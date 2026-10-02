TPHCM thử nghiệm hệ thống thông tin lãnh đạo, chỉ đạo từ thành phố đến cấp xã

Thường trực Thành ủy TPHCM vừa ban hành kế hoạch triển khai sử dụng thử nghiệm Hệ thống iCPV-TPHCM.

Theo kế hoạch, trong thời gian thử nghiệm, các ý kiến, phản hồi từ cơ quan, đơn vị sử dụng sẽ được ghi nhận để tiếp tục nâng cấp, hoàn thiện hệ thống.

Từ ngày 15-12 đến 31-12, TPHCM tổng hợp, đánh giá hiệu quả sử dụng và đề xuất phương án triển khai, trình Thường trực Thành ủy TPHCM xem xét, cho chủ trương đưa hệ thống vào vận hành chính thức từ đầu năm 2027.

Phó Bí thư Thành ủy TPHCM Đặng Minh Thông phát biểu chỉ đạo tại hội nghị tập huấn, triển khai sử dụng Hệ thống iCPV-TPHCM ngày 14-9. Ảnh: VIỆT DŨNG

Hệ thống iCPV-TPHCM được sử dụng đồng bộ, thống nhất từ cấp thành phố đến cấp xã; tích hợp, liên thông và khai thác dữ liệu từ các hệ thống thông tin, phần mềm hiện có của Trung ương và TPHCM.

Qua đó, từng bước hình thành môi trường làm việc số trong các cơ quan Đảng TPHCM và kho dữ liệu dùng chung của các cơ quan trong hệ thống chính trị thành phố.

Các chức năng được thiết kế theo hướng số hóa đồng bộ nghiệp vụ nội bộ, hỗ trợ theo dõi xuyên suốt quá trình xử lý công việc, giảm thao tác thủ công và tạo lập dữ liệu có cấu trúc phục vụ tổng hợp, phân tích, chỉ đạo, điều hành.

Hệ thống gồm nhiều phân hệ, trong đó phân hệ quản lý đánh giá cán bộ (đánh giá KPI) đã được triển khai từ quý 3-2026. Phân hệ bảng điều khiển (Dashboard) tổng hợp, trực quan hóa các chỉ tiêu, số liệu về kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh, xây dựng Đảng, cải cách hành chính, chuyển đổi số và các lĩnh vực khác. Hệ thống còn có các phân hệ quản lý, theo dõi và giám sát việc thực hiện nhiệm vụ; báo cáo số; ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI).