo TPHCM về tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ, khẳng định, các thiết bị khoa học công nghệ đang có và vừa tiếp nhận từ Quỹ Thiện Tâm giúp công tác tìm kiếm, xác định các địa điểm nghi ngờ có hài cốt liệt sĩ có thể thuận lợi hơn.

Ông Cường cho biết, hiện nay thành phố có 18 điểm nghi ngờ có hài cốt liệt sĩ, trong đó đã tiến hành đào tìm tại 5 địa điểm; các điểm còn lại cần củng cố thêm tư liệu, tài liệu giúp xác định chính xác vị trí. Từ đó, tiếp tục dùng đến các thiết bị hiện đại thực hiện việc “siêu âm” dưới lòng đất để xác định vị trí chính xác.

“Công việc của chúng ta đang tiếp tục, không phải qua một đợt là giảm nhịp, mà tiếp tục thực hiện với một tinh thần quyết liệt hơn, với yêu cầu cao hơn”, ông Cường nói.