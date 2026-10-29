TPHCM thúc đẩy liên kết sản xuất, logistics và chuỗi giá trị toàn cầu

Phó Chủ tịch Thường trực UBND TPHCM Nguyễn Lộc Hà cùng các đại biểu tham dự Hội thảo Doanh nghiệp Việt Nam – Trung Quốc với chủ đề “Kết nối sản xuất, logistics và chuỗi giá trị toàn cầu”, sáng 29-10. Ảnh: HÙNG TRIỀU

Ông Yang Wen Bin, Quyền Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp Trung Quốc tại Việt Nam (Chi hội TPHCM), cho biết kim ngạch thương mại hai nước trong 9 tháng năm 2026 đạt 253,1 tỷ USD. Quy mô giao thương cùng lợi thế bổ trợ giữa hai nền kinh tế mở ra cơ hội hợp tác sản xuất, công nghệ và logistics. Doanh nghiệp cần chuyển từ mở rộng quy mô sang nâng cao chất lượng, hiệu quả, giá trị gia tăng; đồng thời số hóa chuỗi cung ứng, cải thiện thông quan và giảm chi phí logistics.

Theo ông, TPHCM có lợi thế từ không gian phát triển mới sau hợp nhất, kết nối trung tâm tài chính, thương mại với các khu công nghiệp, cơ sở sản xuất công nghệ cao và cảng biển nước sâu. Sự liên thông giữa sản xuất, vận tải, kho bãi và thị trường tạo điều kiện hình thành chuỗi giá trị tương đối hoàn chỉnh, thu hút đầu tư và mở rộng mạng lưới sản xuất quốc tế. Nhưng, để khai thác hiệu quả lợi thế, phải tăng cường kết nối hạ tầng, rút ngắn thời gian giao nhận và giảm chi phí logistics.

Ông Từ Châu, Quyền Tổng Lãnh sự Trung Quốc tại TPHCM, nhận định hợp tác doanh nghiệp hai nước đang chuyển từ thương mại hàng hóa sang phối hợp chuỗi cung ứng, trao đổi công nghệ và chia sẻ tri thức. Các lĩnh vực sản xuất thông minh, quản lý quy trình, kiểm soát chất lượng, đào tạo nhân lực có nhiều dư địa hợp tác. Bên cạnh đó, vận tải đa phương thức, cửa khẩu thông minh, kho lạnh và tài chính xuyên biên giới có thể góp phần tháo gỡ điểm nghẽn vận chuyển, nâng hiệu quả kết nối thị trường.

Cùng với hạ tầng, năng lực tiếp nhận công nghệ là điều kiện nâng cao giá trị chuỗi cung ứng. Ông Lê Trường Duy, Giám đốc Trung tâm Cách mạng Công nghiệp lần thứ tư tại TPHCM (HCMC C4IR), cho rằng hợp tác phải xuất phát từ nhu cầu thực tế của doanh nghiệp, xác định rõ công nghệ, tiêu chuẩn kỹ thuật, đối tác và nguồn lực triển khai. Trọng tâm là ứng dụng trí tuệ nhân tạo, tự động hóa, logistics thông minh và logistics xanh để tối ưu chi phí toàn chuỗi.

Giám đốc Trung tâm Cách mạng Công nghiệp lần thứ tư tại TPHCM Lê Trường Duy phát biểu tại hội thảo. Ảnh: HÙNG TRIỀU

Đặc biệt, chuyển giao công nghệ cần gắn với năng lực tiếp nhận, vận hành của doanh nghiệp trong nước. Ông Lê Trường Duy đề xuất tăng cường liên kết giữa chính quyền, doanh nghiệp, viện nghiên cứu và trường đại học; xác định đầu mối phối hợp để chuyển cơ hội hợp tác thành dự án cụ thể.

Từ những tiềm năng trên, đồng chí Nguyễn Lộc Hà, Phó Chủ tịch Thường trực UBND TPHCM, cho rằng phải tăng cường liên kết sản xuất, phát triển công nghiệp hỗ trợ, nâng cao năng lực nhà cung ứng và ứng dụng công nghệ, giúp doanh nghiệp Việt Nam tham gia sâu hơn vào các công đoạn có giá trị gia tăng cao

Phó Chủ tịch Thường trực UBND TPHCM thông tin, TPHCM mong muốn hợp tác phát triển hạ tầng, logistics thông minh và logistics xanh, khai thác hiệu quả hệ thống cảng biển, đặc biệt là cụm cảng Cái Mép – Thị Vải, nhằm giảm chi phí vận chuyển. Thành phố cũng khuyến khích chuyển giao công nghệ, đào tạo nhân lực, thúc đẩy liên kết giữa doanh nghiệp, viện nghiên cứu và trường đại học.

Đồng chí nhấn mạnh hiệu quả hợp tác cần được đo bằng cơ hội giao thương, đối tác được kết nối và sáng kiến có khả năng triển khai thực tế. TPHCM tiếp tục tạo môi trường đầu tư, kinh doanh thuận lợi để doanh nghiệp hai nước chuyển tiềm năng thành các chương trình, dự án hợp tác cụ thể.