TPHCM thanh toán dự án BT cầu Thủ Thiêm 2 bằng 4 lô đất

Các lô đất thuộc Khu chức năng số 6, Khu đô thị mới Thủ Thiêm, phường An Khánh, có tổng diện tích 42.964m². Trong đó, lô 6-2 rộng 9.130m²; lô 6-5 rộng 10.572m²; lô 6-6 rộng 5.874m² và lô 6-7 rộng 17.386m².

Quỹ đất này được sử dụng để xây dựng khu chung cư theo quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 đã được phê duyệt. Hình thức sử dụng là Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất, thời hạn 50 năm kể từ ngày 5-11.

Theo quyết định, việc giao đất không thông qua đấu giá quyền sử dụng đất hoặc đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư, áp dụng cơ chế đặc thù tại Nghị quyết 98/2023/QH15, được sửa đổi, bổ sung tại Nghị quyết 260/2025/QH15 và Nghị định 91/2025/NĐ-CP.

UBND TPHCM giao Sở NN-MT chủ trì xác định giá đất, phối hợp xác định ranh giới và tổ chức bàn giao đất trên thực địa. Sở thực hiện thủ tục cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất sau khi doanh nghiệp hoàn thành nghĩa vụ tài chính và đáp ứng các điều kiện theo quy định.

Sở Tài chính chủ trì thanh toán, quyết toán hợp đồng BT; rà soát, đối chiếu giá trị hợp đồng với giá trị quỹ đất thanh toán, bảo đảm không gây thất thoát ngân sách nhà nước và tài sản công.

CTCP Đầu tư địa ốc Đại Quang Minh có trách nhiệm thực hiện đầy đủ nghĩa vụ tài chính, quản lý và sử dụng đất đúng mục đích, quy hoạch được duyệt và quy định pháp luật.

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