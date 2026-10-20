TPHCM thúc đẩy hợp tác văn hóa, quản trị đô thị với các địa phương Slovakia

Đi cùng đoàn có các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy TPHCM: Dương Trọng Hiếu, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành ủy TPHCM; Trần Văn Tuấn, Trưởng Ban Nội chính Thành ủy TPHCM.

Chú trọng phát triển các ngành công nghiệp văn hóa

Tại Bộ Văn hóa Slovakia, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TPHCM Lê Quốc Phong có buổi làm việc với Quốc vụ khanh Bộ Văn hóa Slovakia Mário Maruška về tăng cường hợp tác văn hóa, du lịch, giao lưu nhân dân giữa TPHCM và Slovakia.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TPHCM Lê Quốc Phong có buổi làm việc với Quốc vụ khanh Bộ Văn hoá Slovakia Mário Maruška. Ảnh: MINH QUẾ

Trao đổi tại buổi làm việc, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TPHCM nhấn mạnh TPHCM xác định văn hóa là một trong những nền tảng quan trọng của phát triển bền vững, đồng thời là nguồn lực thúc đẩy đổi mới sáng tạo, tăng trưởng kinh tế và nâng cao chất lượng sống.

Thành phố chú trọng phát triển các ngành công nghiệp văn hóa có tiềm năng, nhất là điện ảnh, nghệ thuật biểu diễn, thiết kế sáng tạo, quảng cáo và nội dung số; từng bước hình thành hệ sinh thái sáng tạo gắn với doanh nghiệp, cơ sở đào tạo, nghệ sĩ và cộng đồng.

Đoàn đại biểu TPHCM làm việc với Bộ Văn hoá Slovakia. Ảnh: MINH QUẾ

Bên cạnh đó, TPHCM đang quan tâm đẩy mạnh ứng dụng công nghệ trong bảo tồn, quản lý và phát huy giá trị di sản; thúc đẩy số hóa bảo tàng, thư viện và các nguồn tài nguyên văn hóa; phát triển các không gian văn hóa, sáng tạo gắn với du lịch và sinh hoạt cộng đồng.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TPHCM Lê Quốc Phong tại buổi làm việc với Quốc vụ khanh Bộ Văn hoá Slovakia. Ảnh: MINH QUẾ

Qua trao đổi, hai bên nhất trí với đề xuất hợp tác về di sản và thiết chế văn hoá. Trong đó, tăng cường hỗ trợ kết nối các bảo tàng, thư viện và đơn vị chuyên môn hai bên để trao đổi kinh nghiệm bảo tồn, phục hồi, số hóa di sản và tổ chức trưng bày.

Đoàn đại biểu TPHCM tại buổi làm việc với Quốc vụ khanh Bộ Văn hoá Slovakia. Ảnh: MINH QUẾ

Cùng với đó là tăng cường hợp tác về kỹ thuật điện ảnh và công nghệ sáng tạo; nghệ thuật biểu diễn và đào tạo. Đồng thời tiếp tục quan tâm hỗ trợ các hoạt động giới thiệu văn hóa Việt Nam và Slovakia, giao lưu thanh niên và kết nối cộng đồng người Việt.

Trao đổi kinh nghiệm quản trị đô thị hiện đại, bền vững

Tiếp đến, Đoàn đại biểu TPHCM làm việc với Viện trưởng Viện Nghiên cứu đô thị Bratislava Petra Marko nhằm trao đổi kinh nghiệm về công tác nghiên cứu, quản lý đô thị của Vùng Bratislava.

Trao đổi trong buổi làm việc, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TPHCM Lê Quốc Phong cho biết, thành phố quan tâm kinh nghiệm của Viện Nghiên cứu đô thị Bratislava trong việc kết hợp giữa quy hoạch dài hạn, bảo tồn bản sắc kiến trúc và phát triển không gian công cộng, lấy chất lượng sống và lợi ích của người dân làm trung tâm.

Đoàn đại biểu TPHCM làm việc với Viện Nghiên cứu đô thị Bratislava. Ảnh: MINH QUẾ

Nghị quyết 09-NQ/TW của Bộ Chính trị đặt ra yêu cầu xây dựng quy hoạch TPHCM với tầm nhìn dài hạn 100 năm, theo mô hình đô thị đa cực, đa trung tâm, gắn phát triển kinh tế với bảo tồn di sản, bảo vệ môi trường và thích ứng với biến đổi khí hậu.

Thành phố đang hoàn thiện Quy hoạch tổng thể với mục tiêu phát triển thành đô thị toàn cầu, xanh, thông minh và đáng sống. Một trong những ưu tiên là tái cấu trúc không gian đô thị gắn với giao thông công cộng. Thành phố đặt mục tiêu đến năm 2030 hoàn thành khoảng 187 km đường sắt đô thị, đồng thời thúc đẩy mô hình phát triển đô thị định hướng giao thông công cộng (TOD).

Đoàn đại biểu TPHCM làm việc với Viện Nghiên cứu đô thị Bratislava. Ảnh: MINH QUẾ

Trong quá trình đó, thách thức đặt ra không chỉ là phát triển hạ tầng, mà còn là bảo đảm sự hài hòa giữa tăng trưởng kinh tế, bảo tồn bản sắc, khả năng thích ứng với biến đổi khí hậu và nâng cao chất lượng sống. Thành phố coi đây là những vấn đề cốt lõi trong xây dựng mô hình quản trị đô thị hiện đại, bền vững.

TPHCM thúc đẩy hợp tác văn hoá, quản trị đô thị với các địa phương Slovakia. Thực hiện: VĂN MINH - MINH QUẾ - NGỌC BÍCH

Tại buổi làm việc, hai bên đã trao đổi kinh nghiệm xây dựng tầm nhìn phát triển dài hạn, tổ chức không gian đô thị đa trung tâm và tăng cường kết nối giữa các khu vực; kinh nghiệm phát triển các không gian đô thị thân thiện, bao trùm, thích ứng với biến đổi khí hậu; kết hợp bảo tồn di sản với tái thiết và nâng cao giá trị các khu vực đô thị hiện hữu.

Tăng cường kết nối giữa Viện Nghiên cứu đô thị Bratislava với các cơ quan chuyên môn, trường đại học và cơ sở nghiên cứu của TPHCM. Qua đó mở rộng trao đổi kinh nghiệm, chia sẻ tri thức và phát triển nguồn nhân lực trong lĩnh vực quy hoạch, quản trị đô thị.