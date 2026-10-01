TPHCM thúc đẩy học tập suốt đời, hướng tới thành phố học tập toàn cầu

UBND TPHCM vừa ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án "Xây dựng xã hội học tập giai đoạn 2026 - 2030" trên địa bàn Thành phố từ năm 2026 đến năm 2028, với nhiều mục tiêu cụ thể về xóa mù chữ, kỹ năng số, học tập trên môi trường số và phát triển các mô hình học tập trong cộng đồng.

Học tập gắn với kỹ năng số, công nghệ và AI

Theo kế hoạch, TPHCM tiếp tục đẩy mạnh phong trào toàn xã hội tham gia học tập, tạo điều kiện để mọi công dân thực hiện quyền và trách nhiệm được học tập thường xuyên, học tập suốt đời.

Thành phố cũng đặt mục tiêu duy trì, nâng cao chất lượng việc công nhận các mô hình học tập; huy động sức mạnh của hệ thống chính trị và toàn dân tham gia khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập.

Trong năm 2026, TPHCM phấn đấu đạt chuẩn quốc gia về xóa mù chữ mức độ 2; duy trì kết quả và nâng cao chất lượng phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ 5 tuổi, đồng thời duy trì chuẩn quốc gia phổ cập giáo dục tiểu học mức độ 3.

Một lớp học ở Trung tâm Giáo dục thường xuyên trên địa bàn TPHCM. Ảnh: TT.

Đây là những nền tảng quan trọng để mở rộng cơ hội học tập, nhất là với những người còn hạn chế về khả năng tiếp cận giáo dục. Từ năm 2027, các mục tiêu được mở rộng sang năng lực của người dân trong môi trường số.

TPHCM phấn đấu ít nhất 85% người trong độ tuổi lao động được trang bị năng lực thông tin và ít nhất 81% được trang bị kỹ năng sống. Thành phố cũng đặt mục tiêu 100% trường đại học trên địa bàn triển khai đại học số, xây dựng học liệu số; 100% cơ sở giáo dục phổ thông triển khai hoạt động quản lý, giảng dạy và học tập trên môi trường số.

Để thực hiện, Thành phố định hướng tiếp tục đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, công nghệ số; khuyến khích các cơ sở giáo dục sử dụng nền tảng lưu trữ, chia sẻ học liệu, ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI), nền tảng học tập trực tuyến và các hình thức học tập linh hoạt.

Cùng với đó là xây dựng các kho học liệu mở phục vụ tự học và học tập suốt đời; phát triển kho học liệu số tích hợp AI và thí điểm mô hình học tập ảo cho người dân.

Như vậy, "học tập suốt đời" trong kế hoạch mới không chỉ được đặt trong lớp học hay các cơ sở giáo dục, mà ngày càng gắn với môi trường số, nơi người dân có thể chủ động tiếp cận tri thức và kỹ năng phù hợp với nhu cầu của mình.

Từ gia đình đến cộng đồng cùng học tập

Năm 2028, TPHCM tiếp tục hướng đến thực hiện hiệu quả các mô hình Gia đình học tập, Dòng họ học tập, Cộng đồng học tập, Đơn vị học tập và Cộng đồng học tập cấp xã, cấp phường theo lộ trình.

Đây cũng là một trong những hướng đi để Thành phố tiếp tục thực hiện mục tiêu xây dựng thành phố học tập toàn cầu UNESCO.

TPHCM là thành viên Mạng lưới thành phố học tập toàn cầu của UNESCO từ năm 2024. Theo UNESCO, tầm nhìn học tập suốt đời của Thành phố hướng tới một môi trường giáo dục bao trùm, hiện đại, được hỗ trợ bởi công nghệ số; trong đó người dân có cơ hội tiếp cận các hình thức học tập đa dạng, linh hoạt và phát triển những kỹ năng cần thiết trong thế giới số.

Trước đó, TPHCM cũng đã triển khai kế hoạch xây dựng "Thành phố học tập toàn cầu UNESCO" giai đoạn 2024 - 2030, trong đó nhấn mạnh việc nâng cao nhận thức của người dân về học tập suốt đời và xây dựng thành phố học tập trong nền kinh tế số, xã hội số.

Theo kế hoạch mới, Thành phố tiếp tục tuyên truyền về học tập suốt đời, Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam, Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời; đồng thời khuyến khích cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và người dân tham gia các hoạt động học tập.

Sở Giáo dục và Đào tạo là cơ quan thường trực, điều phối thực hiện kế hoạch, phối hợp với các sở, ban, ngành, cơ quan liên quan và UBND cấp xã triển khai các nhiệm vụ.

Từ việc duy trì những nền tảng căn bản như xóa mù chữ, phổ cập giáo dục đến phát triển năng lực thông tin, kỹ năng sống, học liệu số, AI và các mô hình học tập trong cộng đồng, TPHCM đang đặt "học tập suốt đời" vào một không gian rộng hơn: không chỉ học ở trường, mà học trong gia đình, cộng đồng, nơi làm việc và trên môi trường số.

Đây cũng là kỳ vọng để mỗi người dân có thêm cơ hội tự học, cập nhật tri thức và thích ứng với những thay đổi nhanh của xã hội.