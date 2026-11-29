Từ ngày 25/11 đến 01/12/2026, Đoàn đại biểu TPHCM do ông Nguyễn Mạnh Cường, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch UBND TPHCM, dẫn đầu thực hiện chuyến công tác tại Nhật Bản.

Tại Tokyo, Đoàn đã có các buổi làm việc với Đại sứ quán Việt Nam tại Nhật Bản, Bộ Ngoại giao Nhật Bản, Viện Nghiên cứu Chính sách Quốc gia Nhật Bản (GRIPS), Chính quyền Thủ đô Tokyo, Cục Dịch vụ số thuộc Chính quyền Thủ đô Tokyo và Đại học Y tế Phúc lợi Quốc tế Nhật Bản (IUHW).

Thúc đẩy ngoại giao văn hóa, giao lưu Nhân dân

Đoàn đại biểu TPHCM làm việc với Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền Việt Nam tại Nhật Bản

Ngày 26/11, Đoàn đại biểu TPHCM có buổi làm việc với Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền Việt Nam tại Nhật Bản Phạm Quang Hiệu cùng cán bộ, nhân viên Đại sứ quán. Hai bên thống nhất Đại sứ quán tiếp tục hỗ trợ TPHCM củng cố, nâng cấp quan hệ với các địa phương Nhật Bản, nhất là các địa phương kết nghĩa; kết nối với Ban Tổ chức phía Nhật Bản để tổ chức thành công Lễ hội Việt – Nhật lần thứ 12 năm 2027 tại Thành phố; thúc đẩy ngoại giao văn hóa, giao lưu Nhân dân. Đây vừa là vinh dự, vừa là trách nhiệm chung trong việc thu hút thêm nhiều đối tác Nhật Bản đến Thành phố và các địa phương khác của Việt Nam, đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước; các lĩnh vực Thành phố quan tâm chính là thế mạnh và mong muốn hợp tác của Nhật Bản.

Ngay sau đó, Đoàn đại biểu TPHCM hội kiến Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Nhật Bản Nakasone Yasutaka. Hai bên đánh giá cao thành công chuyến thăm chính thức Nhật Bản của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và việc hai nước thông qua Tuyên bố Tầm nhìn chung ngày 09/11/2026, mở ra giai đoạn phát triển mới cho quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam – Nhật Bản.

Đoàn đại biểu TPHCM hội kiến Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Nhật Bản

Lãnh đạo UBND TPHCM cảm ơn Bộ Ngoại giao, Đại sứ quán và Tổng Lãnh sự quán Nhật Bản tại TPHCM đã thúc đẩy nhiều hoạt động giao lưu địa phương, giao lưu Nhân dân. Đồng thời, đề nghị Bộ Ngoại giao tiếp tục chỉ đạo để Tổng Lãnh sự quán triển khai thêm nhiều hoạt động hợp tác thiết thực.

Phó Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Mạnh Cường cho biết, sau hợp nhất, TPHCM có quy mô, tiềm năng và lợi thế phát triển lớn hơn; Nhật Bản đứng thứ ba trong số 152 quốc gia, vùng lãnh thổ đầu tư tại Thành phố với 2.346 dự án, tổng vốn đăng ký khoảng 15,36 tỷ USD; kim ngạch thương mại hai chiều trong 8 tháng đầu năm 2026 đạt khoảng 7,03 tỷ USD. Thành phố mời gọi các nhà đầu tư Nhật Bản mở rộng đầu tư vào logistics, đào tạo, khoa học – công nghệ, đồng thời mong Bộ Ngoại giao tạo thuận lợi để Thành phố tham gia các hoạt động trong Năm Hợp tác du lịch Việt Nam - Nhật Bản 2027 - 2028 và khuyến khích các địa phương Nhật Bản tăng cường hợp tác với Thành phố.

Phía Nhật Bản đánh giá cao tiềm năng đầu tư của Thành phố và mong Thành phố tiếp tục cải thiện môi trường đầu tư để doanh nghiệp Nhật Bản yên tâm mở rộng hoạt động, hợp tác lâu dài.

Hai bên cùng khẳng định ý nghĩa quan trọng của Lễ hội Việt – Nhật trong việc tăng cường hiểu biết giữa Nhân dân hai nước, vun đắp tình hữu nghị và thống nhất phối hợp để Lễ hội lần thứ 12 năm 2027 được tổ chức thành công, trong đó có sự hỗ trợ của Thành phố đối với phía Nhật Bản, gồm Phòng Công thương Nhật Bản.

Chiều cùng ngày, Đoàn đại biểu Thành phố làm việc với Giáo sư Takada Hirofumi, Phó Chủ tịch, Thành viên Hội đồng quản trị; Giáo sư Taichi Ono, Phó Chủ tịch Viện GRIPS cùng các chuyên gia của Viện.

Đoàn đại biểu TPHCM làm việc với Viện Nghiên cứu Chính sách Quốc gia Nhật Bản

Hai bên trao đổi về kinh nghiệm Nhật Bản trong đổi mới quản trị công, cải cách tổ chức bộ máy hành chính, phân cấp, phân quyền giữa Trung ương và địa phương, chính sách an sinh xã hội và phát triển nguồn nhân lực khu vực công.

Hai bên cùng mong muốn nghiên cứu xây dựng chương trình đào tạo, bồi dưỡng chuyên biệt cho cán bộ lãnh đạo, quản lý của Thành phố; thiết lập kênh trao đổi thường xuyên, phối hợp tổ chức hội thảo, trao đổi chuyên gia, thực hiện một số đề tài nghiên cứu ứng dụng về quản trị đô thị và cải cách hành chính, mở rộng học bổng, qua đó mở ra cơ hội hợp tác sâu rộng hơn giữa GRIPS với Việt Nam nói chung và TPHCM nói riêng.

Đẩy mạnh hợp tác quản trị đô thị, chuyển đổi số, y tế, an sinh xã hội

Ngày 27/11, Đoàn đại biểu TPHCM làm việc với Phó Thống đốc Thủ đô Tokyo Miyasaka Manabu. Hai bên ghi nhận kết quả Đối thoại Hữu nghị TPHCM lần thứ 3 vào tháng 9/2026 với sự tham dự của đại diện lãnh đạo Chính quyền Thủ đô và thống nhất tiếp tục cụ thể hóa quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam – Nhật Bản theo tinh thần “đồng hành, đồng kiến tạo, cùng có lợi” được khẳng định trong Tuyên bố Tầm nhìn chung ngày 09/11/2026.

Đoàn đại biểu TPHCM làm việc Chính quyền Thủ đô Tokyo

Hai bên cùng mong muốn từng bước thiết lập khuôn khổ hợp tác ổn định về đổi mới sáng tạo, đô thị thông minh và quản trị số. Lãnh đạo Thành phố đề nghị Tokyo chia sẻ kinh nghiệm về quản trị đô thị, chuyển đổi số, y tế, an sinh xã hội, xem xét thiết lập khuôn khổ hợp tác chính thức, tăng cường trao đổi chuyên gia và trân trọng mời lãnh đạo Chính quyền Thủ đô thăm TPHCM. Lãnh đạo Chính quyền Tokyo mong TPHCM cùng các doanh nghiệp công nghệ tham dự sự kiện SusHi Tech Tokyo trong thời gian tới.

Cùng ngày, Đoàn làm việc với lãnh đạo và các nhóm chuyên môn của Cục Dịch vụ số thuộc Chính quyền Thủ đô Tokyo.

Tại buổi làm việc, Hai bên nhất trí nghiên cứu thiết lập kênh trao đổi chuyên môn, tổ chức đào tạo ngắn hạn, trao đổi chuyên gia và triển khai một số hoạt động thí điểm tại cấp xã, phường, đặc khu, hướng tới xây dựng hệ thống chính quyền số hiệu lực, hiệu quả, phục vụ tốt nhất nhu cầu của người dân.

Phó Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Mạnh Cường tặng quà lưu niệm cho Phó Thống đốc Thủ đô Tokyo Miyasaka Manabu

Cùng ngày, Đoàn làm việc với ông Takagi Kuninori, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Đại học Y tế Phúc lợi Quốc tế Nhật Bản (IUHW). Hai bên nhấn mạnh ý nghĩa quan trọng của hợp tác y tế giữa IUHW với Thành phố, không chỉ trong đào tạo nhân lực mà còn góp phần nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe, đóng góp thiết thực vào sự phát triển nền y tế của TPHCM.

Lãnh đạo TPHCM đánh giá cao mô hình của IUHW kết hợp đào tạo y khoa, nghiên cứu khoa học với thực hành lâm sàng, đặc biệt là phương pháp đào tạo liên ngành giữa bác sĩ, điều dưỡng, kỹ thuật viên; ghi nhận kết quả hợp tác của IUHW tại Việt Nam, nhất là với Bệnh viện Chợ Rẫy, Đại học Y Dược TPHCM và việc kết nối giữa Trung tâm Chẩn đoán từ xa quốc tế thuộc Bệnh viện IUHW Narita với Trung tâm Kiểm tra sức khỏe Chợ Rẫy Việt – Nhật.

Phó Chủ tịch UBND TPHCM đề nghị IUHW tiếp tục mở rộng hợp tác với các bệnh viện, trường đại học lớn, trong đó có Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch về đào tạo, nghiên cứu, chuyển giao kỹ thuật, quản trị bệnh viện thông minh, đồng thời hỗ trợ học bổng, đào tạo chuyên khoa sâu cho đội ngũ y bác sĩ trẻ.

Ông Takagi Kuninori mong muốn tham gia sâu hơn vào công tác y tế của Thành phố, tiếp tục đồng hành đào tạo nhân lực y khoa thông qua học bổng cho sinh viên y khoa và đầu tư vào y tế chất lượng cao tại Thành phố. Đồng thời, hy vọng hợp tác này sẽ là khởi đầu cho một hợp tác y tế tiêu biểu, không chỉ giữa IUHW với một địa phương nước ngoài mà còn là biểu tượng của hợp tác y tế giữa Nhật Bản và Việt Nam.

Đoàn đại biểu TPHCM tham quan Bệnh viện Mita và Bệnh viện Sanno

Trong chương trình làm việc, Đoàn đã tham quan và nghe giới thiệu về hoạt động của Bệnh viện Mita và Bệnh viện Sanno, hai cơ sở y tế của hệ thống IUHW.

Các buổi làm việc tại Tokyo diễn ra trong không khí thân tình, cởi mở và hiệu quả, thể hiện sự coi trọng của các đối tác Nhật Bản đối với TPHCM. Hai bên nhất trí tiếp tục duy trì kết nối, từng bước cụ thể hóa các nội dung trao đổi thành những chương trình hợp tác thiết thực trong các lĩnh vực quản trị đô thị, chuyển đổi số, y tế, đào tạo nguồn nhân lực và giao lưu Nhân dân, góp phần làm sâu sắc quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam – Nhật Bản.

Chuyến công tác của Đoàn đại biểu TPHCM tại Nhật Bản tiếp tục đến ngày 01/12/2026.