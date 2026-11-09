TPHCM: Tiếp nhận hồ sơ đăng ký mua, thuê 462 căn nhà ở xã hội tại phường Long Trường

Sở Xây dựng TPHCM vừa công bố thời gian tiếp nhận hồ sơ đăng ký mua, thuê nhà ở xã hội tại các lô đất ký hiệu NXH.1, NXH.2 và NXH.3 thuộc Khu nhà ở tại phường Long Trường, do Công ty TNHH Xây dựng và Kinh doanh nhà Điền Phúc Thành làm chủ đầu tư.

Dự án được triển khai trên khu đất có diện tích 14.300,6m², gồm các khối chung cư cao 6 tầng, với tổng diện tích sàn xây dựng 34.315,9m². Toàn dự án có 558 căn hộ, trong đó 462 căn thuộc diện nhà ở xã hội, gồm 344 căn để bán và 118 căn cho thuê. Ngoài ra, có 96 căn hộ được bố trí bán theo giá kinh doanh thương mại.

Mở bán NOXH Điền Phúc Thành tại phường Long Trường với giá chỉ từ 705 triệu đồng

Theo thông tin được Sở Xây dựng TPHCM công bố, 344 căn nhà ở xã hội dành để bán có diện tích từ 28,8m² đến 57,8m². Giá bán được công bố là 24.489.808 đồng/m², đã bao gồm thuế giá trị gia tăng 5% nhưng chưa bao gồm kinh phí bảo trì. Với đơn giá và khoảng diện tích nêu trên, giá trị căn hộ được ước tính từ khoảng 705 triệu đồng đến hơn 1,4 tỷ đồng/căn.

Đối với 118 căn nhà ở xã hội dành để cho thuê, diện tích căn hộ từ 37,8m² đến 69,7m². Giá thuê được công bố ở mức 162.433 đồng/m² diện tích sử dụng căn hộ/tháng, đã bao gồm thuế giá trị gia tăng 5% và kinh phí bảo trì. Tính theo khoảng diện tích này, tiền thuê tham khảo dao động khoảng 6,1 - 11,3 triệu đồng/căn/tháng.

Theo thông báo của Sở Xây dựng, thời gian tiếp nhận hồ sơ đăng ký mua, thuê nhà ở xã hội tại dự án bắt đầu từ ngày 12/11/2026 và kết thúc vào ngày 14/12/2026. Người dân có nhu cầu có thể nộp hồ sơ bằng một trong ba hình thức: trực tiếp tại văn phòng chủ đầu tư, gửi qua dịch vụ bưu chính hoặc gửi trực tuyến qua thư điện tử.

Địa điểm tiếp nhận trực tiếp là Văn phòng Công ty TNHH Xây dựng và Kinh doanh nhà Điền Phúc Thành, số 1.01 khối B, chung cư Centana, số 36 Mai Chí Thọ, phường Bình Trưng, TPHCM. Địa chỉ thư điện tử tiếp nhận hồ sơ: noxhdpt@gmail.com. Số điện thoại liên hệ: (028) 62589955.

Phối cảnh dự án

Theo Luật Nhà ở năm 2023 và các nghị định hướng dẫn, những đối tượng thuộc diện được hưởng chính sách nhà ở xã hội gồm người thu nhập thấp tại khu vực đô thị, công nhân và người lao động tại các doanh nghiệp, cán bộ, công chức, viên chức cùng một số nhóm đối tượng khác theo quy định.

Nghị định số 136/2026/NĐ-CP quy định, đối với một số nhóm đối tượng như người thu nhập thấp tại đô thị, công nhân, cán bộ, công chức, viên chức, mức thu nhập bình quân hằng tháng thực nhận để xét điều kiện được quy định không quá 25 triệu đồng với người độc thân; không quá 35 triệu đồng với người độc thân đang nuôi con chưa thành niên; hoặc tổng thu nhập không quá 50 triệu đồng/tháng đối với hai vợ chồng.

Sở Xây dựng TPHCM yêu cầu chủ đầu tư có trách nhiệm công bố đầy đủ thông tin về việc công khai, minh bạch thông tin và thực hiện đúng quy trình tiếp nhận hồ sơ. Đặc biệt, Sở Xây dựng nhấn mạnh việc nghiêm cấm tổ chức, cá nhân lợi dụng chính sách nhà ở xã hội để môi giới, thu tiền hoặc nhận tiền đặt cọc trái quy định.

Đồng thời, người dân có nhu cầu mua, thuê nhà tại dự án Long Trường nên tìm hiểu thông tin từ Sở Xây dựng TPHCM và chủ đầu tư, sử dụng đúng các kênh tiếp nhận đã được công bố, đồng thời lưu giữ tài liệu liên quan trong quá trình nộp hồ sơ để tránh bị kẻ xấu lợi dụng lừa đảo.