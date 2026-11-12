TPHCM thúc đẩy hoạt động hợp tác cụ thể với Singapore

Đồng chí Trần Lưu Quang và ông Pang Te Cheng. Ảnh: VIỆT DŨNG

Tại buổi tiếp, đồng chí Trần Lưu Quang trân trọng cảm ơn ông Pang Te Cheng và Chính phủ Singapore đã gửi lời mời tham dự Chương trình trao đổi Lý Quang Diệu. Đồng chí Trần Lưu Quang ghi nhận sự quan tâm, đồng hành và hỗ trợ tích cực của Singapore dành cho TPHCM trong thời gian qua; tin tưởng hợp tác giữa TPHCM và Singapore sẽ tiếp tục phát triển sâu rộng, thực chất, đóng góp tích cực vào quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam - Singapore.

Đánh giá cao các dự án quy mô lớn của Singapore đã và đang triển khai tại TPHCM, đồng chí Trần Lưu Quang ghi nhận các dự án này đáp ứng nhu cầu phát triển của thành phố, góp phần thúc đẩy hợp tác kinh tế giữa hai bên.

Theo đồng chí Trần Lưu Quang, mô hình Khu công nghiệp Việt Nam - Singapore (VSIP) là biểu tượng tiêu biểu của hợp tác kinh tế giữa hai nước. Sự kiện kỷ niệm 30 năm hình thành và phát triển VSIP, dự kiến tổ chức vào tháng 12-2026 tại TPHCM là sự kiện có ý nghĩa. TPHCM đã thống nhất về nguyên tắc để VSIP nghiên cứu triển khai thêm các dự án mới tại Vũng Tàu.

Bí thư Thành ủy TPHCM mong muốn ông Pang Te Cheng tiếp tục phát huy vai trò cầu nối giữa TPHCM với các cơ quan, tổ chức và doanh nghiệp Singapore, thúc đẩy các hoạt động hợp tác cụ thể, mang lại lợi ích thiết thực cho hai bên.

Đoàn đại biểu hai bên chụp ảnh lưu niệm. Ảnh: VIỆT DŨNG

Cảm ơn sự ghi nhận của lãnh đạo TPHCM, Tổng Lãnh sự Pang Te Cheng bày tỏ mong muốn tiếp tục mở rộng hợp tác, triển khai thêm các dự án đầu tư tại TPHCM trong thời gian tới. Về mô hình VSIP, ông Pang Te Cheng khẳng định đây là biểu tượng quan trọng của quan hệ hữu nghị, hợp tác Việt Nam - Singapore. Trước tiềm năng phát triển của TPHCM, VSIP định hướng xây dựng các khu công nghiệp xanh hơn, thông minh hơn, tăng cường ứng dụng các giải pháp kỹ thuật số, qua đó tiếp tục đóng góp vào sự phát triển của TPHCM.