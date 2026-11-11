TPHCM thu hồi gần 9.300m² đất để xây dựng Trường THCS Bình Phú

Khu đất này của Công ty Cổ phần Bất động sản Thành Ngân, bị thu hồi do không thực hiện đầy đủ nghĩa vụ tài chính về tiền thuê đất đối với nhà nước; đã bị cơ quan thuế áp dụng biện pháp cưỡng chế thực hiện nghĩa vụ tài chính theo quy định của pháp luật về quản lý thuế nhưng không chấp hành.

Khu đất 127 đường An Dương Vương, phường Bình Phú. Ảnh: THANH MẬN

Diện tích đất thu hồi gồm 3 khu vực: khu 1 rộng 6.436m², quy hoạch đất dự trữ giáo dục; khu 3 rộng 1.452,2m², quy hoạch đường dự phóng; khu 4 rộng 1.410,7m², thuộc lộ giới đường An Dương Vương.

Trước đó, UBND TPHCM đã có quyết định chủ trương đầu tư dự án xây dựng Trường THCS Bình Phú tại khu đất này, với tổng mức đầu tư khoảng 272 tỷ đồng bằng nguồn vốn ngân sách thành phố.

Công trình dự kiến triển khai trong giai đoạn 2026-2029, xây dựng mới khối nhà chính 5 tầng với 45 phòng học và các phòng chức năng và công trình phụ, hạ tầng kỹ thuật, trang thiết bị.

Phối cảnh Trường THCS Bình Phú

Chủ tịch UBND phường Bình Phú Nguyễn Huy Thắng cho biết, việc đầu tư trường THCS Bình Phú trên khu đất 127 An Dương Vương vừa được UBND TPHCM thu hồi là cần thiết và cấp bách.

Đây sẽ là trường học đáp ứng các tiêu chuẩn về cơ sở vật chất theo quy định của Bộ GD-ĐT, đáp ứng nhu cầu học tập của học sinh, nâng cao chất lượng giáo dục. Phường sẽ phối hợp chặt chẽ với các sở, ngành để hoàn thiện thủ tục cần thiết, hướng tới mục tiêu khởi công dự án ngay trong năm 2027.

Theo kế hoạch, năm 2027, UBND phường Bình Phú sẽ đầu tư xây dựng mới 5 trường học (2 trường mầm non, 2 trường tiểu học, 1 trường THCS), đồng thời sửa chữa, cải tạo 2 trường trung học phổ thông trên địa bàn.