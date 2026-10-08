TPHCM thúc đẩy phát triển công nghiệp văn hoá Việt Nam trên bản đồ thế giới

Gian hàng TPHCM tại Hội sách Frankfurt 2026 (Đức). Ảnh: SVH&TT TPHCM

Hội sách Frankfurt 2026 (Frankfurter Buchmesse) diễn ra từ ngày 7 - 11/10 tại Frankfurt (Đức), là một trong những sự kiện xuất bản lớn trên thế giới. Tham dự sự kiện, gian hàng TPHCM đánh dấu một bước tiến quan trọng trong hành trình đưa hình ảnh đất nước, con người và văn hoá Việt Nam vươn ra thế giới.

Tham gia gian hàng có Nhà xuất bản Tổng hợp TPHCM, Nhà xuất bản Trẻ, Phương Nam Book và Comicola. Các đơn vị mang đến nhiều thể loại sách, gồm văn học, lịch sử, văn hóa, ẩm thực, du lịch, truyện tranh và các sản phẩm sáng tạo dành cho độc giả trẻ.

Đoàn công tác TPHCM do ông Nguyễn Ngọc Hồi, Phó Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao TPHCM, Phó Chủ tịch Hội Xuất bản Việt Nam làm trưởng đoàn tại gian hàng của TPHCM ở Hội sách Frankfurt 2026 (Đức). Ảnh: SVH&TT TPHCM

Điểm nhấn của gian hàng là gần 100 tựa sách tiếng Anh và sách song ngữ được tuyển chọn. Đây là những ấn phẩm góp phần tạo cầu nối để sách Việt Nam tiếp cận các nhà phát hành, đối tác quốc tế và bạn đọc nước ngoài, đồng thời từng bước khắc phục rào cản ngôn ngữ trong hoạt động quảng bá xuất bản.

Việc TPHCM tham gia Hội sách Frankfurt 2026 tiếp tục khẳng định nỗ lực chủ động hội nhập quốc tế, quảng bá văn hóa đọc và thúc đẩy phát triển công nghiệp văn hóa Việt Nam.

Đoàn công tác tại TPHCM giới thiệu sách và văn hoá Việt Nam đến người Việt tại Đức và các khách nước ngoài tham quan. Ảnh: SVH&TT TPHCM

Trong khuôn khổ chuyến công tác tại Đức, Đoàn công tác TPHCM do ông Nguyễn Ngọc Hồi, Phó Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao TPHCM, Phó Chủ tịch Hội Xuất bản Việt Nam làm trưởng đoàn, đã có buổi làm việc và đưa ra nhiều đề xuất thiết thực nhằm đẩy mạnh công tác ngoại giao văn hóa với Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Đức.

Cụ thể, đoàn đề nghị Tổng Lãnh sự quán hỗ trợ đưa sách tiếng Việt vào các thư viện cộng đồng, đồng thời chú trọng đẩy mạnh hoạt động biên dịch sách để giới thiệu văn hóa Việt Nam sâu rộng hơn trên trường quốc tế.

Gian hàng của TPHCM đón nhiều khách tham quan, tìm hiểu. Ảnh: SVH&TT TPHCM

Bên cạnh đó, ông Nguyễn Ngọc Hồi đề xuất tổ chức Hội sách Việt Nam tại Frankfurt trong thời gian tới, kết hợp đa dạng các hoạt động giao lưu văn hóa, biểu diễn nghệ thuật gắn liền với việc thúc đẩy công nghiệp văn hóa. Đặc biệt, dự án xây dựng Không gian văn hóa Việt Nam tại Frankfurt đang được kỳ vọng sẽ trở thành ngôi nhà chung, trung tâm sinh hoạt văn hóa ấm cúng cho kiều bào và là điểm hẹn giao lưu văn hóa đặc sắc tại Đức.

Những nỗ lực này không chỉ thắt chặt tình đoàn kết trong cộng đồng người Việt Nam tại Đức mà còn mở ra không gian giao lưu, quảng bá hình ảnh đất nước, con người Việt Nam giàu bản sắc đến gần hơn với công chúng sở tại.

Hiện nay, tại Đức có hơn 300.000 người Việt Nam đang sinh sống, học tập và làm việc. Trong cộng đồng người Việt xa quê, việc duy trì tiếng Việt và các giá trị văn hóa truyền thống có ý nghĩa quan trọng trong gìn giữ bản sắc và kết nối các thế hệ.

Gian hàng của TPHCM đón nhiều khách tham quan, tìm hiểu. Ảnh: SVH&TT TPHCM

Nhằm đáp ứng nhu cầu này, Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Frankfurt đã phối hợp với Khoa Đông phương học - Đại học Frankfurt triển khai các lớp dạy tiếng Việt dành cho trẻ em người Việt thế hệ thứ hai và thứ ba. Hoạt động không chỉ giúp các em duy trì tiếng Việt, giữ mối liên hệ với văn hóa quê hương mà còn góp phần giới thiệu ngôn ngữ và văn hóa Việt Nam đến bạn bè quốc tế.

Từ việc giới thiệu sách Việt Nam tại Hội sách Frankfurt 2026 đến đề xuất mở rộng hoạt động dịch thuật, tổ chức Hội sách Việt Nam và xây dựng Không gian văn hóa Việt Nam tại Frankfurt, TPHCM đang mở rộng các kênh quảng bá văn hóa và xuất bản, tạo thêm cơ hội để các giá trị Việt Nam tiếp cận công chúng quốc tế.