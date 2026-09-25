TPHCM thu hồi hơn 7.300m² đất công tại xã Hóc Môn

Theo đó, khu đất thuộc Công ty TNHH Một thành viên Dịch vụ công ích Thanh niên xung phong, được UBND TPHCM cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số 144/QSDĐ/1996 cho Nông trường Cây công nghiệp xuất khẩu số 7.

Khu đất được Nhà nước cho thuê theo hình thức trả tiền thuê đất hàng năm. Tuy nhiên, đơn vị sử dụng đất đã tự thỏa thuận chuyển nhượng quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất cho Công ty TNHH Thương mại dịch vụ sản xuất Nguyên Long khi chưa được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cho phép.

UBND TPHCM xác định trường hợp trên thuộc diện thu hồi đất theo khoản 4 Điều 81 Luật Đất đai năm 2024.

Trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày nhận được thông báo, Công ty TNHH Một thành viên Dịch vụ công ích Thanh niên xung phong, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất cùng các tổ chức, cá nhân có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan có trách nhiệm thực hiện việc xử lý tài sản trên đất theo quy định pháp luật.

Sau khi hết thời hạn nêu trên, UBND TPHCM sẽ xem xét, ban hành quyết định thu hồi đất theo trình tự, thủ tục quy định.

UBND TPHCM giao Chủ tịch UBND xã Hóc Môn tổ chức giao thông báo đến Công ty TNHH Một thành viên Dịch vụ công ích Thanh niên xung phong, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất và các tổ chức, cá nhân có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan.

Trường hợp các bên liên quan không nhận thông báo hoặc vắng mặt, UBND xã Hóc Môn có trách nhiệm lập biên bản và thực hiện niêm yết thông báo theo quy định pháp luật.