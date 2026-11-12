TPHCM thu hồi nhiều khu đất của doanh nghiệp

UBND TPHCM vừa ban hành thông báo về việc thu hồi 4.415,9 m2 đất của Công ty TNHH TLD Hi-Tech tại Lô T1, đường N6, Khu Công nghệ cao TPHCM, phường Tăng Nhơn Phú.

UBND TPHCM thu hồi 4.415,9 m2 đất của Công ty TNHH TLD Hi-Tech. Ảnh minh hoạ.

Khu đất trên được Ban Quản lý Khu Công nghệ cao cho Công ty TNHH TLD Hi-Tech thuê theo quyết định số 69/QĐ-KCNC ngày 15/3/2018. Lý do thu hồi là dự án đầu tư của doanh nghiệp đã chấm dứt hoạt động. Trường hợp này thuộc diện thu hồi đất theo quy định tại điểm d khoản 1 Điều 82 Luật Đất đai năm 2024.

UBND TPHCM giao Ban Quản lý Khu Công nghệ cao phối hợp với Sở Nông nghiệp và Môi trường, UBND phường Tăng Nhơn Phú và các đơn vị liên quan tổ chức giao thông báo cho doanh nghiệp, thực hiện công khai, niêm yết theo quy định; rà soát hiện trạng sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất, các nghĩa vụ tài chính và những vấn đề liên quan đến hợp đồng thuê đất.

Tương tự, UBND TPHCM ban hành thông báo thu hồi 3 khu đất tại phường Bà Rịa, có tổng diện tích 16.697 m2 do Công ty CP Dịch vụ Hậu cần Thủy sản Bà Rịa - Vũng Tàu tự nguyện trả lại đất vì không còn nhu cầu sử dụng. Ba khu đất có diện tích lần lượt 7.252,8 m2, 6.000,6 m2 và 3.444,3 m2. Việc thu hồi được thực hiện theo khoản 2 Điều 82 Luật Đất đai năm 2024.

Dự án Sài Gòn Court chấm dứt hoạt động từ tháng 10/2025. Ảnh: D.P.

Tại phường Xuân Hòa, TPHCM cũng thông báo thu hồi khu đất rộng 1.308 m2 tại số 149 đường Nguyễn Đình Chiểu do Công ty TNHH Căn hộ Cao cấp Đắk Lắk - Nhật Bản sử dụng. Lý do thu hồi là dự án Sài Gòn Court đã chấm dứt hoạt động theo thông báo của Sở Tài chính ngày 21/10/2025. Trường hợp này thuộc diện Nhà nước thu hồi đất theo điểm d khoản 1 Điều 82 Luật Đất đai năm 2024.

Tại phường Bình Phú, khu đất rộng 9.298,9 m2 tại số 127 đường An Dương Vương, thuộc quyền sử dụng của Công ty CP Bất động sản Thành Ngân cũng bị thu hồi.

Khu đất rộng 9.298,9 m2 tại số 127 đường An Dương Vương, thuộc quyền sử dụng của Công ty CP Bất động sản Thành Ngân bị thu hồi. Ảnh: Duy Phương.

Theo quyết định của UBND TPHCM, khu đất gồm 3 phần, trong đó khu I rộng 6.436 m2, được quy hoạch đất dự trữ giáo dục; khu III rộng 1.452,2 m2, thuộc quy hoạch đường dự phóng; khu IV rộng 1.410,7 m2, nằm trong lộ giới đường An Dương Vương.

Lý do thu hồi là doanh nghiệp không thực hiện đầy đủ nghĩa vụ tài chính về tiền thuê đất, đã bị cơ quan thuế áp dụng biện pháp cưỡng chế nhưng không chấp hành. Trường hợp này thuộc diện thu hồi đất do vi phạm pháp luật về đất đai theo khoản 6 Điều 81 Luật Đất đai năm 2024.

Thu hồi khu đất hơn 6.400 m2 của Bộ Khoa học và Công nghệ UBND TPHCM cũng vừa ban hành thông báo thu hồi khu đất tại Lô B18 Khu C30, phường Diên Hồng của Bộ Khoa học và Công nghệ. Khu đất này có diện tích 6.403,4 m2 đất thuộc một phần thửa 2, 3, 4 và đường; tờ bản đồ số 1, bộ địa chính phường 14, quận 10 (theo tài liệu năm 2001) tại số lô B18 Khu C30, phường Diên Hồng. Lý do thu hồi là người sử dụng đất không còn nhu cầu sử dụng và có đơn tự nguyện trả lại đất, theo khoản 2 Điều 82 Luật Đất đai năm 2024.