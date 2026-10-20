TPHCM thu hồi 5 lô đất dự án Công viên Thiên Niên Kỷ

Phối cảnh dự án Công viên Thiên niên kỷ

Theo quyết định, 5 lô đất bị thu hồi gồm G8-1, G11-1, G12-1, E7-1 và E7-2. Nguyên nhân thu hồi là dự án đầu tư chấm dứt theo quy định của pháp luật về đầu tư và chủ đầu tư tự nguyện trả lại đất. Việc thu hồi căn cứ Luật Đất đai năm 2024; xử lý tài sản gắn liền với đất và chi phí đầu tư vào đất thực hiện theo quy định pháp luật.

Dự án Công viên Thiên Niên Kỷ tọa lạc tại khu tiểu đảo, Khu công nghệ cao TPHCM, có diện tích khoảng 23ha. CTCP Dệt may Sài Gòn thuê khu đất từ năm 2017 để triển khai dự án phục vụ cộng đồng, kết nối Khu công nghệ cao với khu dân cư lân cận, tạo không gian giao lưu văn hóa, giải trí và nghỉ ngơi cho người dân, công nhân viên làm việc tại đây. Tuy nhiên, dự án đã chấm dứt vào tháng 6-2025.

UBND TPHCM giao Ban Quản lý Khu công nghệ cao TPHCM tổ chức bàn giao quyết định thu hồi đất cho doanh nghiệp và các tổ chức, cá nhân liên quan; phối hợp với Sở Nông nghiệp và Môi trường cùng các đơn vị liên quan kiểm tra hiện trạng, xác định diện tích, ranh giới và tài sản gắn liền với đất, lập biên bản tiếp nhận, bàn giao theo quy định.

Sau khi tiếp nhận, Ban Quản lý Khu công nghệ cao TPHCM có trách nhiệm quản lý chặt chẽ khu đất, ngăn chặn tình trạng lấn chiếm, xây dựng trái phép. Việc khai thác, sử dụng đất và lựa chọn nhà đầu tư mới phải tuân thủ quy định pháp luật.

Đồng thời, các đơn vị liên quan sẽ phối hợp thanh lý hợp đồng thuê đất, rà soát nghĩa vụ phát sinh, xác định giá trị tài sản và chi phí đầu tư vào đất còn lại (nếu có), bảo đảm việc xử lý đúng quy định, không làm phát sinh nghĩa vụ ngân sách khi chưa đủ cơ sở pháp lý.