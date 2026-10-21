TPHCM: Thêm học sinh mắc não mô cầu, 99 người uống kháng sinh dự phòng

Tối 21/10, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TPHCM (HCDC) thông tin về trường hợp viêm màng não do não mô cầu tại xã Thường Tân. Theo HCDC, đây là ca bệnh lẻ đã được khoanh vùng, xử lý kịp thời.

Bệnh nhi là nam, 12 tuổi, học tại Trường TH-THCS-THPT Ngô Thời Nhiệm, phường Bình Dương. Ngày 13/10, em bắt đầu sốt, đau họng, đau đầu. Đến ngày 15/10, bệnh nhi nhập Bệnh viện Nhi đồng 2, được chẩn đoán viêm màng não.

Các học sinh tiếp xúc gần với ca bệnh tại Trường TH-THCS-THPT Ngô Thời Nhiệm, phường Bình Dương được uống kháng sinh dự phòng

Ngày 20/10, kết quả xét nghiệm PCR dịch não tủy xác định bệnh nhi dương tính với vi khuẩn não mô cầu. Bệnh viện lập tức báo cáo theo quy định, đồng thời chuyển bệnh phẩm đến Viện Pasteur TPHCM để xác định nhóm huyết thanh. Ngày 21/10, kết quả xác định bệnh nhi nhiễm não mô cầu nhóm B.

Trước đó, em đã tiêm một mũi vaccine phòng não mô cầu nhóm A, C, Y, W nhưng chưa tiêm vaccine phòng nhóm B. Hiện bệnh nhi không còn sốt, không ói, giảm đau đầu, tiếp tục được chăm sóc, điều trị tại Bệnh viện Nhi đồng 2.

Ngay khi nhận thông tin, HCDC phối hợp với các trạm y tế địa phương điều tra dịch tễ, rà soát người tiếp xúc gần tại gia đình và trường học. Tổng cộng 99 người đã được lập danh sách và điều trị dự phòng bằng kháng sinh. Những trường hợp này tiếp tục được theo dõi sức khỏe trong 10 ngày kể từ lần tiếp xúc cuối cùng.

Nhà trường cũng đã tổng vệ sinh, khử khuẩn lớp học, giặt chăn, gối, chiếu của học sinh bán trú.

Theo HCDC, trong cộng đồng, khoảng 5-25% người mang vi khuẩn não mô cầu ở mũi, họng nhưng không có triệu chứng. Thời điểm các bệnh viêm đường hô hấp như cúm gia tăng là điều kiện thuận lợi để vi khuẩn não mô cầu xâm lấn, gây viêm màng não, nhiễm trùng huyết.

Ngành y tế khuyến cáo người dân thường xuyên rửa tay bằng xà phòng, che miệng khi ho hoặc hắt hơi, không dùng chung ly, chai nước và vật dụng cá nhân; giữ nhà ở, lớp học thông thoáng. Người dân cần chủ động tiêm vaccine phòng não mô cầu và cúm theo hướng dẫn của nhân viên y tế.

Khi trẻ sốt cao kèm đau đầu dữ dội, nôn, cứng cổ, ban xuất huyết, lừ đừ hoặc li bì, phụ huynh cần đưa trẻ đến cơ sở y tế ngay, không tự ý dùng kháng sinh khi chưa có chỉ định.

Trước đó tại TPHCM có 4 học sinh cùng trường mắc não mô cầu, trong đó 1 học sinh đã tử vong.