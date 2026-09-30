TPHCM thúc đẩy chăn nuôi tuần hoàn, hướng tới nông nghiệp xanh

Báo cáo của Sở NN-MT cho biết, TPHCM có 342 cơ sở chăn nuôi quy mô trang trại lớn, 865 cơ sở chăn nuôi quy mô trang trại vừa, 1.904 cơ sở chăn nuôi quy mô trang trại nhỏ và 38.921 cơ sở chăn nuôi quy mô nông hộ, với tổng đàn gồm hơn 1,3 triệu con heo, hơn 93.000 con bò, hơn 21 triệu gia cầm…

Nhiều chuyên gia, doanh nghiệp tham dự hội thảo. Ảnh: ĐỨC TRUNG

Hoạt động chăn nuôi gia súc, gia cầm làm phát sinh khối lượng chất thải lớn, nếu quá trình xử lý không đảm bảo sẽ ảnh hưởng nặng nề đến môi trường nước, đất, không khí và nguy cơ lây lan dịch bệnh.

Ngày 15-10-2025, UBND TPHCM đã ban hành Quyết định số 2148/QĐ-UBND về phê duyệt Kế hoạch phát triển nông nghiệp tuần hoàn trong lĩnh vực chăn nuôi trên địa bàn thành phố đến năm 2030. Mục tiêu cụ thể của kế hoạch xác định trên 60% cơ sở chăn nuôi quy mô nông hộ và 100% cơ sở chăn nuôi quy mô trang trại áp dụng các công nghệ và kỹ thuật xử lý chất thải chăn nuôi và được tái sử dụng…

Một cơ sở nuôi bò sữa tại xã Thái Mỹ (TPHCM). Ảnh: ĐỨC TRUNG

Theo TS Phạm Hồ Hải, chuyên gia nông nghiệp, chăn nuôi tuần hoàn ngoài việc tối ưu hoá chuỗi giá trị bằng cách tái sử dụng phụ phẩm, chất thải (như trồng trọt, năng lượng sinh học, nuôi thuỷ sản), còn giúp giảm thiểu tối đa tác động tiêu cực đến hệ sinh thái.

Việc đánh giá toàn diện về hiệu quả kinh tế, môi trường và khả năng hoàn vốn của các mô hình chăn nuôi tuần hoàn là vô cùng cần thiết, nhằm cung cấp cơ sở khoa học và thực tiễn cho người chăn nuôi, doanh nghiệp, cùng các nhà quản lý trong việc định hướng phát triển bền vững.

TS Phạm Hồ Hải kiến nghị Chi cục Chăn nuôi và Thú y TPHCM hỗ trợ, hướng dẫn các trang trại xây dựng và tối ưu hoá quy trình an toàn sinh học nghiêm ngặt, để được cấp chứng nhận Trang trại An toàn dịch bệnh. Đây là cơ sở pháp lý nền tảng giúp sản phẩm thịt gia súc của các cơ sở chăn nuôi dễ dàng thâm nhập vào các kênh phân phối hiện đại.