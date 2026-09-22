TPHCM thu hút hơn 17 tỷ USD vốn FDI, đổ mạnh vào lĩnh vực nào?

Chiều 22/9, Ban Chấp hành Đảng bộ TPHCM tổ chức Hội nghị lần thứ 9, nhiệm kỳ 2025-2030. Bí thư Thành ủy TPHCM Trần Lưu Quang cùng Thường trực Thành ủy TPHCM chủ trì, điều hành hội nghị.

Thu hút hơn 17 tỷ USD

Tại hội nghị, ông Hoàng Vũ Thảnh - Giám đốc Sở Tài chính TPHCM - cho biết tình hình thu hút vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) trong năm 2026 đạt kết quả hết sức khả quan.

Theo ông Thảnh, năm nay thành phố đặt mục tiêu thu hút 11 tỷ USD. Tính đến thời điểm này, thành phố đã thu hút được 17,2 tỷ USD, tăng 418,9% so với cùng kỳ và vượt 56,6% kế hoạch cả năm.

Ông Hoàng Vũ Thảnh báo cáo tại hội nghị.

Trong cơ cấu vốn FDI thu hút được, vốn cấp mới đạt 54,3%, vốn điều chỉnh tăng thêm đạt 28,6% và góp vốn, mua cổ phần đạt 17,1%. Đặc biệt, thành phố đã cấp phép thành công cho các dự án quy mô rất lớn, mang tính dẫn dắt về công nghệ, bán dẫn và trí tuệ nhân tạo (AI) như Dự án Cảng trung chuyển quốc tế Cần Giờ, dự án trung tâm dữ liệu, dự án khu phức hợp thông minh tại Thu Thiem Eco Smart City và Khu đô thị Đại học Quốc tế.

Để đẩy nhanh tiến độ giải ngân và đưa nguồn vốn thực tế ra thị trường, ngành tài chính TPHCM đã xác định 3 điểm nghẽn lớn cần tập trung tháo gỡ.

Thứ nhất là công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng. Do các dự án lớn có diện tích và chi phí bồi thường rất lớn, thành phố cần tập trung chỉ đạo hoàn tất công tác giải phóng mặt bằng và bố trí tái định cư, tạo quỹ đất sạch giao cho nhà đầu tư.

Thứ hai là công tác định giá đất. Theo đó, TPHCM tập trung làm việc với các đơn vị tư vấn định giá đất, nhanh chóng hoàn thiện nội dung họp để phê duyệt giá đất, làm cơ sở pháp lý để giao đất, cho thuê đất và thu tiền sử dụng đất đóng góp cho ngân sách.

Thứ ba là triển khai song song các quy hoạch phân khu đồng thời với Quy hoạch tổng thể TPHCM (dự kiến được phê duyệt trong tháng 10/2026) để làm cơ sở thực hiện nhanh hơn.

Kinh tế TPHCM quý III khởi sắc. Ảnh: Quỳnh Danh.

Liên quan đến vấn đề thúc đẩy giải ngân vốn FDI và các dự án trọng điểm, mới đây, UBND TPHCM vừa có công văn gửi các sở, ban, ngành thành phố, UBND các xã, phường đặc khu, chỉ đạo tập trung triển khai các giải pháp trọng tâm thúc đẩy tăng trưởng kinh tế 2 con số năm 2026 trên địa bàn thành phố. Một trong những nhiệm vụ quan trọng là thu hút đầu tư và thúc đẩy giải ngân vốn FDI.

Sở Tài chính được giao chủ trì phối hợp với các đơn vị liên quan tham mưu lãnh đạo Thành ủy và UBND thành phố chương trình làm việc trực tiếp với 16 nhà đầu tư chiến lược và các doanh nghiệp lớn nhằm tháo gỡ điểm nghẽn, thúc đẩy giải ngân thực tế 171.727 tỷ đồng vốn FDI và dự án trọng điểm trong 4 tháng cuối năm.

Kinh tế quý III dự kiến tăng trưởng 8,9-9,5%

Thảo luận về tình hình kinh tế - xã hội TPHCM trong 9 tháng năm 2026 và nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm 3 tháng cuối năm, TS. Trương Minh Huy Vũ - Viện trưởng Viện Nghiên cứu phát triển TPHCM - cho biết, trong quý III kinh tế thành phố dự kiến tăng trưởng khá cao, khoảng 8,9-9,5%. Qua đó, tăng trưởng kinh tế quý III và 9 tháng năm nay của thành phố đạt mức cao nhất trong vòng 10 năm trở lại đây. Trong đó, thu hút vốn đầu tư nước ngoài (FDI) cùng các chỉ số trong lĩnh vực logistics và dịch vụ là những điểm sáng, đóng góp tích cực vào tăng trưởng chung.

Ông Trương Minh Huy Vũ trao đổi tại hội nghị. Ảnh: Việt Dũng

Tuy nhiên, để đạt mục tiêu tăng trưởng 2 con số trong cả năm, áp lực sẽ dồn vào quý IV. Theo kịch bản dự báo của Viện Nghiên cứu phát triển TPHCM và Sở Tài chính, kinh tế thành phố trong quý 4 phải đạt tăng trưởng trên 13,5% mới có thể đạt mục tiêu cả năm ở mức 2 con số.

Theo ông Vũ, TPHCM cần tập trung khơi thông và thu hút hiệu quả 3 nguồn vốn chủ lực, gồm: đầu tư công, đầu tư tư nhân và vốn FDI. Quan trọng hơn, các dòng vốn phải được giải ngân, đưa vào sản xuất, kinh doanh và thực sự đi vào nền kinh tế để tạo ra tăng trưởng.