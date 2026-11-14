TPHCM thúc đẩy đào tạo bài bản, mở rộng hợp tác với nhà sáng tạo nội dung số

Các lãnh đạo sở ban ngành TP tham gia trả lời cộng đồng nhà sáng tạo nội dung số, sáng 14/11. Ảnh: MD

Đó là khẳng định của ông Nguyễn Ngọc Hồi, Phó Giám đốc Sở Văn hoá và Thể thao TPHCM (Sở VH&TT TPHCM) tại Toạ đàm “Đối thoại lãnh đạo TPHCM với doanh nghiệp, nhà sáng tạo nội dung số”, sáng 14/11. Buổi đối thoại thu hút hàng trăm doanh nghiệp, nhà sáng tạo nội dung số tham gia và nhiều vấn đề thúc đẩy việc sáng tạo nội dung phục vụ cho sự phát triển của TPHCM đã được đưa ra và giải quyết.

Xây dựng chương trình đào tạo chuyên ngành truyền thông số

Một trong những vấn đề đưa ra tại buổi đối thoại là mong muốn của cộng đồng sáng tạo nội dung số được đào tạo bài bản. Về vấn đề này, á hậu Thuý Vân, một KOL tham gia buổi đối thoại cho rằng, cộng đồng cần được đào tạo bài bản, để họ không chỉ có thể thực hiện được các video, các phiên livetream… mà họ được bổ sung về lý thuyết, về pháp luật sẽ ngày càng đóng góp tốt hơn cho sự phát triển của TP. Theo ông Nguyễn Ngọc Hồi, vấn đề này Sở VH&TT TPHCM đã có chính sách và sắp tới sẽ có trường đại học đào tạo cho cộng đồng sáng tạo nội dung số về “truyền thông số”.

Ông Nguyễn Ngọc Hồi, Phó Giám đốc Sở Văn hoá và Thể thao TPHCM trả lời tại buổi đối thoại. Ảnh: MD

Trong Liên minh truyền thông đa nền tảng TPHCM sắp tới sẽ có thêm trường đại học. Theo ông, Sở đã lựa chọn một trường đại học để phối hợp xây dựng chương trình và sẽ công bố trong thời gian tới. Chương trình hướng đến trang bị cho người làm sáng tạo nội dung những kiến thức nền tảng về văn hóa, các giá trị truyền thống, thuần phong mỹ tục và kiến thức pháp luật trước khi tham gia hoạt động nghề nghiệp.

Đoàn chủ toạ lãnh đạo sở ban ngành TPHCM tại buổi đối thoại sáng 14/11.

Về vấn đề phối hợp giữa doanh nghiệp, cộng đồng sáng tạo nội dung số với cơ quan quản lý, ông Nguyễn Ngọc Hồi nhấn mạnh đến Liên minh truyền thông đa nền tảng TPHCM vừa thành lập. Ông Nguyễn Ngọc Hồi nhấn mạnh đây là mô hình liên kết mở, hoạt động trên tinh thần tự nguyện, không giới hạn ở những thành viên tham gia ban đầu.

Liên minh hướng đến kết nối các nhà sáng tạo nội dung, doanh nghiệp, nền tảng và các đơn vị liên quan để hình thành mạng lưới hợp tác hai chiều. Trong đó, thành phố có thể đưa ra các chủ đề, đề bài để cộng đồng sáng tạo tham gia thực hiện; ngược lại, các nhà sáng tạo cũng có thể chủ động đề xuất ý tưởng, chương trình và nội dung phù hợp với nhu cầu phát triển của thành phố.

Á hậu Thuý Vân tại buổi đối thoại. Ảnh: MD

Ông khuyến khích mỗi nhà sáng tạo nội dung, mỗi công ty MCN chủ động giới thiệu ít nhất một chương trình nổi bật của mình để cùng thành phố nghiên cứu lồng ghép các nội dung quảng bá về văn hóa, du lịch, hoạt động xã hội và những lĩnh vực có thế mạnh.

Để tạo thuận lợi cho quá trình kết nối, Sở Văn hóa và Thể thao đã bố trí đầu mối tiếp nhận đề xuất, sau đó chuyển đến các sở, ngành liên quan như du lịch, công thương, tài nguyên và môi trường… để phối hợp triển khai.

Mở rộng hợp tác công tư trong lĩnh vực công nghiệp văn hóa

Trả lời cho các doanh nghiệp, cộng đồng sáng tạo nội dung số tại buổi đối thoại về cơ chế hợp tác công tư, ông Nguyễn Ngọc Hồi cho biết thành phố đã có những cơ sở pháp lý và chính sách để tạo điều kiện cho doanh nghiệp, tổ chức và cá nhân đề xuất các chương trình hợp tác trong lĩnh vực văn hóa.

Theo ông, công nghiệp văn hóa đang mở ra dư địa phát triển mới cho TPHCM. Vì vậy, thành phố mong muốn phát huy thế mạnh của từng nhà sáng tạo, doanh nghiệp và đơn vị sản xuất nội dung để cùng hình thành những sản phẩm mới, từ chương trình truyền hình thực tế, sản phẩm du lịch đến các sản phẩm khai thác giá trị di sản…

Ông Bùi Phan Trương Chánh Nghĩa - Co-Founder MCV Group

Ông nhấn mạnh cơ chế hợp tác cần được triển khai theo hướng hai chiều: thành phố chủ động đặt hàng, đồng thời tạo điều kiện để các đơn vị, cá nhân đề xuất những ý tưởng phù hợp với năng lực và thế mạnh của mình. “Nhà sáng tạo nội dung hãy mạnh dạn đề xuất các chương trình nổi bật đang làm với Sở. Chúng tôi hy vọng sau buổi đối thoại này, mỗi nhà sáng tạo, mỗi doanh nghiệp ở đây sẽ đề xuất với chúng tôi một dự án nổi bật mà các bạn đang làm để cùng hợp tác, phát triển”, ông Hồi nhấn mạnh.

Đối với đề nghị có cẩm nang nghề nghiệp sáng tạo nội dung số, ông Nguyễn Ngọc Hồi cũng cho biết, Sở VH&TT TPHCM sẽ chủ trì phối hợp với các nền tảng và doanh nghiệp MCN để cung cấp những thông tin cần thiết về kỹ năng, quy định pháp luật và các vấn đề liên quan đến hoạt động sáng tạo nội dung, trở thành những cẩm nang cho các nhà sáng tạo nội dung. Ông cũng đề nghị các nền tảng và doanh nghiệp công nghệ, đặc biệt là các thành viên trong liên minh, nghiên cứu tham gia phát triển ý tưởng này cùng thành phố.

Đáng chú ý, tại buổi đối thoại, ông Nguyễn Ngọc Hồi đưa ra đề xuất nghiên cứu xây dựng một công cụ trí tuệ nhân tạo (AI) hỗ trợ sản xuất nội dung số. Công cụ này có thể tích hợp kiến thức về pháp luật, kỹ năng nghề nghiệp, công cụ sáng tạo và gợi ý cách xây dựng nội dung theo từng chủ đề, giúp nhà sáng tạo thuận lợi hơn trong quá trình làm nghề.

Trả lời phóng viên báo Giáo dục và Thời Đại, Thạc sĩ Trần Tuấn Đạt, Nhà sáng tạo nội dung số Thầy Beo U40, cho biết: Buổi đối thoại thực sự rất ý nghĩa, đặc biệt khi tôi vừa là một người trẻ, vừa là một nhà sáng tạo nội dung đang sinh sống và làm việc tại TPHCM. Điều Thầy Beo U40 trân trọng nhất là những người làm sáng tạo nội dung như mình có cơ hội trực tiếp chia sẻ góc nhìn, nguyện vọng và những đề xuất với lãnh đạo thành phố, thay vì chỉ đóng góp tiếng nói trên mạng xã hội. "Với tôi, giá trị lớn nhất của buổi đối thoại không chỉ là được lắng nghe, mà còn là cơ hội được đóng góp và cùng nhau tạo ra những thay đổi tích cực cho Thành phố", Thầy Beo U40 chia sẻ.