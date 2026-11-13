TPHCM thông tin vụ nổ khí gas khiến nhiều người bị thương

Hiện trường vụ nổ khí gas khiến nhiều người bị thương. Ảnh: CTV

Hậu quả vụ nổ khí gas làm sập hoàn toàn căn nhà số 81 và 83 Bùi Văn Ba. Tính đến 13 giờ chiều ngày 13/11, cơ quan chức năng xác định được 4 người bị vùi dưới đống đổ nát (là nhân viên đang làm việc tại cửa hàng gas, hiện cứu hộ đang tiếp cận). Ngoài ra, có 6 người khác bị thương (là hàng xóm các căn nhà kế bên) đã được đưa đi bệnh viện cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa Khánh Hội và Bệnh viện Đa khoa Nguyễn Thị Thập.

Công an phường Tân Thuận đã báo cáo các đơn vị PC01, PC07, PC09 thuộc Công an TPHCM tham gia cứu nạn cứu hộ, khám nghiệm hiện trường xác minh làm rõ nguyên nhân và đã báo Viện kiểm sát nhân dân khu vực 6 tham gia.

Hiện nay tình hình sức khỏe của 6 người bị thương được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện có chuyển biến tốt. Các lực lượng chức năng cũng đang khẩn trương có phương án phối hợp tìm kiếm, cứu nạn cứu hộ những người khác.

Trước đó, vào chiều 13/11, lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH - Công an TPHCM đã cử lực lượng và phương tiện khẩn trương cứu nạn vụ sập nhà trên đường Bùi Văn Ba, kịp thời đưa 4 nạn nhân ra ngoài an toàn.

Nhiều lực lượng tinh nhuệ phối hợp ứng cứu, bao gồm: Đội Chữa cháy và CNCH Khu vực 7, Tổ Cảnh sát Chữa cháy và CNCH (thuộc Đội Công tác Chữa cháy và CNCH), Đội Cảnh sát PCCC và CNCH trên sông, Đội Chữa cháy và CNCH Khu vực 1, Đội Chữa cháy và CNCH Khu vực 4 cùng Công an phường Tân Thuận.

Đại tá Trần Hồng Minh – Phó Giám đốc Công an TPHCM đã có mặt tại hiện trường để chỉ đạo công tác tìm kiếm và cứu nạn, cứu hộ sập nhà tìm kiếm nạn nhân. Trước đó, Đại tá Trần Trung Hiếu – Trưởng phòng Cảnh sát PCCC và CNCH - Công an TPHCM đã xuống hiện trường trực tiếp chỉ đạo lực lượng chức năng nhanh chóng phong tỏa khu vực, triển khai các biện pháp nghiệp vụ, gấp rút di dời các mảng bê tông lớn chắn lối vào và tháo dỡ kết cấu đổ nát để mở đường, tạo khoảng trống tiếp cận người bị vùi lấp.

Đến chiều cùng ngày, lực lượng cứu nạn đã tìm kiếm được 4 người từ đống đổ nát, hiện tại lực lượng đang khẩn trương tiếp tục tìm kiếm các nạn nhân từ đống đổ nát.

Cơ quan chức năng TPHCM cho biết, sẽ tiếp tục cập nhật thông tin chính thức khi có kết luận từ cơ quan chức năng; đề nghị các cơ quan báo chí và nhân dân không chia sẻ những thông tin chưa được kiểm chứng gây hoang mang dư luận.

KHUYẾN CÁO NGƯỜI DÂN SỬ DỤNG KHÍ GAS AN TOÀN

Sau sự cố nổ khí gas, Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH - Công an TPHCM đã đưa ra khuyến cáo đảm bảo an toàn PCCC trong sử dụng khí gas. Các hộ gia đình và cơ sở kinh doanh được yêu cầu nâng cao ý thức, tuân thủ nghiêm ngặt các quy định an toàn khi sử dụng gas nhằm phòng ngừa cháy, nổ đáng tiếc xảy ra.

Về bình chứa gas: Lựa chọn bình có nguồn gốc, xuất xứ rõ ràng, phù hợp với hợp đồng mua bán. Bình phải còn nguyên hình dạng thiết kế ban đầu, đã được kiểm định, còn hạn sử dụng, được niêm phong đúng quy định và đảm bảo đúng khối lượng, nhãn hiệu, tiêu chuẩn chất lượng đã công bố.

Về thiết bị sử dụng: Sử dụng bếp gas và phụ kiện chính hãng; bếp phải trang bị đầy đủ tính năng an toàn như rơ-le tự ngắt khi tắt lửa hoặc quá nhiệt (đối với bếp gas mini phải có van an toàn ngắt trực tiếp).

Vị trí lắp đặt: Đặt bình gas thẳng đứng ở nơi thông thoáng, tuyệt đối không đặt trong phòng kín hay hầm kín để tránh tích tụ khí nếu xảy ra rò rỉ. Các thiết bị điện phải bố trí cách khu vực đặt bình gas tối thiểu 1,5 mét.

Quản lý và sử dụng: Tuyệt đối không thực hiện hành vi sang chiết, nạp gas trái phép, không đảm bảo tiêu chuẩn an toàn.

Kỹ năng xử lý khẩn cấp khi phát hiện rò rỉ khí gas: Nhanh chóng báo động để mọi người xung quanh di chuyển ra khu vực an toàn.

- Lập tức khóa van bình chứa gas; xác định vị trí rò rỉ để tạm thời bịt kín bằng băng keo hoặc trát xà phòng.

- Tuyệt đối không sử dụng lửa, các vật dụng phát sinh nguồn nhiệt, không sử dụng điện thoại di động và không bật/tắt các công tắc, thiết bị điện để tránh phát sinh tia lửa gây cháy nổ.

- Mở tất cả các cửa để thông thoáng không khí, làm giảm nồng độ khí gas trong phòng, đồng thời gọi ngay cho lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH qua số điện thoại 114 để được hỗ trợ kịp thời.