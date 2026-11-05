TPHCM thúc đẩy thanh toán số, tổng lực kích cầu cuối năm

Việc chính thức mở hai cổng truy cập: songdong.hochiminhcity.gov.vn và hello.hochiminhcity.gov.vn là bước triển khai tiếp theo sau khi UBND TPHCM công bố kế hoạch phối hợp thực hiện chương trình ngày 28-10 tại Diễn đàn Kinh tế Mùa thu 2026, đưa Vibrant HCMC từ giai đoạn công bố kế hoạch sang kết nối hoạt động, ưu đãi và trải nghiệm phục vụ người dân, du khách.

Hai cổng truy cập tạo thêm điểm tiếp cận tập trung để công chúng theo dõi thông tin chương trình, tìm hiểu các hoạt động hưởng ứng, điểm đến và ưu đãi do doanh nghiệp đồng hành triển khai. Hệ sinh thái số của Vibrant HCMC được định hướng kết nối năm nhóm trải nghiệm gồm mua sắm tập trung, thương mại điện tử, du lịch – trải nghiệm, thanh toán số và tài chính số.

Theo lịch triển khai, tối 11-11 sẽ diễn ra Lễ công bố “Vibrant HCMC – Shopping Season”. Trong cùng giai đoạn từ ngày 11 đến 15-11, các hoạt động hưởng ứng chương trình sẽ được triển khai tại nhiều địa điểm trên địa bàn thành phố, từ các trung tâm thương mại đến không gian công cộng.

Theo số liệu tổng hợp tại thời điểm ngày 27-10, Vibrant HCMC ghi nhận khoảng 97 chương trình khuyến mại do các đối tác đề xuất, với tổng giá trị các gói kích cầu dự kiến triển khai ước tính trên 250 tỷ đồng và sự đồng hành của hơn 100 thương hiệu.

Vibrant HCMC đặt mục tiêu thúc đẩy trên 30.000 tỷ đồng tổng giá trị giao dịch hàng hóa (GMV) qua các nền tảng thương mại và thanh toán, trong đó khoảng 10.000 – 11.000 tỷ đồng là phần giao dịch tăng thêm kỳ vọng nhờ chương trình.

Trong khuôn khổ chương trình, Cơ quan điều hành VIFC-HCMC phối hợp Sở Công thương, Trung tâm Chuyển đổi số thành phố và các đơn vị liên quan thúc đẩy hợp phần thanh toán số, tài chính số; kết nối ngân hàng, tổ chức trung gian thanh toán, doanh nghiệp fintech và đối tác quốc tế tham gia theo quy định. Các hướng kết nối bao gồm giải pháp thanh toán thuận tiện cho khách quốc tế, thanh toán xuyên biên giới và dịch vụ tài chính hỗ trợ doanh nghiệp, hộ kinh doanh, người bán thông qua các tổ chức đủ điều kiện.

Cơ quan điều hành VIFC-HCMC cho biết sẽ tiếp tục phối hợp với các sở, ngành và cộng đồng doanh nghiệp để mở rộng các hoạt động kết nối, bổ sung ưu đãi và giải pháp thanh toán, hướng tới tạo thêm sức mua thực chất cho thành phố.