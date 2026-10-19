TPHCM thông tin tình hình 177 người tiếp xúc gần ca não mô cầu

Một bệnh nhi điều trị não mô cầu tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới TP.HCM hồi tháng 3. Ảnh: BVCC.

Sáng 19/10, đoàn công tác do PGS.TS Tăng Chí Thượng, Giám đốc Sở Y tế TP.HCM, chủ trì đã làm việc trực tiếp tại Trường THCS Hai Bà Trưng nhằm đánh giá tình hình dịch tễ và hiệu quả các biện pháp phòng, chống dịch.

Theo báo cáo của Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TP.HCM (HCDC), thành phố ghi nhận 4 trường hợp mắc bệnh não mô cầu nhóm B liên quan đến chùm ca bệnh tại trường, trong đó một trường hợp tử vong ngày 14/10, ba bệnh nhân đang điều trị tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới với sức khỏe ổn định.

Trường hợp thứ tư có tiếp xúc gần với bệnh nhân đầu tiên, bắt đầu sốt ngày 15/10 và nhập viện ngay trong chiều cùng ngày. Kết quả xét nghiệm PCR vào chiều tối 16/10 xác định bệnh nhân mắc não mô cầu nhóm B, đồng thời nhiễm cúm B.

PGS.TS Tăng Chí Thượng chủ trì buổi làm việc. Ảnh: Medinet.

Theo cơ quan y tế, cả 3 trẻ có tiếp xúc với ca bệnh đầu tiên đều được phát hiện triệu chứng trong quá trình điều tra dịch tễ, nhập viện theo dõi và điều trị.

Ngay sau khi phát hiện chùm ca bệnh, ngành y tế đã triển khai các biện pháp kiểm soát lây nhiễm, gồm vệ sinh, khử khuẩn, sử dụng kháng sinh dự phòng và lập danh sách người tiếp xúc gần để theo dõi sức khỏe.

Trong số 177 người tiếp xúc gần với các bệnh nhân, có 163 học sinh và 14 người sống cùng nơi cư trú với bệnh nhân. Toàn bộ nhóm này đã được uống kháng sinh dự phòng và theo dõi sức khỏe hàng ngày. Ngành y tế đồng thời mở rộng việc sử dụng kháng sinh dự phòng cho học sinh, giáo viên và nhân viên nhà trường, với tổng cộng 2.031 người đã uống thuốc.

Từ ngày 17/10 đến sáng 19/10, cơ quan chức năng chưa ghi nhận thêm trường hợp mắc não mô cầu mới trong nhóm được theo dõi. Tuy nhiên, ngành y tế ghi nhận nhiều học sinh nhiễm các virus gây viêm đường hô hấp cấp, gồm cúm A, cúm B và rhinovirus, trong bối cảnh các bệnh hô hấp theo mùa gia tăng.

Tại buổi làm việc, ThS.BS Lương Chấn Quang, Trưởng khoa Kiểm soát bệnh truyền nhiễm, Viện Pasteur TP.HCM, đánh giá các biện pháp xử lý chùm ca bệnh do HCDC triển khai tại xã Hiệp Phước được thực hiện bài bản, tích cực.

Các chuyên gia thống nhất nhận định chùm ca bệnh đã được kiểm soát tốt nhờ những biện pháp cắt đứt đường lây truyền theo hướng dẫn của Bộ Y tế. Môi trường học đường đủ điều kiện để duy trì hoạt động dạy và học bình thường.

Kết luận buổi làm việc, PGS.TS Tăng Chí Thượng cho biết chuỗi lây nhiễm đã được kiểm soát. Trên cơ sở đánh giá tình hình thực tế, Sở Y tế và Sở Giáo dục và Đào tạo TP.HCM thống nhất không chuyển sang học trực tuyến. Phụ huynh có thể tiếp tục cho con đến trường, đồng thời phối hợp với nhà trường theo dõi sức khỏe học sinh.

Ngành y tế khuyến cáo phụ huynh đưa trẻ đến cơ sở y tế thăm khám khi có biểu hiện sốt hoặc triệu chứng viêm đường hô hấp, đồng thời thông báo cho giáo viên chủ nhiệm. Trẻ cần được khám ngay nếu sốt cao kèm đau đầu nhiều, nôn, cứng cổ, lơ mơ hoặc xuất hiện các chấm xuất huyết, phát ban trên da.

Trạm Y tế xã Hiệp Phước sẽ tiếp tục theo dõi sức khỏe 177 người tiếp xúc gần đến hết ngày 25/10. Những người đã uống kháng sinh dự phòng vẫn cần theo dõi sức khỏe và đến cơ sở y tế ngay khi xuất hiện triệu chứng nghi ngờ.

Sở Y tế TP.HCM yêu cầu các đơn vị liên quan cập nhật tình hình dịch bệnh hàng ngày, phối hợp triển khai các biện pháp phòng, chống dịch và cung cấp thông tin thống nhất nhằm bảo vệ sức khỏe học sinh, giáo viên và cộng đồng.