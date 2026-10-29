TPHCM thúc đẩy hợp tác với UAE phát triển trung tâm năng lượng phía Nam

Ngày 28-10, đồng chí Nguyễn Văn Được, Chủ tịch UBND TPHCM, tiếp đoàn đại biểu Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất (UAE) do ông Saeed Al Hajeri, Quốc vụ khanh Bộ Ngoại giao UAE, dẫn đầu, trong khuôn khổ Diễn đàn Kinh tế Mùa thu 2026.

Phát huy lợi thế công nghiệp, cảng biển và kinh tế biển

Tại cuộc tiếp, đồng chí Nguyễn Văn Được nhấn mạnh tiềm năng hợp tác với UAE trong lĩnh vực năng lượng. Sau khi hợp nhất với Bình Dương và Bà Rịa - Vũng Tàu, TPHCM có thêm lợi thế về công nghiệp, cảng biển, logistics và kinh tế biển. Trong đó, khu vực Bà Rịa - Vũng Tàu có nền tảng phát triển dầu khí, hệ thống cảng biển và các ngành công nghiệp liên quan, tạo điều kiện nghiên cứu hình thành trung tâm năng lượng phía Nam.

Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Văn Được trao đổi với ông Saeed Al Hajeri, Quốc vụ khanh Bộ Ngoại giao UAE, tại cuộc tiếp ngày 28-10. Ảnh: T.H

TPHCM mong muốn kết nối với các tập đoàn, doanh nghiệp UAE để thu hút vốn, công nghệ và kinh nghiệm quản lý, từng bước hình thành hệ sinh thái năng lượng gắn với cảng biển, công nghiệp và logistics, đáp ứng nhu cầu phát triển của thành phố và khu vực.

Phía UAE xác định năng lượng là một trong những lĩnh vực hợp tác trọng tâm trong quan hệ Đối tác Toàn diện Việt Nam - UAE. Đây là nền tảng để TPHCM mở rộng kết nối với các tập đoàn năng lượng lớn của UAE.

Mở rộng hợp tác dầu khí, nghiên cứu dự trữ dầu chiến lược

Một trong những cơ sở thúc đẩy định hướng phát triển trung tâm năng lượng phía Nam là hợp tác giữa các doanh nghiệp thuộc Tập đoàn Công nghiệp - Năng lượng Quốc gia Việt Nam (Petrovietnam) với Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Abu Dhabi (ADNOC).

Theo đại diện Petrovietnam, hai bên đang duy trì hợp tác trong lĩnh vực lưu trữ dầu và lọc dầu, đồng thời bắt đầu thảo luận khả năng hợp tác dự trữ dầu chiến lược, hướng tới mở rộng đàm phán về dầu khí và dầu thô. Các nội dung này có thể góp phần phát triển hạ tầng năng lượng, nâng năng lực dự trữ và bảo đảm nguồn cung cho thị trường.

Đại diện phía Việt Nam cũng đề cập kế hoạch thành lập hai doanh nghiệp thuộc hệ thống Petrovietnam tại UAE với hình thức sở hữu 100% vốn. Việc mở rộng hiện diện tại UAE được kỳ vọng giúp tăng cường kết nối với các đối tác năng lượng quốc tế, phát triển kinh doanh và tham gia sâu hơn vào chuỗi giá trị dầu khí.

Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Văn Được trao quà lưu niệm cho ông Saeed Al Hajeri, Quốc vụ khanh Bộ Ngoại giao UAE. Ảnh: T.H

Các hoạt động trên phù hợp với định hướng hợp tác đã được hai nước xác lập. Theo Tuyên bố chung về nâng cấp quan hệ lên Đối tác Toàn diện năm 2024, Việt Nam và UAE thống nhất thúc đẩy hợp tác dầu khí, khí tự nhiên hóa lỏng (LNG), lọc hóa dầu và năng lượng tái tạo. UAE khẳng định tạo điều kiện để Việt Nam tiếp cận nguồn cung sản phẩm dầu khí ổn định, khuyến khích hợp tác dịch vụ kỹ thuật dầu khí.

Tại kỳ họp Tham vấn Chính trị Việt Nam - UAE lần thứ 3, hai bên tiếp tục nhất trí hỗ trợ doanh nghiệp dầu khí tăng cường hợp tác, hướng tới bảo đảm nguồn cung năng lượng ổn định, dài hạn cho Việt Nam.

Phía Việt Nam mong muốn Chính phủ UAE tiếp tục hỗ trợ doanh nghiệp Việt Nam mở rộng đầu tư, kinh doanh tại UAE, đặc biệt trong hợp tác với ADNOC và các tập đoàn năng lượng lớn. Việt Nam cũng sẵn sàng tạo điều kiện để doanh nghiệp UAE tìm hiểu cơ hội, triển khai dự án và mở rộng đầu tư.

Việc kết nối các chương trình hợp tác dầu khí Việt Nam - UAE với định hướng phát triển trung tâm năng lượng phía Nam mở ra cơ hội thu hút nguồn lực quốc tế cho TPHCM, nhất là trong lĩnh vực dự trữ dầu chiến lược, lọc hóa dầu và hạ tầng năng lượng.