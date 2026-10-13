TPHCM thúc đẩy hợp tác đa dạng với Đông Âu

Phát biểu khai mạc, PGS.TS Hoàng Thái Lan, Chủ tịch Hội hữu nghị Việt Nam - Bulgaria TPHCM cho rằng, trước những biến động của tình hình kinh tế, cộng đồng doanh nghiệp đã nỗ lực duy trì hoạt động sản xuất, kinh doanh, tạo việc làm và nâng cao vị thế thương hiệu Việt Nam. Việc tăng cường hợp tác với các đối tác Đông Âu mở ra thêm cơ hội phát triển trong bối cảnh mới.

Ông Hồ Xuân Lâm, Phó Chủ tịch Thường trực Liên hiệp Các tổ chức hữu nghị TPHCM, đánh giá cao những đóng góp của các doanh nhân đối với phát triển kinh tế, tạo nguồn thu ngân sách, giải quyết việc làm và thực hiện các hoạt động an sinh xã hội. Ông kỳ vọng cộng đồng doanh nghiệp tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, đẩy mạnh chuyển đổi số, hướng đến phát triển bền vững và nâng cao năng lực cạnh tranh trên thị trường quốc tế.

Tổng Lãnh sự Belarus tại TPHCM Alexander D. Sidoruk giới thiệu tiềm năng kinh tế và các lĩnh vực hợp tác giữa Việt Nam và Belarus. Ảnh: THỤY VŨ

Tại chương trình, ông Alexander D. Sidoruk, Tổng Lãnh sự Belarus tại TPHCM, giới thiệu tiềm năng kinh tế và các lĩnh vực hợp tác giữa Việt Nam và Belarus cũng như Liên minh Kinh tế Á - Âu. Hiệp định Thương mại tự do giữa Việt Nam và Liên minh Kinh tế Á - Âu có hiệu lực từ năm 2016, tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp hai bên tiếp cận thị trường và mở rộng hoạt động xuất nhập khẩu.

Việt Nam xuất khẩu sang Belarus các mặt hàng như cao su, phi lê cá, lốp xe, cà phê và máy hút bụi. Belarus cung cấp cho thị trường Việt Nam phân bón kali, sản phẩm sữa, phụ phẩm thịt và dược phẩm. Hai nước còn có tiềm năng hợp tác du lịch nhờ chính sách miễn thị thực và các đường bay kết nối Minsk với Nha Trang, Phú Quốc.

Tham tán Kinh tế – Thương mại Bulgaria tại TPHCM Oleg Marinov giới thiệu chính sách thu hút đầu tư của Bulgaria. Ảnh: THỤY VŨ

Còn ông Oleg Marinov, Tham tán Kinh tế - Thương mại Bulgaria tại TPHCM, giới thiệu những điều chỉnh trong chính sách thu hút đầu tư của nước này. Trong đó, Bulgaria xác định 8 lĩnh vực ưu tiên, gồm y tế và du lịch y tế, thực phẩm và nông nghiệp, vận tải và logistics, máy móc và thiết bị vận tải, công nghiệp hóa chất, công nghệ thông tin, điện tử và kỹ thuật điện. Những lĩnh vực này được xem là cơ sở để doanh nghiệp hai nước tìm kiếm cơ hội hợp tác.

Tại buổi gặp mặt, đại diện cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam đã giới thiệu tiềm năng của các doanh nghiệp Việt Nam, đồng thời cùng đại diện cơ quan lãnh sự quán của Belarus và Bulgaria tại TPHCM thảo luận, trao đổi về các phương hướng hợp tác kinh tế, thương mại và đầu tư trong thời gian tới.