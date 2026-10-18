TPHCM thành lập Đảng bộ các cơ sở y tế, chỉ định nhân sự chủ chốt

Ban Thường vụ Thành ủy TPHCM vừa tổ chức hội nghị công bố quyết định thành lập Đảng bộ các cơ sở y tế TPHCM và Đảng bộ các trường đại học, cao đẳng TPHCM.

Hội nghị do ông Nguyễn Phước Lộc - Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM chủ trì.

Theo quyết định được công bố, Đảng bộ các cơ sở y tế TPHCM là đảng bộ cơ sở trực thuộc Thành ủy TPHCM.

Ban Thường vụ Thành ủy đồng thời chỉ định Ban Chấp hành Đảng bộ, Ban Thường vụ Đảng ủy, Bí thư, Phó Bí thư và Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy các cơ sở y tế TPHCM nhiệm kỳ 2025-2030.

Cụ thể, Ban Chấp hành Đảng bộ gồm 17 người, Ban Thường vụ Đảng ủy có 6 người và Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy gồm 4 người.

Ban Chấp hành Đảng bộ các cơ sở y tế TPHCM ra mắt với sự chứng kiến của Phó Bí Thư Thành ủy Nguyễn Phước Lộc. Ảnh: SGGP

Ông Trần Tuấn Lĩnh - Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Bà Rịa, được chỉ định giữ chức Bí thư Đảng ủy các cơ sở y tế TPHCM.

Ông Trần Hoàng Quân, cán bộ Ban Tổ chức Thành ủy, nguyên Phó Giám đốc Sở Xây dựng TPHCM, giữ chức Phó Bí thư Đảng ủy các cơ sở y tế TPHCM.

Góp mặt trong Ban Chấp hành Đảng bộ còn có Bí thư Đảng ủy các bệnh viện: Nhân dân Gia Định; Da Liễu; Mắt; Phục hồi chức năng – Điều trị bệnh nghề nghiệp…

Cũng tại hội nghị, Thành ủy TPHCM công bố quyết định thành lập Đảng bộ các trường đại học, cao đẳng TPHCM, đồng thời chỉ định nhân sự cấp ủy và Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy nhiệm kỳ 2025-2030.

Phát biểu giao nhiệm vụ, ông Nguyễn Phước Lộc cho biết, việc thành lập hai Đảng bộ xuất phát từ yêu cầu thực tiễn, quy mô và tính chất đặc thù của TPHCM, trên cơ sở chủ trương đã được cấp có thẩm quyền ở Trung ương đồng ý.

Theo ông Nguyễn Phước Lộc, y tế và giáo dục là hai lĩnh vực trực tiếp gắn với đời sống người dân, có vai trò quan trọng trong cung cấp dịch vụ công cơ bản, bảo đảm quyền lợi chính đáng của người dân và nâng cao chất lượng sống.

Do đó, hai Đảng bộ cần sớm kiện toàn tổ chức, xây dựng chương trình hành động, nghiên cứu vận dụng các nghị quyết của Trung ương, Bộ Chính trị, trong đó có Nghị quyết 71 về đột phá phát triển giáo dục và đào tạo, Nghị quyết 72 về một số giải pháp đột phá, tăng cường bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân.

Riêng đối với Đảng bộ các cơ sở y tế TPHCM, ông Nguyễn Phước Lộc lưu ý các đơn vị trực thuộc phân bố trên địa bàn 168 xã, phường, đặt ra yêu cầu tổ chức, quản lý và phối hợp chặt chẽ.

Đảng bộ cần khẩn trương thực hiện việc bàn giao, tiếp nhận các tổ chức cơ sở đảng và đảng viên, bảo đảm sự lãnh đạo, chỉ đạo xuyên suốt, không để xảy ra khoảng trống trong quá trình chuyển giao tổ chức.

Đặc biệt, việc kiện toàn tổ chức Đảng phải được triển khai đồng bộ, không làm gián đoạn hoạt động chuyên môn, công tác khám chữa bệnh và các nhiệm vụ chăm sóc sức khỏe nhân dân.