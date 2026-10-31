TPHCM tích hợp các đầu số khẩn cấp 113, 114, 115 về đầu mối duy nhất Tổng đài 113

Đây là chiến lược trọng tâm nhằm tinh gọn bộ máy tiếp nhận, nâng cao tối đa sức chiến đấu, khả năng phản ứng nhanh và hiệu quả hiệp đồng tác chiến của lực lượng chức năng trong các tình huống khẩn cấp từ ANTT, phòng cháy chữa cháy (PCCC), cứu nạn cứu hộ (CNCH) đến cấp cứu y tế ngoại viện. Mọi lời kêu gọi hỗ trợ từ nhân dân sẽ được xử lý "một cửa", chớp lấy thời gian nhanh nhất để bảo vệ tính mạng và tài sản cho nhân dân.

TPHCM hợp nhất 3 số khẩn cấp về Tổng đài 113- Ảnh:Thắng Lợi

Kế hoạch được Công an TPHCM cùng các sở, ngành quán triệt, triển khai quyết liệt theo lộ trình 2 giai đoạn.

Giai đoạn 1 (từ nay đến năm 2027): Tập trung cao độ các nguồn lực để tích hợp hệ thống, chính thức đặt Tổng đài 113 tại Trung tâm Thông tin chỉ huy Công an TP.HCM. Công tác chuẩn bị về nhân lực, phương tiện và cơ sở hạ tầng kỹ thuật đang được tiến hành, bảo đảm trực chiến 24/7.

Giai đoạn 2 (2027 - 2028): Sau 6 đến 12 tháng vận hành thực tế, Công an Thành phố sẽ chủ trì sơ kết, đánh giá toàn diện năng lực thực thi, tạo tiền đề nghiên cứu, tham mưu xây dựng Trung tâm tiếp nhận, xử lý thông tin khẩn cấp 113 quy mô, hiện đại theo chuẩn quy định của Bộ Công an.

Hiệp đồng nhiều lực lượng và làm chủ công nghệ

Dưới góc độ thực thi, Công an TPHCM đóng vai trò nòng cốt, chủ động phối hợp chặt chẽ cùng Sở Y tế, Sở Khoa học và Công nghệ để hoàn thiện quy chế phối hợp liên ngành. Việc bố trí kíp trực sẽ kết hợp nguồn nhân lực của cả lực lượng Công an và cán bộ y tế. 100% cán bộ trực đài sẽ được huấn luyện kỹ năng để điều phối lực lượng nhanh chóng và chuyên nghiệp ngay khi tiếp nhận tin báo.

Cán bộ chiến sĩ thực hiện nhiệm vụ tại Trung tâm chỉ huy CATP - Ảnh: Thắng Lợi

Đáng chú ý, Trung tâm chỉ huy tác chiến được quan tâm đầu tư công nghệ hiện đại nhất. Hệ thống bản đồ số, định vị tọa độ và trí tuệ nhân tạo sẽ được áp dụng nhằm tự động phân loại thông tin, khoanh vùng chính xác vị trí người gọi, rút ngắn tối đa thời gian triển khai của các lực lượng. Song song đó, Công an Thành phố thiết lập hàng rào kỹ thuật vững chắc, kiểm soát nghiêm ngặt an toàn thông tin, an ninh mạng và bảo mật tuyệt đối dữ liệu công dân.

Người dân cần lưu ý, trong giai đoạn chuyển tiếp chờ hoàn thiện hạ tầng kỹ thuật, các số khẩn cấp 113, 114 và 115 hiện hành vẫn được duy trì hoạt động thông suốt. Tuy nhiên, toàn bộ luồng thông tin cuộc gọi sẽ được tự động định tuyến, quy về đầu mối chỉ huy thống nhất tại Tổng đài 113.