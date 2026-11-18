Sáng 18/11, Trung tâm Xúc tiến Thương mại và Đầu tư TPHCM (ITPC) phối hợp với Quỹ Đầu tư Tác động Impact Investment Exchange (IIX), Phòng Thương mại Canada tại Việt Nam (CanCham) và các đơn vị liên quan tổ chức Diễn đàn Đầu tư tác động: Mở khóa thương mại và chuỗi cung ứng - Kết nối nguồn vốn, thúc đẩy hợp tác thương mại và đầu tư Việt Nam - Canada.

Tham dự có ông Nguyễn Lộc Hà, Phó Chủ tịch Thường trực UBND TPHCM; ông Jim Nickel, Đại sứ Canada tại Việt Nam; cùng đại diện các cơ quan quản lý, tổ chức tài chính quốc tế, hiệp hội ngành hàng và cộng đồng doanh nghiệp.

Các đại biểu tham dự diễn đàn

Phát biểu khai mạc Diễn đàn, ông Nguyễn Lộc Hà, Phó Chủ tịch Thường trực UBND TPHCM cho biết Diễn đàn là dịp để các bên tiếp tục thúc đẩy kết nối nguồn vốn đầu tư tác động với nhu cầu phát triển sản xuất, mở rộng thương mại và tham gia chuỗi cung ứng bền vững. TPHCM mong muốn thông qua sự kiện, doanh nghiệp có thêm cơ hội tiếp cận các nguồn vốn phù hợp, nâng cao năng lực và phát triển quan hệ hợp tác với đối tác Canada cũng như quốc tế.

Trên nền tảng quan hệ hợp tác Việt Nam – Canada và Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP), TPHCM mong muốn mở rộng hợp tác đầu tư, thương mại, gắn huy động vốn tư nhân với phát triển kinh tế xanh và nâng cao năng lực doanh nghiệp; đồng thời hoan nghênh các nhà đầu tư, tổ chức tài chính và doanh nghiệp Canada tìm hiểu cơ hội kinh doanh tại thành phố.

Đến nay, Dự án IIRV đã hỗ trợ khoảng 250 doanh nghiệp Việt Nam, trong đó có 77 doanh nghiệp tại TPHCM thuộc các lĩnh vực nông nghiệp bền vững, công nghệ, công nghiệp nhẹ, giáo dục, y tế, du lịch và môi trường. Đây là nền tảng quan trọng để tiếp tục mở rộng hợp tác, mang lại lợi ích thiết thực cho cộng đồng doanh nghiệp.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND TPHCM Nguyễn Lộc Hà phát biểu

Để Diễn đàn đạt hiệu quả thực chất, Phó Chủ tịch Thường trực UBND TPHCM Nguyễn Lộc Hà đề nghị các đại biểu tập trung trao đổi ba nội dung trọng tâm.

Thứ nhất, làm rõ điều kiện để doanh nghiệp tiếp cận nguồn vốn phù hợp;các nhà đầu tư, quỹ đầu tư và tổ chức tài chính cần chia sẻ cụ thể tiêu chí lựa chọn, yêu cầu về phương án kinh doanh và năng lực tiếp nhận vốn, giúp doanh nghiệp chủ động chuẩn bị hồ sơ, nâng cao khả năng tiếp cận nguồn vốn đầu tư tác động và tài chính bền vững.

Thứ hai, xác định những năng lực doanh nghiệp cần nâng cao để tham gia chuỗi cung ứng. Các nội dung trao đổi cần bám sát yêu cầu của nhà mua hàng về năng lực sản xuất, quản trị và tiêu chuẩn môi trường, xã hội; chú trọng hỗ trợ DNNVV, doanh nghiệp do phụ nữ lãnh đạo và doanh nghiệp có giải pháp thích ứng với biến đổi khí hậu.

Thứ ba, thúc đẩy các cơ hội hợp tác cụ thể sau Diễn đàn; các bên cần xác định rõ nhu cầu, đối tác và nội dung tiếp tục phối hợp; gắn kết nguồn vốn với phát triển sản xuất, mở rộng đơn hàng và hợp tác thương mại, đặc biệt với các đối tác Canada, hướng đến xây dựng quan hệ hợp tác thiết thực, lâu dài.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND TPHCM khẳng định, TPHCM sẽ tiếp tục cải thiện môi trường đầu tư, tạo thuận lợi cho hoạt động sản xuất, kinh doanh và đồng hành cùng doanh nghiệp mở rộng hợp tác quốc tế. Đồng thời, đề nghị ITPC chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan tổng hợp nhu cầu, xác định cơ hội hợp tác triển vọng, thống nhất đầu mối và theo dõi tiến độ triển khai sau Diễn đàn. Đối với những nội dung cần sự phối hợp của các sở, ngành, ITPC chủ động kết nối, tổng hợp và báo cáo theo thẩm quyền.

Đại sứ Canada tại Việt Nam Jim Nickel phát biểu

Phát biểu tại Diễn đàn, Đại sứ Canada tại Việt Nam Jim Nickel cho biết, sự kiện diễn ra trong bối cảnh quan hệ Việt Nam – Canada vừa được nâng cấp lên Đối tác Chiến lược, tạo thêm động lực thúc đẩy hợp tác song phương trong các lĩnh vực thương mại, đầu tư và đổi mới sáng tạo.

Theo ông Jim Nickel, khoảng trống tài chính hằng năm của khu vực doanh nghiệp siêu nhỏ, nhỏ và vừa tại Việt Nam ước tính khoảng 24 tỷ USD. Do đó, cần phát huy vai trò xúc tác của nguồn vốn hỗ trợ phát triển chính thức và đầu tư tác động để huy động thêm nguồn lực từ khu vực tư nhân. Hợp tác trong thời gian tới cần hướng đến củng cố toàn bộ chuỗi giá trị, từ nhà sản xuất, nhà cung ứng đến đơn vị chế biến và xuất khẩu, tập trung vào các lĩnh vực tiềm năng như nông nghiệp, thực phẩm, chế biến gỗ, năng lượng, công nghệ sạch và dịch vụ tài chính.

Ông Phạm Quang Nhật, Giám đốc ITPC, thông tin quan hệ thương mại Việt Nam – Canada tiếp tục ghi nhận kết quả tích cực. Kim ngạch thương mại song phương năm 2025 đạt khoảng 8,6 tỷ USD, tăng 18,8%; trong 8 tháng đầu năm 2026 đạt khoảng 6,91 tỷ USD.

Tính đến tháng 8/2026, Canada có 321 dự án đầu tư còn hiệu lực tại Việt Nam, với tổng vốn gần 4,93 tỷ USD. Riêng tại TPHCM, có khoảng 130 dự án của nhà đầu tư Canada với tổng vốn hơn 133 triệu USD.

Để khai thác hiệu quả các ưu đãi từ CPTPP, ITPC đề xuất tập trung nâng cao năng lực sản xuất và chất lượng sản phẩm trong các ngành nông sản, thực phẩm, gỗ; gắn kết nguồn vốn với việc xây dựng quan hệ cung ứng theo đơn hàng; đồng thời hỗ trợ doanh nghiệp chuẩn hóa chứng nhận, quy tắc xuất xứ, truy xuất nguồn gốc và dữ liệu môi trường, xã hội, quản trị (ESG).

Tại Phiên thảo luận về mở khóa thương mại cho doanh nghiệp Việt Nam và Canada, các diễn giả tập trung trao đổi cơ chế phối hợp giữa cơ quan xúc tiến thương mại, tổ chức tài chính hỗ trợ xuất khẩu, quỹ đầu tư và doanh nghiệp đầu ngành nhằm thúc đẩy hợp tác song phương.

Các đại biểu trao đổi bên lề diễn đàn

Các ý kiến nhấn mạnh sự cần thiết xây dựng cơ chế chia sẻ rủi ro và chi phí tuân thủ, thiết lập tiêu chí thẩm định gắn với tiềm năng đơn hàng đầu ra, đồng thời tăng cường kết nối trực tiếp giữa nhà cung ứng Việt Nam trong các lĩnh vực gỗ, nông sản, thực phẩm với mạng lưới nhà mua hàng và đối tác tài chính tại Canada cũng như thị trường quốc tế.

Thông qua diễn đàn, TPHCM kỳ vọng thiết lập cầu nối thiết thực giữa các quỹ đầu tư tác động, tổ chức tài chính và đối tác thương mại quốc tế với cộng đồng doanh nghiệp thành phố. Qua đó, góp phần tháo gỡ điểm nghẽn về vốn và tiêu chuẩn kỹ thuật, nâng cao năng lực cạnh tranh, mở rộng thị trường xuất khẩu và từng bước giúp doanh nghiệp trong nước tham gia sâu hơn vào chuỗi giá trị toàn cầu.