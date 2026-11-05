TPHCM tháo gỡ vướng mắc, thúc đẩy đầu tư từ doanh nghiệp Hàn Quốc

Hội nghị do Trung tâm Xúc tiến Thương mại và Đầu tư TPHCM (ITPC) phối hợp Tổng Lãnh sự quán Hàn Quốc tại TPHCM tổ chức, với sự chủ trì của đồng chí Nguyễn Công Vinh, Phó Chủ tịch UBND TPHCM.

Phó Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Công Vinh phát biểu tại Hội nghị Đối thoại giữa lãnh đạo TPHCM và doanh nghiệp Hàn Quốc năm 2026, sáng 5-11-2026. Ảnh: HOÀNG HÙNG

Tạo điều kiện để doanh nghiệp phát triển lâu dài

Tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Công Vinh nhấn mạnh, để đạt mục tiêu tăng trưởng hai con số, thành phố không chỉ thu hút nhà đầu tư mới mà còn phải tạo điều kiện để doanh nghiệp hiện hữu phát triển lâu dài. Đồng chí Nguyễn Công Vinh yêu cầu các sở, ngành liên quan trực tiếp giải đáp kiến nghị của doanh nghiệp, xác định rõ đơn vị chịu trách nhiệm và thời hạn xử lý.

Hiện Hàn Quốc đứng đầu về số dự án đầu tư nước ngoài tại TPHCM với hơn 3.400 dự án, tổng vốn đăng ký khoảng 15,8 tỷ USD, đứng thứ hai về quy mô vốn.

Tổng Lãnh sự Hàn Quốc tại TPHCM Jung Jung Tae phát biểu tại Hội nghị Đối thoại giữa lãnh đạo TPHCM và doanh nghiệp Hàn Quốc năm 2026, sáng 5-11-2026. Ảnh: HOÀNG HÙNG

Ông Jung Jung Tae, Tổng Lãnh sự Hàn Quốc tại TPHCM, cho rằng hiệu quả hỗ trợ doanh nghiệp đang hoạt động chính là yếu tố tạo niềm tin cho dòng vốn mới. Thành công của các nhà đầu tư hiện hữu sẽ là minh chứng thuyết phục nhất về môi trường đầu tư của thành phố.

Hội nghị Đối thoại giữa lãnh đạo TPHCM và doanh nghiệp Hàn Quốc năm 2026, sáng 5-11-2026. Ảnh: HOÀNG HÙNG

Cộng đồng doanh nghiệp Hàn Quốc nêu 14 kiến nghị liên quan đất đai, thuế và thủ tục hành chính. Trong đó, những vướng mắc về quy trình xây dựng, phát triển hạ tầng, bất động sản được đặc biệt quan tâm do tình trạng chậm xử lý hồ sơ và thiếu thống nhất trong áp dụng quy định pháp luật.

Doanh nghiệp Hàn Quốc đề nghị cải thiện quy trình giải quyết thủ tục, đồng thời tiếp tục theo dõi kết quả xử lý kiến nghị sau đối thoại.

Đại diện các doanh nghiệp Hàn Quốc theo dõi nội dung Hội nghị Đối thoại giữa lãnh đạo TPHCM và doanh nghiệp Hàn Quốc năm 2026. Ảnh: HOÀNG HÙNG

Theo ông Phạm Quang Nhật, Giám đốc ITPC, song song với tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, TPHCM đang mở rộng cơ hội hợp tác đầu tư trong các lĩnh vực công nghệ cao, bán dẫn, công nghiệp hỗ trợ và hạ tầng.

Thành phố hiện có hơn 200 dự án kêu gọi đầu tư thuộc 9 nhóm lĩnh vực, trong đó ưu tiên các dự án phù hợp thế mạnh doanh nghiệp Hàn Quốc như nghiên cứu và phát triển (R&D), đào tạo vi mạch, khu công nghiệp thế hệ mới, giao thông đô thị và cảng biển.

Đáng chú ý, các khu công nghiệp như Lai Hưng, Bình Dương Riverside, Phạm Văn Hai I và II cùng những dự án đường sắt đô thị, phát triển đô thị gắn với giao thông công cộng (TOD) đang mở thêm dư địa hợp tác. TPHCM cũng định hướng thu hút đầu tư vào logistics, khu thương mại tự do và hạ tầng xanh.

Đại diện các sở, ngành TPHCM tham dự hội nghị sáng 5-11-2026. Ảnh: HOÀNG HÙNG

Để chuyển các cơ hội hợp tác thành dự án cụ thể, đại diện Sở Tài chính TPHCM cho biết, thành phố tiếp tục cải thiện môi trường đầu tư, tăng cường phân cấp và hỗ trợ doanh nghiệp tiếp cận dự án. Sở Tài chính sẽ làm đầu mối phối hợp các cơ quan chức năng tháo gỡ khó khăn, đồng hành với nhà đầu tư trong quá trình triển khai các dự án.

Dự kiến hỗ trợ doanh nghiệp di dời nhà máy từ năm 2027

Theo ông Hà Văn Út, Phó Giám đốc Sở Công thương TPHCM, thành phố đang xây dựng chính sách hỗ trợ doanh nghiệp di dời nhà máy, dự kiến trình HĐND TPHCM vào tháng 12-2026 và triển khai từ năm 2027. Chính sách dự kiến tập trung hỗ trợ tiền thuê đất, tiếp cận tín dụng ưu đãi, đào tạo nghề và giải quyết việc làm cho người lao động bị ảnh hưởng trong quá trình di dời.

Doanh nghiệp Hàn Quốc tham dự hội nghị đối thoại tháo gỡ vướng mắc thủ tục đầu tư với lãnh đạo TPHCM. Ảnh: HOÀNG HÙNG

Thông tin được đưa ra sau khi ông Woo Gong, Phó Tổng Giám đốc Công ty Young Woo, phản ánh doanh nghiệp đang gặp khó khăn trước yêu cầu di dời nhà máy tại khu vực Hóc Môn trong thời hạn 6 tháng. Theo doanh nghiệp, thời gian này không đủ để tìm địa điểm mới, hoàn tất thủ tục, xây dựng nhà xưởng, ổn định lao động và đáp ứng các tiêu chuẩn sản xuất của đối tác quốc tế. Doanh nghiệp cũng kiến nghị kéo dài thời gian chuyển tiếp lên 5 năm hoặc cho phép tiếp tục hoạt động tại địa điểm hiện hữu đến khi dự án theo quy hoạch được triển khai.

Phản hồi kiến nghị, đại diện Sở Tài chính TPHCM cho biết vị trí nhà máy hiện không còn phù hợp quy hoạch sản xuất được phê duyệt nên chưa có cơ sở pháp lý để gia hạn. Tuy nhiên, sở sẽ tiếp tục làm việc với doanh nghiệp để xem xét phương án hỗ trợ phù hợp.

Ông Kim Nyoun Ho, Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp Hàn Quốc tại Việt Nam, nêu ý kiến tại hội nghị. Ảnh: HOÀNG HÙNG

Bên cạnh vấn đề di dời, ông Kim Nyoun Ho, Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp Hàn Quốc tại Việt Nam (KOCHAM), kiến nghị thống nhất hoạt động kiểm tra thuế giữa các cấp, tránh trùng lặp, đồng thời thông báo trước nghĩa vụ thuế đối với người đại diện doanh nghiệp, trước khi áp dụng biện pháp tạm hoãn xuất cảnh.

Ông Giang Văn Hiển, Phó Trưởng Thuế TPHCM, cho biết cơ quan thuế sẽ rà soát kế hoạch kiểm tra, áp dụng phương pháp đánh giá rủi ro nhằm giảm tần suất kiểm tra đối với doanh nghiệp chấp hành tốt nghĩa vụ thuế. Những trường hợp kiểm tra trùng lặp sẽ được xem xét, điều chỉnh khi có thông tin cụ thể. Đối với vướng mắc hoàn thuế giá trị gia tăng trong hoạt động xuất khẩu tại chỗ và quyết toán thuế khi giải thể, Thuế TPHCM sẽ tiếp tục phối hợp các đơn vị liên quan để hướng dẫn, xử lý theo quy định.

Ở lĩnh vực đầu tư xanh, ông Sim Yongsub, Tổng Giám đốc Nanoom Energy, đề xuất TPHCM thí điểm trạm sạc xe điện thông minh kết hợp điện mặt trời mái nhà và hệ thống lưu trữ năng lượng. Doanh nghiệp kiến nghị nghiên cứu cơ chế thử nghiệm có kiểm soát (sandbox), tạo điều kiện khai thác các địa điểm phù hợp để phát triển hạ tầng sạc, giảm áp lực lên lưới điện đô thị.

Liên quan đến các kiến nghị của doanh nghiệp Hàn Quốc, đồng chí Nguyễn Công Vinh, Phó Chủ tịch UBND TPHCM, yêu cầu các sở, ngành trong vòng 15 ngày phải cập nhật tiến độ xử lý, trực tiếp làm việc với từng doanh nghiệp để tháo gỡ khó khăn. Sau thời hạn này, UBND TPHCM sẽ tổ chức làm việc chuyên đề đối với từng kiến nghị nhằm xác định kết quả giải quyết. Lãnh đạo thành phố nhấn mạnh việc tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp phải được thực hiện bằng hành động cụ thể, xem hiệu quả xử lý kiến nghị là thước đo trách nhiệm của các cơ quan quản lý Nhà nước.