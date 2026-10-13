TPHCM: Tháo gỡ vướng mắc nhiều dự án, đơn giản hóa thủ tục

Phó Chủ tịch UBND TPHCM Hoàng Nguyên Dinh báo cáo tại điểm cầu TPHCM

Phiên họp do Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc chủ trì cùng với sự tham gia của các bộ ngành, hiệp hội… và trực tuyến với các địa phương.

Theo Phó Chủ tịch Hoàng Nguyên Dinh, từ đâu năm đến nay thành phố đã xác nhận 71 dự án đủ điều kiện huy động vốn (với 46.000 căn), cấp giấy phép xây dựng đối với 78 dự án với tổng diện tích 15 triệu m². Thành phố đã tập trung tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cụ thể cho các dự án, dứt điểm được 136/189 dự án, qua đó khơi thông 139.000 tỷ đồng vốn đăng ký với diện tích 4.626 ha. Còn lại 53 dự án đã có định hướng tháo gỡ và đặt mục tiêu sẽ xử lý xong trong năm nay.

Trong thời gian tới, thành phố tiếp tục tập trung tháo gỡ khó khăn cho các dự án, đẩy mạnh đơn giản hóa thủ tục hành chính, rà soát quy hoạch, quỹ đất và thúc đẩy phát triển các loại hình nhà ở phù hợp. Về nhà ở xã hội và nhà ở cho thuê, năm 2026 chỉ tiêu giao cho thành phố là 9.000 căn (trong đó có 2.000 căn cho thuê) theo Nghị quyết 33. Thành phố cam kết sẽ đạt và vượt chỉ tiêu về nhà ở xã hội trong năm 2026.

Trước đó, phát biểu khai mạc Phiên họp, Phó Thủ tướng Phạm Gia Túc cho biết, hiện nay giá nhà vẫn vượt khả năng chi trả của người dân. Qua phiên họp này, Chính phủ cam kết lắng nghe, tiếp thu ý kiến xác đáng hợp lý của doanh nghiêp, hiệp hội, nhất là những nọi dung liên quan đến 3 luật chuẩn bị sửa đổi là Luật Đất đai, Luật Kinh doanh bất động sản và Luật Nhà ở. Kiện toàn Ban Chỉ đạo và định hướng phát triển nhà ở

Theo Phó Thủ tướng, Đề án 1 triệu căn nhà ở xã hội đã được điều chỉnh mục tiêu, trong đó xác định nhà ở cho thuê là phân khúc chiến lược trọng tâm cần tập trung nguồn lực xây dựng. Thủ tướng Chính phủ đã trực tiếp làm việc với 13 địa phương về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội và triển khai các chương trình nhà ở cho thuê.